Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Юрия Воскобойникова

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От имени Правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Юрия Семеновича Воскобойникова, члена Союза журналистов России, выдающегося художника и карикатуриста.Много лет он проработал на Куйбышевском телевидении, в самых тиражных самарских газетах, был редактором общественно-сатирического журнала «Горчишникъ», сотрудничал со многими центральными изданиями.Его удивительный дар, умение подмечать главное, точно и образно передавая суть проблем и явлений художественными средствами, его искрометный юмор полюбили жители не только нашей области, но и всей страны.Нам будет очень не хватать Юрия Семеновича, его яркого самобытного таланта, доброты и мудрости художника, который точно знал, что с недостатками надо расставаться, смеясь.Жизнь Юрия Семеновича — яркий пример преданного служения выбранной профессии и своему призванию. Вместе с его родными и близкими мы скорбим о постигшей нас утрате.Губернатор Самарской области Д.И.Азаров