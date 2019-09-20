Дмитрий Лисица, главный врач Волжской ЦРБ: " Я увидел прочную связь стратегии развития региона и национальных проектов"

18

губернатори председатель правительства Самарской областипредставили новую стратегию развития региона. Цели и задачи новой стратегии касаются самых важных сфер СО.Главный врач Волжской ЦРБотмечает, что новая стратегия прочно связана с нацпроектами всего государства:- Я увидел прочную связь стратегии развития региона и национальных проектов, которые инициировал Президент страны Владимир Путин. Основная их цель и задача – увеличение продолжительности жизни населения, и борьба с теми факторами, которые ее сокращают. Это прежде всего сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Так, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет открыто 19 центров амбулаторно-онкологической помощи. Важно, что современные технологии лечения внедряются не только в специализированных учреждениях, но и в обычных поликлиниках. Именно первичному звену принадлежит ключевая роль в выявлении и предупреждении развития этих заболеваний.