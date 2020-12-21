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Дмитрий Азаров вручил награды лучшим автостроителям

21 декабря 2020 20:53
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Во время церемонии награждения Дмитрий Азаров вручил награды более чем 50 сотрудникам.

В день запуска серийного производства автомобиля LADA Niva Travel Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников АВТОВАЗа за самоотверженный труд и вручил государственные награды тем, кто внес особый вклад в работу предприятия и развитие автомобильной промышленности в целом.

Приветствуя сотрудников автозавода,  Глава региона отметил, что запуск обновленной модели Niva — знаковое событие для системообразующего предприятия, а значит — и всего региона: «У предприятия есть будущее, есть новые идеи, новые технические решения и способы воплощения их в жизнь. А значит, славная  плеяда инженеров, конструкторов, которыми традиционно гордится АВТОВАЗ, имеет продолжателей. И талантливые, ответственные, работящие люди приумножают сегодня, в этот юбилейный для АВТОВАЗа год, славные традиции трудового коллектива».

Подводя итоги юбилейного для предприятия года, Дмитрий Азаров подчеркнул: несмотря на пандемию удалось реализовать все мероприятия, приуроченные к 50-летию выпуска первого автомобиля. Напомним, что программа юбилейных мероприятий была разработана и утверждена несколько лет назад, но не была подкреплена финансированием. И это несмотря на то, что помимо праздничных мероприятий, она включала строительство социальных объектов, благоустройство общественных пространств и реконструкцию набережной.  Возглавив регион, Дмитрий Азаров провёл масштабную работу по поиску источников финансирования на реализацию программы, отстаивал значимость проекта на федеральном уровне.

«Я горд тем, что, пройдя очень непростой путь по всем министерским кабинетам, подготавливая проектную документацию, обсуждая эти проекты с жителями Тольятти, добились того, что абсолютно все объекты, предусмотренные проектом программы, исполнены.  Мы эту мечту смогли воплотить в жизнь, — сказал Дмитрий Азаров.  —  Две поликлиники в этом году открыли, детские садики, объекты благоустройства, образования. Мы начали строительство мостового перехода через Волгу, для чего также пришлось пройти долгий путь». Открытие мостового перехода имеет принципиальное значение для всего региона, и АВТОВАЗ здесь —  не исключение. Ведь по оценкам экспертов, сроки поставки грузов сократятся более чем в 1,5 раза.

Масштабные преобразования в городе продолжатся: в 2021 году стартует реконструкция набережной в Автозаводском районе. «Мы нашли финансирование и приступаем к реконструкции набережной городского округа Тольятти. Это то, о чем мечтали горожане. С учетом этого проекта мы все мероприятия, запланированные в рамках 50-летия АВТОВАЗа, реализуем, несмотря на сложности, которые принес этот год», — рассказал Губернатор.

Во время церемонии награждения Дмитрий Азаров вручил  ордена, медали, почетные грамоты Президента РФ, а также документы о присвоении званий «Заслуженный машиностроитель РФ» и  «Заслуженный работник промышленности Самарской области» более чем 50 сотрудникам. Среди них — наладчик автоматических линий АО «АВТОВАЗ» Фуат Кямяков. «Мой девиз — делаю и горжусь!», — отметил заводчанин на церемонии награждения.

Также Дмитрий Азаров вручил коллективу АВТОВАЗа копию уникального документа — постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве волжского автозавода с личной подписью Секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

«Надеюсь, документ станет достойным экспонатом вашего музея, — обратился Дмитрий Азаров к сотрудникам завода. — Хочу поблагодарить вас за бережное отношение к истории, ко всем ветеранам, за поддержку и внимание к ним на протяжении всех этих лет», передает пресс-служба облправительства.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

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21 декабря 2020  15:20 
Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис запустили производство обновлённого автомобиля LADA Niva Travel
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel. Новости Тольятти
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Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
21 декабря 2020  13:24 
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
59 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Здравоохранение
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Акценты
Губернатор Самарской области заявил, что поездки по социальным картам ограничивать не будут.
21 декабря 2020  23:24 
Дмитрий Азаров: ситуацию тщательно проанализировали, транспортные карты для пенсионеров будут действовать без изменений
Губернатор Самарской области заявил, что поездки по социальным картам ограничивать не будут. Политика региона
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Во время церемонии награждения Дмитрий Азаров вручил награды более чем 50 сотрудникам.
21 декабря 2020  20:53 
Дмитрий Азаров вручил награды лучшим автостроителям
Во время церемонии награждения Дмитрий Азаров вручил награды более чем 50 сотрудникам. Социум
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Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти оценил качество проведённой реконструкции здания суда.
21 декабря 2020  20:45 
Крупнейший районный суд России открылся после реконструкции в Автозаводском районе Тольятти
Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти оценил качество проведённой реконструкции здания суда. Закон
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Прямая речь/Интервью
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Выбрать одну из альтернативных специальных систем налогообложения необходимо связи с отменой ЕНВД
20 декабря 2020  15:40 
Виктор Кудряшов: "Времени остается немного. Пожалуйста, не откладывайте!"
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов  обратился к предпринимателям региона с призывом в кратчайшие... Экономика региона
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Новости Тольятти
21 декабря 2020  15:20
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel.
Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис запустили производство обновлённого автомобиля LADA Niva Travel
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel. Новости Тольятти
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20 декабря 2020  16:50
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства.
Памятник легендарной "копейке" открыли в Тольятти
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства. Новости Тольятти
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18 декабря 2020  14:30
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года.
Работники «АВТОВАЗа» получат премии
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года. Новости Тольятти
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