Дмитрий Азаров вручил награды лучшим автостроителям

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В день запуска серийного производства автомобиля LADA Niva Travel Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников АВТОВАЗа за самоотверженный труд и вручил государственные награды тем, кто внес особый вклад в работу предприятия и развитие автомобильной промышленности в целом.

Приветствуя сотрудников автозавода, Глава региона отметил, что запуск обновленной модели Niva — знаковое событие для системообразующего предприятия, а значит — и всего региона: «У предприятия есть будущее, есть новые идеи, новые технические решения и способы воплощения их в жизнь. А значит, славная плеяда инженеров, конструкторов, которыми традиционно гордится АВТОВАЗ, имеет продолжателей. И талантливые, ответственные, работящие люди приумножают сегодня, в этот юбилейный для АВТОВАЗа год, славные традиции трудового коллектива».

Подводя итоги юбилейного для предприятия года, Дмитрий Азаров подчеркнул: несмотря на пандемию удалось реализовать все мероприятия, приуроченные к 50-летию выпуска первого автомобиля. Напомним, что программа юбилейных мероприятий была разработана и утверждена несколько лет назад, но не была подкреплена финансированием. И это несмотря на то, что помимо праздничных мероприятий, она включала строительство социальных объектов, благоустройство общественных пространств и реконструкцию набережной. Возглавив регион, Дмитрий Азаров провёл масштабную работу по поиску источников финансирования на реализацию программы, отстаивал значимость проекта на федеральном уровне.

«Я горд тем, что, пройдя очень непростой путь по всем министерским кабинетам, подготавливая проектную документацию, обсуждая эти проекты с жителями Тольятти, добились того, что абсолютно все объекты, предусмотренные проектом программы, исполнены. Мы эту мечту смогли воплотить в жизнь, — сказал Дмитрий Азаров. — Две поликлиники в этом году открыли, детские садики, объекты благоустройства, образования. Мы начали строительство мостового перехода через Волгу, для чего также пришлось пройти долгий путь». Открытие мостового перехода имеет принципиальное значение для всего региона, и АВТОВАЗ здесь — не исключение. Ведь по оценкам экспертов, сроки поставки грузов сократятся более чем в 1,5 раза.

Масштабные преобразования в городе продолжатся: в 2021 году стартует реконструкция набережной в Автозаводском районе. «Мы нашли финансирование и приступаем к реконструкции набережной городского округа Тольятти. Это то, о чем мечтали горожане. С учетом этого проекта мы все мероприятия, запланированные в рамках 50-летия АВТОВАЗа, реализуем, несмотря на сложности, которые принес этот год», — рассказал Губернатор.

Во время церемонии награждения Дмитрий Азаров вручил ордена, медали, почетные грамоты Президента РФ, а также документы о присвоении званий «Заслуженный машиностроитель РФ» и «Заслуженный работник промышленности Самарской области» более чем 50 сотрудникам. Среди них — наладчик автоматических линий АО «АВТОВАЗ» Фуат Кямяков. «Мой девиз — делаю и горжусь!», — отметил заводчанин на церемонии награждения.

Также Дмитрий Азаров вручил коллективу АВТОВАЗа копию уникального документа — постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве волжского автозавода с личной подписью Секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

«Надеюсь, документ станет достойным экспонатом вашего музея, — обратился Дмитрий Азаров к сотрудникам завода. — Хочу поблагодарить вас за бережное отношение к истории, ко всем ветеранам, за поддержку и внимание к ним на протяжении всех этих лет», передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства