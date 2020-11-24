До 1 февраля продлена регистрация участников Фестиваля «Герои большой страны»

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До 1 февраля 2021 года продлена регистрация участников Фестиваля «Герои большой страны». Шорт-лист будет объявлен 1 марта.

Федеральный Фестиваль кино и Интернет-контента «Герои большой страны» проводится впервые в Год памяти и воинской славы, в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, и включает в себя основной, профессиональный и сценарный конкурс, а также фестивальный показ кинопроектов.

Организаторы ставят задачу – сформировать в обществе образ современного героя, на основе российской ментальности и традиций, заложить смысловую основу для воспитания юного поколения россиян. Фестиваль призван объединить создателей фильмов и контента о подвигах героев и выявить лучшие произведения и творческие решения, которые дают точные духовные и нравственные ориентиры, формируют целостный образ истории нашей страны, позволяют подросткам и молодежи проникнуться свершениями своих соотечественников, их образами, профессионализмом и мужеством.

Церемония награждения пройдет в марте 2021 года в городе-организаторе Екатеринбурге.

Организаторы Фестиваля готовят спецпроект для школьников – мотивирующий урок, в рамках которого молодые актеры в видео формате расскажут ученикам истории героев нашего времени. Школьники смогут найти таких героев среди своих родных, друзей или знакомых и снять про них свои истории, авторы лучших из которых получат памятные призы.

Также, в онлайн-формате любой участник сможет не только следить за всей активностью, которую будет инициировать фестивальная команда вплоть до подведения итогов фестиваля, но и сможет виртуально «побывать» на красной дорожке и стать участником фестивальных мероприятий.

На сегодняшний день на фестиваль подано 324 работы разных жанров и форматов. Среди них: 73 игровых, включая короткометражные, и 159 документальных фильмов, 61 Интернет-проектов и ТВ-программ, а также, 31 заявка на сценарный конкурс (питчинг) «Богатыри». Среди тех, кто уже подал заявки: киноконцерн «Мосфильм», «Первый канал», телеканал «Россия-1», киностудия «КИТ» (Медиа холдинг «Газпром-медиа»), киностудия Росгвардии, телестудия «Роскосмоса», Следственный комитет России, киностудия «Военфильм», корпорация «Русская Фильм Группа», группа компаний Star Media, «Продюсерская компания Александра Литвинова» и другие.

Фестиваль «Герои большой страны» призван поддержать производство и распространение игровых фильмов и сериалов, документальных и Интернет-проектов как с помощью столичных центров кино, так и региональных студий и креативных кластеров кино, творчества и цифровых технологий.

В основной конкурсной программе принимаются игровые и документальные фильмы, сериалы, телепрограммы и Интернет-проекты. Всего предусмотрено 4 номинации: «Герои вооруженных сил», «Герои в погонах», «Герои среди нас», «Герои труда. Для страны и близких». Главное требование — все заявленные проекты должны раскрывать тему героизма или создавать образ современного героя, на который может равняться молодежь. По итогам основного конкурса будет выбран и награжден проект в специальной номинации губернатора Свердловской области «Стальной характер».

Профессиональный конкурс проводится по следующим номинациям: «Сценарий», «Режиссура», «Операторская работа», «Актерская работа» а также в трех жанровых номинациях: «Лучший игровой фильм или сериал», «Лучший документальный фильм», «Лучшая ТВ-программа или Интернет-проект».

Победители выбираются среди создателей проектов основной конкурсной программы. В молодежном конкурсе награду получит создатель проекта конкурсной программы фестиваля не старше 35 лет.

В сценарном конкурсе «Богатыри» могут принять участие проекты будущих детских фильмов и анимации для детской и семейной аудитории в рамках тематики фестиваля. Конкурс представляет собой питчинг проектов.

Главный приз – «Большая золотая звезда» – будет вручен лучшему проекту фестиваля. Также победителей конкурсной программы наградят средними и малыми звездами и денежными грантами. Всего по итогам вручат 16 больших и малых золотых звезд.

Подать заявку на участие в фестивале могут создатели и правообладатели фильмов и контента: физические лица, киностудии, телеканалы, творческие объединения или другие учреждения, зарегистрированные на территории РФ по ссылке на официальном сайте Фестиваля: https://heroesfestival.ru фестиваль-герои.рф. Участие в конкурсе – бесплатное.

Онлайн-трансляция пройдет в официальных аккаунтах фестиваля в ВКонтакте, в Facebook и на YouTube (https://vk.com/heroesfestival, https://www.facebook.com/heroesfestival21).

Фестиваль «Герои большой страны» проводится Фондом развития культуры и кинематографии «Страна», Правительством Свердловской области, Национальным благотворительным фондом и Свердловской киностудией при поддержке Министерства обороны РФ, передает пресс-служба облправительсива.