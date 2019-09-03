Дмитрий Азаров проверил ход благоустройства общественных пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда»

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Во вторник, 3 сентября, губернатор Самарской областивместе с главой Самарыпровел выездное совещание на объектах, которые в текущем году приведены в порядок по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».В 2019 году в регионе должны преобразиться 120 общественных пространств, четыре из них – в Самаре. Это бульвар Металлургов, территория около храма Кирилла и Мефодия, Крымская площадь и сквер им. В.И. Фадеева.Немаловажно, что все объекты для реконструкции были выбраны жителями городов и районов Самарской области по результатам мартовского рейтингового голосования. К примеру, за благоустройство сквера на проспекте Ленина между улицами Первомайская и Осипенко свои голоса отдали почти десять тысяч самарцев. Кроме того, преображение территории приурочено к 110-летию со дня рождения легендарного конструктора – генерального директора ЦСКБ «Прогресс» Дмитрия Ильича Козлова. Сквер напротив дома №1 по проспекту Ленина, так называемого «козловского» дома, был заложен по его инициативе и при личном участии.На благоустройство сквера из федерального, регионального и муниципального бюджетов было направлено 147 млн рублей. Работы здесь ведутся с мая, и на настоящий момент готовность объекта составляет 98%. Ко Дню города – 8 сентября – сквер приобретет законченный вид.На 20 тыс. квадратных метрах уже установлены все основные элементы – малые архитектурные формы, скамейки, проложены пешеходные и беговые дорожки, уложен рулонный газон и высажены цветы.Сквер всегда пользовался популярностью и у спортсменов. Здесь оборудована всесезонная площадка: летом можно играть в футбол или большой теннис, а зимой – в хоккей. Рядом расположились раздевалка для игроков и трибуны для зрителей. Кроме этого, появились новые уличные тренажеры.Нестандартно при планировании подошли к оформлению детских игровых площадок – так в сквере появился «космический» городок и уникальный для нашего региона водный аттракцион.Жители соседних домов признались Дмитрию Азарову, что такого «космического» масштаба благоустройства даже не ожидали. Эпитеты звучали только в превосходной степени. Ну а детские площадки еще до официального открытия облюбовала детвора. «Песка на площадке меньше, чем детей», – шутят родители.Жители «козловского» дома попросили губернатора и главу областной столицы продолжить работы по благоустройству территории сквера со стороны улицы Осипенко: «У нас столько детей гуляет в этом сквере, поэтому здесь тоже можно было бы сделать игровую площадку». Елена Лапушкина отметила, что на данный момент участок не принадлежит городу, поэтому возможно возведение только временных конструкций и сооружений.Напомним, несколько лет назад эту территорию планировали отдать под застройку. Отстоять ее помогла активная позиция жителей и личная поддержка Дмитрия Азарова. «Статус этого участка федеральный, но мы ищем варианты обмена, чтобы забрать землю в региональную собственность. Это непростой вопрос, – подчеркнул руководитель региона. – Главное, что нам удалось совместными усилиями не допустить строительство зданий. Как только решение будет найдено, мы готовы помочь городу и выделить дополнительные средства на выполнение работ». Тем не менее, Губернатор поручил главе Октябрьского внутригородского района вместе с жителями следить за порядком на территории.Дмитрий Азаров также отметил, что принятию решения по передаче земли может способствовать подготовленный проект благоустройства территории. «Определите вместе с людьми, что тут должно быть: детская площадка или спорткомплекс. Важно, чтобы народные деньги были потрачены с умом».Вторым объектом, который осмотрел глава региона, стала Крымская площадь в центральной части города, которая открылась после комплексного благоустройства. Обновление площади проводилось параллельно с ремонтом здания на улице Урицкого, 19, в котором в ближайшее время начнет свою работу Шестой кассационный суд общей юрисдикции.Напомним, благодаря лоббирование интересов области главой региона на самом высоком уровне в 2018 году было принято решение о размещении Шестого кассационного суда в Самаре в недостроенной высотке на Урицкого. Сегодня это красивое здание уже претендует на звание городской достопримечательности и вдохновляет на дельнейшие преобразования жителей, которые в марте 2019 года на рейтинговом голосовании за благоустройство общественных пространств сделали выбор в пользу обновления Крымской площади.Буквально за несколько месяцев здесь появились тротуары, рулонный газон с автополивом, установлены десятки скамеек и урн, высажено более 200 деревьев и кустарников. Кроме того, установлен «сухой» фонтан, построены арт-объекты «Фороссикий Маяк» и «Ялтинская Ротонда», выложено мозаичное панно в виде карты крымского полуострова. К обновлению территории власти подошли комплексно – были приведены в порядок фасады зданий вокруг площади, снесено ветхое жилье, появилась новая проезжая часть. Территория, которая была заброшена на протяжении десятилетий, получила мощный импульс развития.«Крайне важно, что Крымская площадь теперь соответствует своему названию. Когда-то я принимал решение о ее переименовании в честь знаменательного события – воссоединения Крыма с Россией. Но площадь тогда была не в том состоянии, которым можно было гордиться. Сегодня давняя задумка реализована. Площадь с элементами Крымской архитектуры действительно возвращает нас в те знаменательные события новейшей истории России. Она радует людей своим внешним видом, комфортным пребыванием здесь», – отметил Дмитрий Азаров после осмотра площади.Представители компании-подрядчика рассказали, что воплотить задуманное в жизнь было непросто. «Сквер Фадеева был выполнен в космическом дизайне, как просили у нас жители. Крымскую площадь начали благоустраивать в одно и тоже время со сквером, но здесь дизайн уже совсем другой. Нам было чуть сложнее, так как приходилось менять рельеф территории, старые здания убирать, с фундаментом выдалось много работы», – рассказал заместитель директора строительной компании-подрядчика.Сразу после открытия площадь заполнилась людьми. Жительница городапришла сюда вместе с маленьким сыном. Она рассказала, что они часто гуляли по Крымской и до благоустройства, но ее внешний вид их совсем не устраивал. «Очень рады, что площадь привели в порядок. Ребенок в восторге, особенно от фонтана», – поделилась впечатлениями она. Асразу узнала Ялтинскую Ротонду. «Я в Ялте была в 70-х годах. Построенный здесь арт-объект действительно похож на настоящую Ротонду. С удовольствием зашла сюда и уже минут 40 сижу, любуюсь. Спасибо за то, что все так прекрасно сделали. Людям будет, куда выйти погулять», – отметила женщина.Впрочем, еще не всем довелось увидеть Крымские достопримечательности в живую, поэтому Губернатор поручил установить на площади информационный стенд со справочной информацией об арт-объектах.«Благодаря национальному проекту, инициированному Президентом нашей страны В.В. Путиным, преображаются города и села и в Самарской области, и по всей стране. Масштаб преобразований впечатляющий: такого масштабного благоустройства в нашем регионе не было никогда», – отметил Дмитрий Азаров. Губернатор отдельно подчеркнул: очень важно, что территории, которые должны быть благоустроены, выбирают сами жители. «Когда большинство жителей города разделяет мнение о том, что конкретную территорию нужно привести в порядок, а власть следует этим наказам и выполняет их благоустройство так, как хотят люди, потому что проект тоже согласовывается с людьми, конечно, довольны все: и те, кто делают – строители, проектировщики, и, самое главное, – жители, которые здесь живут», передает пресс-служба облправительства.