Дмитрий Азаров вручил золотые медали выпускникам школ СО, которые набрали 100 баллов в ходе ЕГЭ

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"Гордое звание медалиста - с вами на всю жизнь", - обратился глава региона к медалистам. - Понимаю, что медаль далась непросто, - это очень большой труд, усердие. Но вы это сделали! Вы заложили очень серьезный фундамент в будущие успехи вашей взрослой жизни. Из 13 656 вчерашних школьников 1747 человек стали медалистами. "Вы- триумфаторы!"Губернатор отметил, что получение медали четко соотнесено с результатами ЕГЭ по обязательным предметам."Это повышает её значение, весомость и качество. Среди вас призёры Всероссийских олимпиад, победители конкурсов, спортивных соревнований, участники социальных проектов. В спорте, учебе, науке, искусстве золото получают только самые лучшие. Это символ победы! - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к выпускникам. - Очень важно, что вы не только на отлично освоили школьную программу, но и на высоком уровне проявили себя и в других сферах общественной жизни. Талантливый человек талантлив во всем. Рассчитываю, это будет вашим девизом. Чем усерднее работаешь,тем больше добиваешься в жизни.​ Каждый из вас – гордость родителей, родных и близких, учителей, школы, города и СО. Вы– наша гордость!", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.