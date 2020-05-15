Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
15 мая 2020 15:43
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Жительница Сызрани Нина Шорникова на приеме у Губернатора подняла вопрос о ремонте одной из основных городских дорог, расположенной по улице Советской. Она рассказала, что за годы эксплуатации дорога, по которой проходит туристический маршрут протяженность 2,7 км, пришла в неудовлетворительное состояние. В прошлом году была отремонтирована часть улицы, жители просят продолжить работы: «Я коренной житель Сызрани и мои родители, и деды, и прадеды – все жили здесь. Хочется, чтоб наш город процветал, и в последнее время у нас много изменений в лучшую сторону, – рассказала Нина Шорникова. – У нас проводятся мероприятия, такие как фестиваль «Серебряные трубы Поволжья», который посещают многочисленные иностранные туристы. Все главные городские праздники проводятся на улице Советской. В прошлом году горожане очень обрадовались, что 1/3 улицы привели в порядок и надеялись, что в этом году работы продолжаться. Мы понимаем, что в нынешних условиях это может быть тяжело с финансовой стороны. Но от всех горожан обращаюсь к вам с просьбой, довести ремонт нашей главной улицы до конца».
Глава региона поблагодарил Нину Шорникову за неравнодушное отношение к родному городу, а также отметил, что ремонтные работы в этом году будут обязательно продолжены. «Иван Иванович, мы с вами предварительно планы по Советской обсуждали, с учетом обращения Нины Анатольевны выходите на конкретные сроки. – обратился Дмитрий Азаров к министру транспорта и автомобильный дорог Ивану Пивкину. – Сообщите, какие сроки по проведению конкурсных процедур, по началу и окончанию ремонтных работ».
Иван Пивкин доложил, что на проведение второго этапа ремонтных работ улицы Советской в этом году предусмотрено более 136 миллионов рублей. На эти средства будет произведена замена асфальтового покрытия, установка бортового камня, отремонтирован тротуар, а также установлены остановки общественного автотранспорта, пешеходные ограждения, нанесена разметка. Кроме того, дополнительно будет создано 58 парковочных мест, установлены новые опоры уличного освещения, а также проведены работы по благоустройству прилегающих территорий – высажены новые деревья и разбиты газоны. По словам министра, ремонтные работы планируется завершить до 1 ноября.
Дмитрий Азаров поручил ускорить ремонтные работы и привести улицу в порядок к известным городским фестивалям «Серебряные трубы Поволжья» и «Сызранский помидор», которые намечены на середину августа.
По вопросу благоустройства обратилась и жительница поселка Новый Камелик Большечерниговского района Любовь Ермонина. Многодетная мать рассказала, что в поселке на данный момент проживает 507 человек, из них 113 – дети: «Но у нас нет достойной зоны отдыха, где бы можно было провести время с детьми, пожилым людям погулять, спортом заняться».
Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин доложил: в этом году в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы» выделены средства на создание зоны отдыха со спортивной и детской площадкой в поселке Новый Камелик. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию до конца июля.
«В 2020 году будет реализовано 623 объекта. Запланировано и предоставление субсидии Большечерниговскому району, в том числе, почти полмиллиона рублей – на создание зоны отдыха со спортивной площадкой в поселке Новый Камелик», – доложил Николай Абашин.
Дмитрий Азаров поручил главе района Тамаре Петровой тщательно контролировать сроки исполнения и качество работ. «В летней период такие объекты более востребованы, тем более, детей в поселке много. Поэтому не позднее 1 июля работу по объекту должны быть завершены».
Губернатор также поинтересовался у Любови Ермониной, как проходит дистанционное обучение школьников, есть ли проблемы с интернетом.
«Большие нагрузки на интернет. – призналась женщина. – Иногда даже фотографии выполненного домашнего задания не загружаются, которые нужно учителям отправить».
В свою очередь глава района Тамара Перова рассказала, что осенью в Новый Камелик в рамках инвестиционной программы компания «Ростелеком» должна провести оптоволокно. Губернатор дал поручение заместителю председателя правительства Самарской области – руководителю департамента информационных технологий и связи Константину Преснякову ускорить этот процесс.
Жители села Четыровка Кошкинского района обратились к Дмитрию Азарову с просьбой оказать содействие в решении вопроса со строительством спортивной площадки. Жители села Владимир Подковыров и Галина Запорожкина, рассказали, что в муниципалитете люди активно занимаются спортом. Особенно популярны у населения легкая атлетика, лыжи, футбол, волейбол, баскетбол. Многие сельчане входят в сборную района по разным видам спорта. Кроме того, в 2018 году сельская школа в районной спартакиаде заняла первое место, в 2019 году – второе.
По словам и.о. главы Кошкинского района Юрия Горяинова, работы по благоустройству в селе проводятся активно, в этом году установлены новые опоры уличного освещения, обустроено две детских площадки, но со спортплощадкой вопрос на данный момент остается нерешенным: «Во всех поселениях района уже есть спортивные объекты подобного типа. Но Четыровка, к сожалению, осталась за бортом в этом плане».
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал, что в 2020 году планировалось обустроить 22 спортивных площадок, но за счёт экономии средств на торгах удалось увеличить это количество до 26. Глава региона поручил обязательно построить спортплощадку в селе Четыровка и провести работы уже до конца июля.
Дмитрий Азаров подчеркнул – необходимо максимально ответственно подойти к срокам проведения и качеству работ, и отметил, что будет держать этот вопрос на личном контроле. «У меня запланировано посещение Кошкинского района, обязательно приеду в Четыровку и проверю».
С просьбой об открытии мини-технопарка в селе Богатое от имени всех жителей обратилась председатель родительского собрания района Ирина Саранцева: «Мы наслышаны о том, что на территории Самарской области реализуется проект «Успех каждого ребенка», знаем, что в соседних районах открыты мини-технопарки. Хотелось бы узнать в сложившейся ситуации с коронавирусом, с возникшими трудностями в экономике, продолжится ли реализация этого проекта, а конкретно, на нашей территории».
Дмитрий Азаров заверил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Самарской области национальный проект «Образование», как и другие нацпроекты, будет выполнен в полном объеме. «Некоторые планы нам действительно придется скорректировать по текущему году, но все, что касается национальных проектов, проектов, связанных с образованием и воспитанием детей, мы максимально будем исполнять».
Министр образования и науки Виктор Акопьян напомнил, что Самарская область первой в России предложила создавать мини-технопарки и с 2019 года в рамках нацпроекта «Образование» приступила к формированию региональной сети таких образовательных учреждений. Мини-технопарки открыты уже в 19 муниципалитетах, большинство из которых – сельские. «В этом году в наших планах в Богатовском районе открыть один такой технопарк, и 1371 учащийся из школ района будет иметь к нему доступ», – добавил министр.
В мини-кванториуме дети смогут заниматься по трем основным направлениям: IT-технологии, роботехника и хайтек-центр по реализации проектов в различных сферах. «Мы ставим задачу, чтобы дети вне зависимости от района проживания, имели равные возможности по получению образования, в том числе и дополнительного, для занятий творчеством. Поэтому непременно, Виктор Альбертович, к 1 сентября мы должны с этой задачей справиться», – поручил Глава региона министру.
В 2020 году в Самарской области ещё запланировано открытие 21 мини-технопарка, что позволит задействовать подобные формы организации дополнительного образования детей во всех муниципальных образованиях региона. Общее число учащихся, посещающих мини-технопарки, составит более 7,5 тысяч. Все мини-технопарки начнут работу 1 сентября текущего года.
С вопросом об открытии нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Соковнинка Борского района к Губернатору во время личного приема обратилась жительница села, многодетная мать Юлия Сергеева.
Женщина рассказала, что сегодня в селе Соковнинка проживает много пожилых людей, большинство из которых имеют хронические заболевания. При этом до центральной районной больницы ехать не менее 30 км, а существующий ФАП не соответствует современным требованиям: он расположен в бывшем производственном здании, которое нуждается в ремонте и закупке нового оборудования. «Фельдшер не имеет возможности в должной мере оказывать весь спектр необходимых медицинских услуг, а, соответственно, повышается риск развития заболеваний. Я от жителей села и от себя лично прошу рассмотреть возможность организации мобильного ФАПа», – обратилась Юлия Сергеева к Дмитрию Азарову.
Глава Борского района Эдуард Ардабьев доложил, что заявку на строительство ФАПа подавали в прошлом году: «На сходах граждан эта тема активно поднималась несколько раз».
По словам врио министра здравоохранения Сергей Вдовенко, заявка уже рассмотрена: «Контракт на возведение ФАПа заключен 23 апреля. Стоимость работ составляет более 3,4 миллионов рублей. Срок ввода в эксплуатацию – не позднее 15 ноября текущего года».
Учитывая, что земельный участок под ФАП определен, а торги проведены, Дмитрий Азаров поручил ускорить срок сдачи объекта, завершив все работы к сентябрю.
Также Дмитрий Азаров поинтересовался у многодетной мамы, как организовано дистанционное обучение в районе, есть ли какие-либо трудности. Женщина рассказала, что единственная проблема – это отсутствие качественной связи и интернета. «В селе плохой интернет, это доставляет массу неудобств: видеоуроки не прогружются, возникают некоторые трудности с отправкой домашнего задания».
Дмитрий Азаров поручил главе района выйти на компанию сотовой связи и проработать вопрос о проведении оптоволокна в село. Ответ о результатах переговоров поручено предоставить в течение двух недель. Кроме того, Губернатор поручил министру образования предоставить дополнительный ноутбук семье, чтобы дети с комфортом проходили дистанционное обучение. «Одного компьютера на четверых деток недостаточно. Этот вопрос нужно решить в кратчайшие сроки», – поручил Глава региона.
Напомним, что по решению Дмитрия Азарова из резервного фонда губернатора выделены средства на закупку ноутбуков для многодетных семей, в которых дети школьного возраста не имеют доступа к цифровым платформам. Ноутбуки предоставляются на период дистанционного обучения, передает пресс-служба облправительства.
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