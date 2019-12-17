Я нашел ошибку
Главные новости: 
Поддержите Самарскую область!
На официальном сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com проходит народное онлайн-голосование
Молодой человек прошёл тест на 500 вопросов и пообщался с врачом, который по итогам обследования сделал вывод, что парень абсолютно здоров.
"Что и требовалось доказать". Уральца по фамилии Призыва Нет обследовал психиатр
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях.
Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим
Мать ребенка пройдет психолого-педагогические экспертизы, которые выявят степень ее эмоциональной близости с сыном.
Мальчика из Омска, стоявшего на коленях на гречке, временно отправят в интернат
По мнению Казарина особое внимание нужно уделить работе с молодежью и ИТ-сообществом.
Казарин рекомендует поработать над имиджем
В Южном городе открылся офис Сбербанка
В Южном городе открылся офис Сбербанка
Дети с удовольствием смотрели постановку, а мешали им только
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
Самолёт не долетел до аэродрома семь километров.
У ракетоносца Ту-22 над Астраханской областью отказал двигатель
сегодня  Среда, 18 декабря, 01:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/12:
USD 62.53
-0.24
EUR 69.68
-0.26
Новости /  Общество /  Социум  

До утра 18 декабря в СО сохранится сильный туман

17 декабря 2019 20:23
148
Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 18 декабря местами по Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
17 декабря 2019  23:30
Поддержите Самарскую область!
На официальном сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com проходит народное онлайн-голосование
Поддержите Самарскую область! Социум
106
17 декабря 2019  23:21
Молодой человек прошёл тест на 500 вопросов и пообщался с врачом, который по итогам обследования сделал вывод, что парень абсолютно здоров.
"Что и требовалось доказать". Уральца по фамилии Призыва Нет обследовал психиатр
Молодой человек прошёл тест на 500 вопросов и пообщался с врачом, который по итогам обследования сделал вывод, что парень абсолютно здоров.  Социум
103
17 декабря 2019  22:12
Мать ребенка пройдет психолого-педагогические экспертизы, которые выявят степень ее эмоциональной близости с сыном.
Мальчика из Омска, стоявшего на коленях на гречке, временно отправят в интернат
Мать ребенка пройдет психолого-педагогические экспертизы, которые выявят степень ее эмоциональной близости с сыном.   Социум
120
Весь список

Здравоохранение
17 декабря 2019  19:49
Специалисты мультидисциплинарной команды проводят психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в развитии и дальнейшие занятия по их коррекции.
В СО начали свою работу мобильные бригады на дому для оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
Специалисты мультидисциплинарной команды проводят психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в развитии и дальнейшие занятия по их... Здравоохранение
156
17 декабря 2019  18:07
Преследование врачей в Самарской области за приписки в отчетности о диспансеризациях началось только в 2019 году.
С медиков предложили снять ответственность за диспансеризацию
Преследование врачей в Самарской области за приписки в отчетности о диспансеризациях началось только в 2019 году.   Здравоохранение
514
17 декабря 2019  14:36
На суд жюри были представлены лучшие проекты регионов, реализованные учреждениями службы крови в сфере развития безвозмездного донорства в 2019 году.
Служба крови СО завоевала несколько призовых мест в Российском конкурсе профмастерства
На суд жюри были представлены лучшие проекты регионов, реализованные учреждениями службы крови в сфере развития безвозмездного донорства в 2019 году.   Здравоохранение
207
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
186
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14913
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14793
Весь список
Туризм
11 декабря 2019  04:33
Летние и зимние туры в Тарханы
 Представьте, вы сидите на скамейке в живописном парке на берегу чистого пруда, вдыхаете свежий воздух, наполненный ароматами степных просторов.  Туризм
61
10 декабря 2019  10:07
Самарская область входит в топ-10 для оздоровительного отдыха на Новый год 2020
Самарская область входит в топ-10 для оздоровительного отдыха на Новый год 2020
Также наш регион вошел в топ-5 в Поволжье. Туризм
281
8 декабря 2019  13:27
Маршрут на Стрельную гору в Самарской Луке закрыли на зиму
Маршрут на Стрельную гору в Самарской Луке закрыли на зиму
Он снова откроется весной. Туризм
592
Весь список
Образование
17 декабря 2019  18:45
Главная задача Всероссийского форума «Педагогическая гавань» - выявление и поддержка талантливых педагогов Самарской области.
В Самарской области состоялся двухдневный Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
Главная задача Всероссийского форума «Педагогическая гавань» - выявление и поддержка талантливых педагогов Самарской области.  Образование
166
17 декабря 2019  10:27
Министр Васильева призвала учителей не задавать детям домашнее задание
Министр Васильева призвала учителей не задавать детям домашнее задание
Речь идет о новогодних каникулах. Образование
200
17 декабря 2019  10:23
В Самаре перенесли сроки приема детей в школы
В Самаре перенесли сроки приема детей в школы
Точные даты еще не определены властями. Образование
208
Весь список

Культура
17 декабря 2019  21:06
Дети с удовольствием смотрели постановку, а мешали им только "взрослые, которые забыли отключить свои мобильные телефоны".
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
Дети с удовольствием смотрели постановку, а мешали им только "взрослые, которые забыли отключить свои мобильные телефоны".   Культура
123
17 декабря 2019  17:08
Маршрут экспедиции прошел через девять стран, включая Россию.
Телеканал Культура покажет фильм о самарцах - участниках перелета через Северный ледовитый океан на самолетах-амфибиях
 Маршрут экспедиции прошел через девять стран, включая Россию.  Культура
217
17 декабря 2019  15:41
Ранее лидер группы "Моральный кодекс" концерт Серей Мазаев в эфире передачи "Ты не поверишь!" раскритиковал концерт Носкова в Crocus City Hall.
Певица Валерия назвала первый после инсульта концерт Носкова мощным
Ранее лидер группы "Моральный кодекс" концерт Серей Мазаев в эфире передачи "Ты не поверишь!" раскритиковал концерт Носкова в Crocus City Hall.  Культура
206
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
166
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15536
Весь список
Мода
16 декабря 2019  08:46
Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ.  Мода
41
28 ноября 2019  22:12
Услуги по индивидуальному пошиву одежды
 Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности.  Мода
111
22 ноября 2019  19:01
Трикотаж – виды и особенности
 Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
218
Весь список

Видео
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
378
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
331
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
864
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
677
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
612
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
963
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
325
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
598
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
654
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
896
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2084
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2588
Весь список

Мероприятия
На официальном сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com проходит народное онлайн-голосование
В Самаре состоялся Деловой день Форума добровольцев «Неслучайные истории»
В Самарской области состоялся двухдневный Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные