Дмитрий Азаров вручил награды лучшим работникам дорожного хозяйства
15 октября 2019 19:05
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«Своим ответственным трудом, профессионализмом вы добились уважения коллег, авторитета всего дорожного сообщества. Вы вносите свой вклад в развитие региона, – обратился к дорожникам губернатор. – Ваша работа видна людям сразу, как только вы ее сделаете. Но не забывайте, что видна она и через год, и через два. Я очень надеюсь, что наша совместная работа сегодня создаёт предпосылки к тому, чтобы всех дорожников, всех строителей-мостовиков люди вспоминали добрым словом на протяжении многих лет».
В дорожно-транспортной области региона трудится порядка 6000 человек. Инженеры, строители, водители, кондукторы ежедневно обслуживают 5-ю по протяженности в России дорожную сеть, которая достигает 43000 км. Особых успехов в трудовой деятельности достиг машинист экскаватора Виктор Видманов: за каждодневный ответственный труд он награжден Почетной грамотой Президента РФ. За профессиональные успехи звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Самарской области» в этом году присвоено директору по производству компании ООО НПФ «XXI век» Алексею Степанову и производителю работ ООО «Самаратрансстрой» Александру Поркину. Почетной грамотой губернатора и благодарностью также отмечены производитель работ Ринат Шарипов, ведущий инженер по содержанию автодорог Ринат Бекиров, главный специалист по сметной работе Ольга Вепринцева, директор филиала «Камышлинское ДЭУ» Ильяс Инсафов и начальник производственно-технического отдела Евгений Катренко.
Обращаясь к работникам дорожного хозяйства, Дмитрий Азаров подчеркнул: развитие отрасли является одним из важнейших направлений работы Правительства самарской области и отметил, что принципиально новые возможности в этой сфере открывает инициированный Президентом страны Владимиром Путиным нацпроект «Безопасны и качественные автомобильные дороги». Благодаря нацпроекту в регионе до 2024 года будет отремонтировано более 1400 км дорог, в 2 раза сократится количество мест концентрации ДТП и в 3,4 раза – смертности на дорогах. Кроме того, уровень нормативного состояния региональной дорожной сети увеличится с 28,8% до 42,7%.
В этом году по нацпроекту в области уже завершен ремонт 104-х участков дорог протяженностью 257 км. Это 180 км региональных трасс, 60 км дорог в Самаре и более 17 км Тольятти. Всего в 2019 году отремонтировано 412 км дорог, построено и реконструировано 21,5 км.
Одним из главных проектов дорожной отрасли этого года является завершение строительства мостового перехода «Фрунзенский», общая протяженность которого составила 2,67 км. Сейчас строительство мостового перехода находится на финишной прямой. В ближайшее время планируется начать реализацию целого ряда крупных проектов: строительство второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» и моста через реку Сок в Красноярском районе, а также моста через Волгу в Ставропольском районе, передает пресс-служба облправительства.
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