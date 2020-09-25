До 1 октября федеральные льготники могут вернуть право на бесплатные лекарства

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5 дней осталось у федеральных льготников, чтобы успеть вернуть себе набор социальных услуг. Сделать это можно до 1 октября. НСУ – важная мера государственной социальной поддержки жителей нашей страны, которые нуждаются в получении лекарственных препаратов, санаторно-курортном лечении. Сохранение гражданином права на льготное получение лекарственных препаратов – это возможность опираться на всю систему льготного лекарственного обеспечения.

Каждый льготник по своему выбору может воспользоваться бесплатным лекарственным обеспечением или получить за них денежную компенсацию. Но врачи предупреждают, что выбирая деньги, льготники остаются незащищенными в случае обострения заболевания.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по эндокринологии, врач-эндокринолог Клиник СамГМУ Светлана Манцагова пояснила:

«В набор социальных услуг входит большой перечень льготных жизненно-важных лекарственных препаратов. Их получают инвалиды, ветераны войны, боевых действий, дети-инвалиды. Почти все эти категории нуждаются в лекарствах, поэтому им есть смысл получать набор социальных услуг. Лекарственное обеспечение в наборе соцуслуг, если льготник выбирает денежный эквивалент, составляет 860 рублей. А если взять, к примеру, инсулинотерапию, одна упаковка стоит от полутора до трех с половиной тысяч. Если пациент отказывается от набора социальных услуг, то в дальнейшем ему приходится покупать дорогостоящие лекарственные препараты на собственные средства».

Но если человек является участником программы НСУ, то он может позволить себе сахароснижающие препараты в достаточном количестве по рецепту врача. Тогда уже лекарствами его обеспечивает государство, чтобы избежать обострений его хронического заболевания, осложнений.

Марина Юрьевна Горячкина – пациентка, которая болеет более 10 лет, страдает и сахарным диабетом, и другими заболеваниями. И все лекарства, которые ей выписывает лечащий врач, ей дают бесплатно. «Конечно, я эту программу поддерживаю, потому что те лекарства, которые мне выдают в аптеке бесплатно, я бы сама никогда не купила, — признается Марина Юрьевна. – А лекарства требуются постоянно. Каждый месяц я получаю и инсулин, и сердечные препараты, и от давления. Врачи внимательно следят за моим состоянием, так что благодаря грамотному лечению я чувствую себя хорошо», передает пресс-служба минздрава СО.

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