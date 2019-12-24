Дмитрий Азаров выполнил новогодние желания юных жителей региона

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Во вторник, 24 декабря, глава региона устроил ребятам настоящий новогодний прием – с праздничным столом, подарками и сюрпризами. Мальчишки и девчонки рассказали губернатору о своих успехах и планах. Ребята полны оптимизма и жизнелюбия – занимаются спортом, творчеством, выигрывают местные и областные конкурсы.Несмотря на всю торжественность обстановки, дети довольно быстро освоились и с удовольствием общались с губернатором. Воспитанница тольяттинского центра «Созвездие» Диля Рабиева исполнила для всех добрую новогоднюю песню. «Я знаю, что ваша дочка тоже занимается вокалом. А как проявился ее талант?» – спросила девочка. «Я уверен, что талант есть в каждом ребенке. Только его нужно заметить, разглядеть, – сказал Дмитрий Азаров. – Мы хотим, чтобы возможность раскрыться была у каждого из вас. Для этого мы строим новые садики, школы, приобретаем музыкальные инструменты».Также ребята спросили Дмитрия Азарова о его семейных новогодних традициях. «В течение года мы настолько загружены делами, что нечасто собираемся вместе, – рассказал губернатор. – Но в новогоднюю ночь мы собираемся всей большой семьей, детьми, бабушками и дедушками. И каждый год мы ставим небольшой спектакль, в нем участвуют все – это давняя традиция нашей семьи, которую все с удовольствием соблюдают».Никита Хубларян пригласил главу региона в тольяттинский центр помощи детям «Единство». «Будем рады видеть вас в нашей теплой душевной компании», – сказал парень. В свои 17 лет Никита полностью сформировался как личность. Он учится в индустриально-педагогическом колледже, пробует себя в тележурналистике, играет на гитаре и ведет мероприятия. А еще Никита замечательно декламирует Владимира Маяковского, что и продемонстрировал всем собравшимся. «17 лет – это рубеж, когда человек становится взрослым и понимает, зачем пришел в этот мир. Я уверен, что подростковые годы нужно посвящать самореализации, получению новых знаний, чтобы потом поэтапно двигаться к своей цели», – считает Никита. Свое будущее он видит в предпринимательстве и мечтает открыть собственный бренд одежды.Братья Саша Лебедев и Коля Игольников – воспитанники Сызранского Центра помощи детям «Искра». Ребята всерьез увлекаются футболом. «Мы хотели, чтобы наша футбольная команда провела совместную тренировку с клубом «Крылья Советов». Теперь наша мечта сбылась», – говорит Саша. «Для нас важно не просто сделать сэлфи и пожать руку, но и научиться чему-нибудь полезному, отработать технику удара, перенять футбольные финты и «фишки», – добавляет Николай. Высокие осанистые мальчишки уже давно не верят в Деда Мороза. «Я думаю, что новогоднее чудо возможно, но создавать его нужно своими руками. Все зависит от нашего упорства и желания воплощать свои мечты», – говорит Александр.«Обязательно сходите на тренировку и покажите класс нашим футболистам», – ободрил ребят Дмитрий Азаров. Вместе с атрибутикой «Крыльев» Губернатор преподнес ребятам футбольный мяч, на котором поставил автограф. В ответ юные спортсмену подарили главе региона именную футбольную форму с номером 63.Приемная семья Наумовых из Тольятти пришла на елку в полном составе. 13-летний Егор рассказал о грядущем кинофестивале, где он вместе с друзьями представит короткометражку о школьной любви. Его ровесница Света получила от губернатора набор для рукоделия. 12-летний Миша поделился планами семейной поездки в Сочи. Самые маленькие Василиса и Владлен преподнесли губернатору праздничную поделку «Мышкин дом». «Как только мы получили приглашение, тут же достали нашу сокровищницу – шишки, ракушки, живую новогоднюю ель – и принялись мастерить подарок», – говорит приемная мама Светлана Наумова. Вся ее жизнь наполнена чудесами и судьбоносными встречами. «Нашего первенца Егора мы встретили на Украине во время отпуска. Светочка оказалась его одноклассницей. Потом появились Мишенька и брат с сестрой Лиса и Влад, – рассказывает Светлана. – То, что мы собрались вместе, растем, развиваемся, любим и уважаем друг друга – это и есть настоящее чудо».10-летняя Даша Зайцева твердо верит в новогоднее волшебство. Девочка попросила у Деда Мороза белые коньки. «Я очень люблю фигурное катание, но по здоровью не могу заниматься в секции. Поэтому, как только получу коньки, пойду с родителями в парк им. Ю. Гагарина или парк «Дружбы», – говорит Даша. – Чтобы твои мечты сбывались, конечно, нужно трудиться. Но нельзя забывать, что новогоднее чудо существует и обязательно придет к тем, кто его ждет».В конце встречи Дмитрий Азаров пригласил ребят к красавице елке и вручил каждому желанный подарок. «Искренне желаю вам успехов и веры в свои силы. Пусть новогодние чудеса случаются в жизни каждого из вас», – обратился к ребятам Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.