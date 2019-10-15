Дмитрий Азаров вручил награды лучшим работникам дорожного хозяйства

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В преддверии Дня работников дорожного хозяйства губернатор Самарской областипоздравил лучших специалистов отрасли и вручил им заслуженные награды.«Своим ответственным трудом, профессионализмом вы добились уважения коллег, авторитета всего дорожного сообщества. Вы вносите свой вклад в развитие региона, – обратился к дорожникам губернатор. – Ваша работа видна людям сразу, как только вы ее сделаете. Но не забывайте, что видна она и через год, и через два. Я очень надеюсь, что наша совместная работа сегодня создаёт предпосылки к тому, чтобы всех дорожников, всех строителей-мостовиков люди вспоминали добрым словом на протяжении многих лет».В дорожно-транспортной области региона трудится порядка 6000 человек. Инженеры, строители, водители, кондукторы ежедневно обслуживают 5-ю по протяженности в России дорожную сеть, которая достигает 43000 км. Особых успехов в трудовой деятельности достиг машинист экскаватора: за каждодневный ответственный труд он награжден Почетной грамотой Президента РФ. За профессиональные успехи звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Самарской области» в этом году присвоено директору по производству компании ООО НПФ «XXI век»и производителю работ ООО «Самаратрансстрой». Почетной грамотой губернатора и благодарностью также отмечены производитель работ, ведущий инженер по содержанию автодорог, главный специалист по сметной работе, директор филиала «Камышлинское ДЭУ»и начальник производственно-технического отделаОбращаясь к работникам дорожного хозяйства, Дмитрий Азаров подчеркнул: развитие отрасли является одним из важнейших направлений работы Правительства самарской области и отметил, что принципиально новые возможности в этой сфере открывает инициированный Президентом странынацпроект «Безопасны и качественные автомобильные дороги». Благодаря нацпроекту в регионе до 2024 года будет отремонтировано более 1400 км дорог, в 2 раза сократится количество мест концентрации ДТП и в 3,4 раза – смертности на дорогах. Кроме того, уровень нормативного состояния региональной дорожной сети увеличится с 28,8% до 42,7%.В этом году по нацпроекту в области уже завершен ремонт 104-х участков дорог протяженностью 257 км. Это 180 км региональных трасс, 60 км дорог в Самаре и более 17 км Тольятти. Всего в 2019 году отремонтировано 412 км дорог, построено и реконструировано 21,5 км.Одним из главных проектов дорожной отрасли этого года является завершение строительства мостового перехода «Фрунзенский», общая протяженность которого составила 2,67 км. Сейчас строительство мостового перехода находится на финишной прямой. В ближайшее время планируется начать реализацию целого ряда крупных проектов: строительство второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» и моста через реку Сок в Красноярском районе, а также моста через Волгу в Ставропольском районе, передает пресс-служба облправительства.