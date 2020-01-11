Добро возвращается: мальчик заплатил за маму с ребёнком в автобусе и получил миллион рублей
11 января 2020 22:58
107
Подросток Ваня и его мать Татьяна живут в городке Камень-на-Оби на северо-западе Алтайского края. Женщина работает продавцом в продуктовом магазине, и зарплаты хватает только на самое необходимое. Но не так давно пришло время ремонта, и семье пришлось отказаться от некоторых приятных вещей. В частности, Ваня перестал ходить в художественную школу.
Но, даже несмотря на нехватку финансов, мальчик решил помочь в автобусе незнакомке с трёхлетним ребёнком на руках: заплатил за проезд. Он не знал, что девушку зовут Наташа Мишина, она блогер в "Инстаграме" и уже собрала аудиторию в 600 тысяч подписчиков. От неё жители России и узнали об этой истории.
Блогер рассказала, что на праздники они с сыном приехали из Санкт-Петербурга в родной сибирский городок. Но мальчику здесь было скучно, развлечь его могла только поездка на автобусе. Пока они устраивались на своих местах, выяснилось, что кто-то другой заплатил водителю.
— С ребёнком быстро не усядешься — водитель начал нервничать, что мы не платим за проезд. Когда я сына усадила, достала деньги, подошла к водителю… Он сказал, что за нас уже парнишка какой-то заплатил, — рассказала она.
Подросток немного рассказал о своей семье, о погибшем отце, о матери, которая работает продавщицей, и о том, что раньше занимался в художественной школе. Блогер призналась, что "эта история отозвалась внутри меня". Мишина, тоже мать-одиночка, купила фруктов, печенья, конфет и отправилась домой к необычной и доброй семье, чтобы поближе познакомиться с Татьяной и поблагодарить её за прекрасное воспитание сына.
— В нашей семье принято, чтобы мужчина заботился, — сказал в автобусе Ваня.
Всё дальнейшее стало похоже на сказочную историю. Наташа Мишина рассказала об этой встрече своим подписчикам, показала и Ваню, и Татьяну. После этого она опубликовала на своей странице пост с номером банковской карты матери мальчика и предложением "сделать новогоднее чудо", а пользователи социальной сети сделали всё остальное. За сутки набрался миллион рублей "благодарностей".
Однако не все подписчики приняли такой шаг блогера. Некоторые удивлялись, в чём героизм мальчика и зачем собирать для него деньги. Но Наташа Мишина отнеслась к таким комментариям спокойно — "ожидала такой реакции от некоторых людей".
Татьяне про невиданное богатство рассказывать страшно, славы она боится и не очень-то хочет.
— Помню, имя там было — Наталья и подпись к перечислению: "Просто так". А итоговая цифра за миллион перешла. Вот тут меня как накрыло. Думаю: нет, не просто так… Все эмоции сбились в кучу: это не про нас, это не наше, это сон, — поделилась она своими чувствами.
Сын очень удивился и спросил у матери, что же он такого сделал. Ведь, по его словам, он "всего лишь проезд девушки с ребёнком оплатил".
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 января 2020 22:58
Теперь семья сможет закончить ремонт, а Ваня — опять пойти в художественную школу. Социум
106
11 января 2020 22:40
Никому не сообщайте персональные данные, а уж тем более пароли и коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мошенникам откроют доступ к вашим деньгам. Социум
92
11 января 2020 14:07
В акции приняло участие порядка 500 человек. Социум
208
Здравоохранение
10 января 2020 14:49
С рабочим визитом в педиатрическом отделении городской больницы побывал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. Здравоохранение
336
9 января 2020 10:58
Возвращение к привычному ритму жизни и восстановление режима сна после новогодних праздников займет порядка двух недель. Здравоохранение
236
7 января 2020 09:05Наркологическая клиника в Москве
Такие клиники готовы предоставить помощь разным пациентам. Порой это делается принудительно. Но чаще всего пациент самостоятельно решает получить лечение и... Здравоохранение
56
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
297
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15101
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14949
Туризм
9 января 2020 06:04Активный отдых на Алтае
Активный отдых с каждым годом становиться все более популярным в нашей стране, тем более, что в России есть множество исключительных по своей красоте и... Туризм
54
8 января 2020 10:34
Это первый случай в истории России, когда соревнования вошли в Arctic World Series наравне со знаменитыми гонками из США и Норвегии. Туризм
343
31 декабря 2019 10:49
Больше шансов получить бизнес-класс у одиноких путешественников. Туризм
507
Образование
11 января 2020 16:37
В прошлом году все показатели выполнили только 6 самарских вузов. В этом — заметно больше Образование
170
11 января 2020 15:44
По словам Васильевой, в аттестате вместо оценок могут появиться зачеты или незачеты по трем предметам: изобразительное искусство, музыка и физкультура. Образование
190
10 января 2020 13:57
Сумма гранта на два года составит 275 млн рублей. Образование
420
Культура
11 января 2020 15:10
Театр «Самарская площадь» – один из любимых театров города, он настоящий, добрый и живой. Он тёплый, уютный и комфортный. Культура
181
10 января 2020 19:09
В программе советская и зарубежная эстрада XX века. Культура
367
10 января 2020 13:22
Композитор Карл Орф отобрал 23 стихотворения и выстроил их в замкнутый цикл. Культура
347
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
244
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15656
Мода
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
40
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
137
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
251
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1210
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
413
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1225
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1049
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
613
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1562
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
681
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1110
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1159
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1417
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2487
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3031
Мероприятия