Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета «Победа», посвящённое подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы
28 июня 2019 16:54
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Подготовке к юбилею Победы в Великой Отечественной войне уделяется особое внимание на самом высоком уровне. По поручению Президента страны Владимира Путина созданы всероссийский и региональные Оргкомитеты «Победа». Их задача — составить программу масштабных, красочных мероприятий, продумать конкретные направления и формы работы подготовки к юбилею, а также привлечь к разработке и реализации этих планов жителей страны.
Несмотря на то, что 75-я годовщина Великой Победы состоится только в следующем году, в Самарской области работа по подготовке к празднованию этого знакового события уже началась. Для организации системной подготовки к юбилею в региональном оргкомитете создано 11 рабочих групп, среди которых группа по подготовке и проведению военного парада и мероприятий с участием войск, реализации культурных программ, работе с волонтерами, реализации общественных инициатив и группа по улучшению социально-экономического положения ветеранов. Почетным председателем регионального оргкомитета «Победа» стал Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Владимир Чудайкин.
Открывая заседание, глава региона Дмитрий Азаров отметил: важно, чтобы в торжествах могли принять участие как можно больше людей.
«Концептуальную основу торжества должны составить не мероприятия, разработанные в чиновничьих кабинетах, а инициативы людей, идущие от каждого города, посёлка, улицы», — подчеркнул глава региона.
Для того, чтобы собрать как можно мнений и идей об организации праздничных мероприятий, губернатор поручил провести сбор опросы через СМИ и интернет: «Нам предстоит очень вдумчиво, творчески продумать конкретные направления и формы работы подготовки к юбилею. И в максимальной степени привлечь к разработке и реализации этих планов жителей. Мы должны узнать, как люди представляют себе этот праздник, чего ждут от него».
Ключевая задача, которая продолжит решаться в рамках подготовки к юбилею Победы — оказание всемерной поддержки ветеранам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и другим приравненным к ветеранам Великой Отечественной категориям граждан. «Снова и снова обращаю внимание, что эта работа не может и не должна строиться урывками, «от даты к дате», — подчеркнул губернатор. — Ветераны должны чувствовать наше внимание, благодарность и поддержку не только в дни торжеств, но и всегда, постоянно».
Для этого члены оргкомитета совместно с социальными службами и руководителями муниципальных образований должны в кратчайшие сроки проанализировать условия жизни, потребности и проблемы каждого ветерана Великой Отечественной войны, чтобы персонально по каждому человеку принять решение, какую поддержку можно оказать.
Сейчас в регионе проживают 24 304 ветерана Великой Отечественной войны и лиц из категорий, приравненных к ним. Это инвалиды войны, труженики тыла, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы погибших. В Самарской области помимо общероссийских, установлены дополнительные меры социальной поддержки для ветеранов. В их числе — компенсация 50% стоимости услуг ЖКХ, бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, организация долговременного ухода и многие другие.
Особое внимание уделяется улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной и приравненных к ним категорий граждан. На начало 2019 года на учете стояли 28 нуждающихся в жилье ветеранов. Из федерального бюджета региону выделено 27,5 миллионов рублей, что позволит обеспечить жильем 20 ветеранов. Кроме того, в этом году Губернатор Дмитрий Азаров принял решение об обеспечении жильем за счет средств областного бюджета бывших детей-узников и ветеранов — участников боевых действий после 9 мая 1945 года. Эта категория людей приравнена к инвалидам и участникам войны, но не подпадает под действие федерального указа. Для решения жилищного вопроса таких людей будет выделено более 33 миллионов рублей, что даст возможность уже в этом году обеспечить жильем 25 семей.
Кроме того, большая работа в регионе ведется по выделению средств ветеранам на ремонт жилья: на 2019-2021 годы в областном бюджете на это предусмотрено 150 миллионов рублей. Это дает возможность ежегодно ремонтировать дома 1200 ветеранов.
«Все, о чем я сказал, делается и будет делаться для ветеранов в рамках уже принятых решений и действующих программ. Но мы с вами в ходе подготовки к 75-летию Победы должны проделать дополнительную работу. Ее цель – максимально приблизить праздник к ветеранам, сделать так, чтобы каждый из них почувствовал себя в центре нашего внимания», — сказал Дмитрий Азаров.
Большую работу оргкомитету также предстоит проделать по сохранению и ремонту мемориальных комплексов. «Их состояние – показатель нашей гражданской зрелости»,- отметил Глава региона.
В Самарской области насчитывается 1101 мемориал, увековечивающий память погибших при защите Отечества. «Ответственность за их содержание лежит на муниципалитетах и министерстве культуры, но считаю принципиально важным внимание к памятникам и со стороны ветеранских, молодежных, патриотических организаций, да и просто неравнодушных граждан. Такое внимание необходимо также воинским захоронениям, которые по тем или иным причинам лишены заботы родных и близких», — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона поручил до 15 июля провести ревизию состояния захоронений и представить предложения по необходимому ремонту. Дмитрий Азаров акцентировал внимание присутствующих на том, что большую часть работы по приведению мемориальных комплексов и мест воинских захоронений необходимо проделать в текущем, 2019 году.
Подробно на оргкомитете обсудили вопрос, связанный с увековечивание памяти о героях войны и тружениках тыла. Глава Самары Елена Лапушкина рассказала, что руководство областной столицы готовит к реализации проект по установке монумента «Город трудовой и боевой Славы» в одном из скверов «рабочей Безымянки». «Мы планируем провести общественный конкурс на лучший эскиз проекта», — отметила Елена Лапушкина. Дмитрий Азаров в ходе оргкомитета также предложил разработать эскиз нагрудного знака, посвященного присвоению областной столице этого почетного статуса.
Кроме того, глава Самары выступила с инициативой создания музейно-образовательного центра «Куйбышев – запасная столица». Дмитрий Азаров подчеркнул, что такая инициатива будет рассмотрена самым тщательным образом.
Предложение полковника в отставке из Тольятти Александра Радченко также касалось вопроса увековечивания памяти: мужчина предложил установить в Автограде памятник солдатке — женщине, которая проводила мужа на войну, а сама осталась ждать своего солдата и ковать победу в тылу. В ходе обсуждения этой инициативы выяснилось, что Александр Радченко на протяжении уже трех лет обращается к городским властям с просьбой оказать содействие в реализации проекта, однако поддержку идея до сих пор не получила. Дмитрий Азаров подверг жесткой критике подход администрации Тольятти к работе с общественными инициативами и поручил руководству города в течение трех недель предоставить варианты мест установки памятника. Кроме того, Губернатор пригласил автора идеи представить ее на заседании рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив по установке скульптурных композиций на территории Самарской области, чтобы обсудить эскизный проект с профессиональным сообществом.
Завершая заседание, Дмитрий Азаров подчеркнул: всесторонняя работа по подготовке к юбилею Победы должна вестись в ежедневном режиме. Также он отметил, что в работу оргкомитета необходимо больше вовлекать молодежь, которая может предложить новые идеи мероприятий и подходы к организации праздника. В частности, Губернатор поручил организовать специальный пункт по сбору мнений и предложений на тему проведения мероприятий, приуроченных к 75-летию Великой Победы, на международном форуме «iВолга-2019», который стартует 23 июля.
Представление промежуточных результатов и обсуждение поступивших предложений проведут уже на следующем оргкомитете — он пройдёт не позднее сентября.
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