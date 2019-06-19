Дмитрий Азаров проводил на Кремлевский бал лучших выпускников СО

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Насыщенный рабочий деньа продолжается уже в Самаре.Глава региона проводил на главный выпускной страны, Кремлевский бал, лучших выпускников СО - претендентов на золотые медали преимущественно из многодетных семей, а также семей, которые нуждаются в социальной поддержке.Всего в этом году в CO более 13 000 выпускников.Из них 2 020 ребят претендуют на медали «За успехи в учении».Результаты ЕГЭ получены еще не по всем предметам, но уже известно, что у самарских выпускников - 66 стобальных результатов по истории, химии, математике, литературе.«Очень к вам торопился, буквально с самолета приехал сюда, чтобы успеть вас проводить в столицу нашей родины, в Москву. Приехал оттуда, все проверил - вас ждут. Ждут на очень важном событии. Вы своим талантом, своим усердием заслужили этот праздник - главный выпускной страны! Это настоящий праздник,и праздник заслуженный. Уверен, вы отлично проведете время. Вы прошли очень важный этап обучения в школе, справились на отлично и имеете право на короткий отпуск. Потому что впереди у вас новые задачи, нужно мобилизоваться, вы вступаете во взрослую жизнь», - сказал Дмитрий Азаров ребятам.«Это лето будет ключевым, но вы заложили очень серьезный задел на будущее. Вы успешны. Этот успех не пришел сам по себе. Конечно, это забота и внимание ваших замечательных родителей, мам и пап, бабушек и дедушек. Конечно, это мудрость ваших наставников, учителей. Я очень надеюсь, что благодарность к этим людям, своим учителям вы сохраните на всю жизнь, как и любовь, уважение к своей родной школе. Ваше трудолюбие, ответственное отношение к делу- это очень важные качества для каждого человека, это залог успехов, новых свершений и побед. Вы ответственные люди, и именно на таких людей опирается наше страна. Вы нужны СО, каждый из вас - своим талантом, энергией, новыми идеями. Совсем скоро вы продолжите образование, и кто-то будет уже получать новые профессии. Повзрослев вы сможете предложить свои идеи развития СО, родного города или поселка, новые технологии в сфере производства, здравоохранении, многих других сферах. А возможностей у вас для этого очень много. Россия- страна возможностей. Для каждого из вас открыты все пути! Надеюсь, что побывав в столице, в Москве, вы особыми глазами посмотрите на Кремль и на святые для каждого российского гражданина места, и ощутите, что вы наследники великой истории, великой страны, и в ваших руках ее будущее. А вернувшись в СО, вы новыми глазами посмотрите на свой дом, улицу, на школу, на нашу красавицу Волгу, и ощутите себя ответственными за свою родную землю. Успехов вам, в добрый путь!», - подчеркнул губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.