Добро возвращается: мальчик заплатил за маму с ребёнком в автобусе и получил миллион рублей

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Подросток Ваня и его мать Татьяна живут в городке Камень-на-Оби на северо-западе Алтайского края. Женщина работает продавцом в продуктовом магазине, и зарплаты хватает только на самое необходимое. Но не так давно пришло время ремонта, и семье пришлось отказаться от некоторых приятных вещей. В частности, Ваня перестал ходить в художественную школу.Но, даже несмотря на нехватку финансов, мальчик решил помочь в автобусе незнакомке с трёхлетним ребёнком на руках: заплатил за проезд. Он не знал, что девушку зовут Наташа Мишина, она блогер в "Инстаграме" и уже собрала аудиторию в 600 тысяч подписчиков. От неё жители России и узнали об этой истории.Блогер рассказала, что на праздники они с сыном приехали из Санкт-Петербурга в родной сибирский городок. Но мальчику здесь было скучно, развлечь его могла только поездка на автобусе. Пока они устраивались на своих местах, выяснилось, что кто-то другой заплатил водителю.— С ребёнком быстро не усядешься — водитель начал нервничать, что мы не платим за проезд. Когда я сына усадила, достала деньги, подошла к водителю… Он сказал, что за нас уже парнишка какой-то заплатил, — рассказала она.Подросток немного рассказал о своей семье, о погибшем отце, о матери, которая работает продавщицей, и о том, что раньше занимался в художественной школе. Блогер призналась, что "эта история отозвалась внутри меня". Мишина, тоже мать-одиночка, купила фруктов, печенья, конфет и отправилась домой к необычной и доброй семье, чтобы поближе познакомиться с Татьяной и поблагодарить её за прекрасное воспитание сына.— В нашей семье принято, чтобы мужчина заботился, — сказал в автобусе Ваня.Всё дальнейшее стало похоже на сказочную историю. Наташа Мишина рассказала об этой встрече своим подписчикам, показала и Ваню, и Татьяну. После этого она опубликовала на своей странице пост с номером банковской карты матери мальчика и предложением "сделать новогоднее чудо", а пользователи социальной сети сделали всё остальное. За сутки набрался миллион рублей "благодарностей".Однако не все подписчики приняли такой шаг блогера. Некоторые удивлялись, в чём героизм мальчика и зачем собирать для него деньги. Но Наташа Мишина отнеслась к таким комментариям спокойно — "ожидала такой реакции от некоторых людей".Татьяне про невиданное богатство рассказывать страшно, славы она боится и не очень-то хочет.— Помню, имя там было — Наталья и подпись к перечислению: "Просто так". А итоговая цифра за миллион перешла. Вот тут меня как накрыло. Думаю: нет, не просто так… Все эмоции сбились в кучу: это не про нас, это не наше, это сон, — поделилась она своими чувствами.Сын очень удивился и спросил у матери, что же он такого сделал. Ведь, по его словам, он "всего лишь проезд девушки с ребёнком оплатил".Фото: соцсети