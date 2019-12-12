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Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров провел традиционный личный прием граждан в День Конституции

12 декабря 2019 20:23
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К руководителю региона обратился участник Великой Отечественной войны Иван Фирсович Гаранин, который нуждается в улучшении жилищных условий.
В четверг, 12 декабря, в День Конституции России губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел традиционный личный прием граждан.

К руководителю региона обратился участник Великой Отечественной войны Иван Фирсович Гаранин, который нуждается в улучшении жилищных условий. Сейчас ветеран проживает в частном деревянном доме постройки 1975 года, в котором нет никаких коммунальных удобств. За пожилым человеком ухаживают родственники – дочь и внуки. «Вся надежда только на них», – признается ветеран.

Вопрос был прежде не решен в связи с тем, что в 2013 году часть имущества ветеран передал в собственность внукам и мог обратиться за поддержкой только по истечении 5-летнего периода. В прошлом году участника войны поставили на учет граждан, нуждающихся в жилом помещении. Дмитрий Азаров порадовал ветерана, сказав, что уже к концу года Иван Фирсович получит средства, необходимые для покупки нового жилья. Фронтовику будет выделено более 1,3 млн рублей.

«Есть все возможности, чтобы до конца этого года – в преддверие года 75-летия Победы, оказать вам финансовую помощь благодаря дополнительному выделению средств из федерального бюджета, вниманию Президента страны к этому вопросу», – сказал губернатор, обращаясь к ветерану. – Надеюсь, что Новый год вы встретите в комфорте».

Внук участника войны Алексей Бубнов отметил, что новая квартира уже подобрана – в микрорайоне Крутые Ключи. Дмитрий Азаров поручил министру социально-демографической и семейной политики региона Марине Антимоновой и главе Самары Елене Лапушкиной помочь в оснащении квартиры всем необходимым, поскольку ветеран с трудом передвигается самостоятельно. «Необходимо предусмотреть все, что необходимо для комфортного проживания в квартире, при необходимости – посоветоваться с медиками и, конечно, с родственниками», – подчеркнул глава области.

Дмитрий Азаров пообещал ветерану, что в следующем году обязательно заедет в гости, чтобы убедиться в том, что ветерану созданы комфортные условия для проживания.

В улучшении жилищных условий нуждается и многодетная семья Людмилы и Ивана Замлянских из поселка Новокашпирский, который находится под Сызранью. Пара воспитывает 7 детей. Старший сын уже вот-вот пойдет служить в ряды российской армии, а самая младшая дочка пока еще ходит в детский сад. Вместе с ними проживает и пожилая бабушка. Всего получается 10 человек. Ютятся в небольшой трехкомнатной квартире, площадью 58,6 квадратных метров.

Людмила и Иван в 2018 году отметили 20-летие супружеской жизни. Семья занесена в Книгу Почета «Летопись семейного благополучия городского округа Сызрань». За достойное воспитание детей Людмила Викторовна награждена Знаком отличия «Материнская доблесть» II степени, Иван Николаевич – знаком общественного признания «Во славу отцовства». За большой вклад в воспитание детей, укрепление семейных традиций супруги поощрены Благодарностью Губернатора Самарской области. В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина за достойное воспитание детей супруги Землянские в октябре этого года награждены орденом «Родительская слава».

«Ваш вопрос мы намерены решить уже до конца этого годы, – отметил Дмитрий Азаров. – И я рад вам сообщить эту новость сегодня, в День Конституции».

Семья уже присмотрела большой дом, однако только материнский капитал не позволяет произвести покупку. Поддержку окажут региональные власти — по поручению Губернатора выделены средства на приобретение жилья. Сертификат поддержки губернатор вручил будущей хозяйке. А детям Дмитрий Азаров подарил новогодние подарки, исполнив их мечты. «Мир вашему дому, счастья и благополучия», – пожелал семье глава региона. 
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Комментарии


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