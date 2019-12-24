Дмитрий Азаров выполнил новогодние желания юных жителей региона
24 декабря 2019 19:49
66
Во вторник, 24 декабря, глава региона устроил ребятам настоящий новогодний прием – с праздничным столом, подарками и сюрпризами. Мальчишки и девчонки рассказали губернатору о своих успехах и планах. Ребята полны оптимизма и жизнелюбия – занимаются спортом, творчеством, выигрывают местные и областные конкурсы.
Несмотря на всю торжественность обстановки, дети довольно быстро освоились и с удовольствием общались с губернатором. Воспитанница тольяттинского центра «Созвездие» Диля Рабиева исполнила для всех добрую новогоднюю песню. «Я знаю, что ваша дочка тоже занимается вокалом. А как проявился ее талант?» – спросила девочка. «Я уверен, что талант есть в каждом ребенке. Только его нужно заметить, разглядеть, – сказал Дмитрий Азаров. – Мы хотим, чтобы возможность раскрыться была у каждого из вас. Для этого мы строим новые садики, школы, приобретаем музыкальные инструменты».
Также ребята спросили Дмитрия Азарова о его семейных новогодних традициях. «В течение года мы настолько загружены делами, что нечасто собираемся вместе, – рассказал губернатор. – Но в новогоднюю ночь мы собираемся всей большой семьей, детьми, бабушками и дедушками. И каждый год мы ставим небольшой спектакль, в нем участвуют все – это давняя традиция нашей семьи, которую все с удовольствием соблюдают».
Никита Хубларян пригласил главу региона в тольяттинский центр помощи детям «Единство». «Будем рады видеть вас в нашей теплой душевной компании», – сказал парень. В свои 17 лет Никита полностью сформировался как личность. Он учится в индустриально-педагогическом колледже, пробует себя в тележурналистике, играет на гитаре и ведет мероприятия. А еще Никита замечательно декламирует Владимира Маяковского, что и продемонстрировал всем собравшимся. «17 лет – это рубеж, когда человек становится взрослым и понимает, зачем пришел в этот мир. Я уверен, что подростковые годы нужно посвящать самореализации, получению новых знаний, чтобы потом поэтапно двигаться к своей цели», – считает Никита. Свое будущее он видит в предпринимательстве и мечтает открыть собственный бренд одежды.
Братья Саша Лебедев и Коля Игольников – воспитанники Сызранского Центра помощи детям «Искра». Ребята всерьез увлекаются футболом. «Мы хотели, чтобы наша футбольная команда провела совместную тренировку с клубом «Крылья Советов». Теперь наша мечта сбылась», – говорит Саша. «Для нас важно не просто сделать сэлфи и пожать руку, но и научиться чему-нибудь полезному, отработать технику удара, перенять футбольные финты и «фишки», – добавляет Николай. Высокие осанистые мальчишки уже давно не верят в Деда Мороза. «Я думаю, что новогоднее чудо возможно, но создавать его нужно своими руками. Все зависит от нашего упорства и желания воплощать свои мечты», – говорит Александр.
«Обязательно сходите на тренировку и покажите класс нашим футболистам», – ободрил ребят Дмитрий Азаров. Вместе с атрибутикой «Крыльев» Губернатор преподнес ребятам футбольный мяч, на котором поставил автограф. В ответ юные спортсмену подарили главе региона именную футбольную форму с номером 63.
Приемная семья Наумовых из Тольятти пришла на елку в полном составе. 13-летний Егор рассказал о грядущем кинофестивале, где он вместе с друзьями представит короткометражку о школьной любви. Его ровесница Света получила от губернатора набор для рукоделия. 12-летний Миша поделился планами семейной поездки в Сочи. Самые маленькие Василиса и Владлен преподнесли губернатору праздничную поделку «Мышкин дом». «Как только мы получили приглашение, тут же достали нашу сокровищницу – шишки, ракушки, живую новогоднюю ель – и принялись мастерить подарок», – говорит приемная мама Светлана Наумова. Вся ее жизнь наполнена чудесами и судьбоносными встречами. «Нашего первенца Егора мы встретили на Украине во время отпуска. Светочка оказалась его одноклассницей. Потом появились Мишенька и брат с сестрой Лиса и Влад, – рассказывает Светлана. – То, что мы собрались вместе, растем, развиваемся, любим и уважаем друг друга – это и есть настоящее чудо».
10-летняя Даша Зайцева твердо верит в новогоднее волшебство. Девочка попросила у Деда Мороза белые коньки. «Я очень люблю фигурное катание, но по здоровью не могу заниматься в секции. Поэтому, как только получу коньки, пойду с родителями в парк им. Ю. Гагарина или парк «Дружбы», – говорит Даша. – Чтобы твои мечты сбывались, конечно, нужно трудиться. Но нельзя забывать, что новогоднее чудо существует и обязательно придет к тем, кто его ждет».
В конце встречи Дмитрий Азаров пригласил ребят к красавице елке и вручил каждому желанный подарок. «Искренне желаю вам успехов и веры в свои силы. Пусть новогодние чудеса случаются в жизни каждого из вас», – обратился к ребятам Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 декабря 2019 19:49
Свои письма Деду морозу написали более 3000 детей – это ребята из многодетных и приемных семей, а также воспитанники детских домов. Социум
62
24 декабря 2019 19:12
В 2019 году Акция была приурочена к Году театра, поэтому наряду с традиционными номинациями появилась и новая – «Волшебный мир театра». Социум
103
24 декабря 2019 17:11
«Территория фитнеса» разбилась о коммуналку Социум
116
Здравоохранение
24 декабря 2019 13:27
Ранее поступала информация о его низком качестве. Здравоохранение
170
24 декабря 2019 10:31
Все заготовки, сделанные заранее, нужно хранить в холодильнике. Здравоохранение
171
24 декабря 2019 09:59
Пока регистрируется на неэипдемическом уровне. Здравоохранение
173
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
225
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14994
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14844
Туризм
24 декабря 2019 09:51
Из заграничных направлений в Самаре популярнее всего Турция. Туризм
185
23 декабря 2019 09:53
Наиболее чувствителен к подорожанию сегмент эконом-отдыха. Туризм
189
20 декабря 2019 13:22
Он расположился в ТРК «Московский». Туризм
803
Образование
24 декабря 2019 18:27
Сейчас любой житель Самары может подать документы на прием своих детей в первый класс целого ряда школ, которые считаются элитными. Образование
102
24 декабря 2019 13:20Возле "Самара Арены" планируют построить межвузовский студгородок
Финансирование будет осуществляться в рамках государственно-частного партнерства. Образование
174
24 декабря 2019 09:43
Число участников проекта по всей России уже достигло 14 миллионов. Образование
181
Культура
24 декабря 2019 15:25
" Мы приложим все усилия, чтобы представить наше музыкальное искусство." Культура
126
24 декабря 2019 14:33
86-летняя Волчек с 1989 года является художественным руководителем театра "Современник". Культура
163
24 декабря 2019 14:01
В программе – шоу-программа для детей и взрослых. Культура
160
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
187
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15560
Мода
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
85
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
124
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
280
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
451
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
598
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
378
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1152
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
807
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
744
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
453
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
702
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
805
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1059
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2193
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2701
Мероприятия