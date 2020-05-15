Я нашел ошибку
Главные новости: 
За апрель, май и июнь 2020 года для пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Поддержка пришла очень быстро и вовремя: отмена налоговых выплат и страховых взносов
В ходе которого были рассмотрены обращения жителей губернии по вопросам благоустройства, здравоохранения, образования и развития массового спорта.
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
В начале марта в канализации должника установили заглушку.
«РКС-Самара»: Среди злостных неплательщиков оказался депутат Губернской Думы
В 2017 году она вошла в список 100 лучших участников базы кадрового потенциала Министерства культуры Российской Федерации.
Наталья Тонковидова назначена заместителем министра культуры Самарской области
Значок с красной гвоздикой можно купить в почтовых пунктах и торговых сетях региона, а все средства от реализации значков направляются на оказание медицинской помощи ветеранам.
Жители Самарской области могут принять участие в акции «Красная гвоздика» и помочь ветеранам
Из оперативной сводки следует, что за минувшие сутки в регионе произошло 6 таких пожаров.
МЧС СО: Пожары в загородных домах. Как избежать трагедии?
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» мирового общения после победы над COVID
Лавров не видит необходимости вводить выездные визы
сегодня  Пятница, 15 мая, 16:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/05:
USD 73.93
0.35
EUR 79.9
0.12
Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

15 мая 2020 15:43
77
В ходе которого были рассмотрены обращения жителей губернии по вопросам благоустройства, здравоохранения, образования и развития массового спорта.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей губернии по вопросам благоустройства, здравоохранения, образования и развития массового спорта. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, общение Главы региона с жителями состоялось в формате видеоконференцсвязи.

Жительница Сызрани Нина Шорникова на приеме у Губернатора подняла вопрос о ремонте одной из основных городских дорог, расположенной по улице Советской. Она рассказала, что за годы эксплуатации дорога, по которой проходит туристический маршрут протяженность 2,7 км, пришла в неудовлетворительное состояние. В прошлом году была отремонтирована часть улицы, жители просят продолжить работы: «Я коренной житель Сызрани и мои родители, и деды, и прадеды – все жили здесь. Хочется, чтоб наш город процветал, и в последнее время у нас много изменений в лучшую сторону, – рассказала Нина Шорникова. – У нас проводятся мероприятия, такие как фестиваль «Серебряные трубы Поволжья», который посещают многочисленные иностранные туристы. Все главные городские праздники проводятся на улице Советской. В прошлом году горожане очень обрадовались, что 1/3 улицы привели в порядок и надеялись, что в этом году работы продолжаться. Мы понимаем, что в нынешних условиях это может быть тяжело с финансовой стороны. Но от всех горожан обращаюсь к вам с просьбой, довести ремонт нашей главной улицы до конца».

Глава региона поблагодарил Нину Шорникову за неравнодушное отношение к родному городу, а также отметил, что ремонтные работы в этом году будут обязательно продолжены. «Иван Иванович, мы с вами предварительно планы по Советской обсуждали, с учетом обращения Нины Анатольевны выходите на конкретные сроки. – обратился Дмитрий Азаров к министру транспорта и автомобильный дорог Ивану Пивкину. – Сообщите, какие сроки по проведению конкурсных процедур, по началу и окончанию ремонтных работ».

Иван Пивкин доложил, что на проведение второго этапа ремонтных работ улицы Советской в этом году предусмотрено более 136 миллионов рублей. На эти средства будет произведена замена асфальтового покрытия, установка бортового камня, отремонтирован тротуар, а также установлены остановки общественного автотранспорта, пешеходные ограждения, нанесена разметка. Кроме того, дополнительно будет создано 58 парковочных мест, установлены новые опоры уличного освещения, а также проведены работы по благоустройству прилегающих территорий – высажены новые деревья и разбиты газоны. По словам министра, ремонтные работы планируется завершить до 1 ноября.

Дмитрий Азаров поручил ускорить ремонтные работы и привести улицу в порядок к известным городским фестивалям «Серебряные трубы Поволжья» и «Сызранский помидор», которые намечены на середину августа.

По вопросу благоустройства обратилась и жительница поселка Новый Камелик Большечерниговского района Любовь Ермонина. Многодетная мать рассказала, что в поселке на данный момент проживает 507 человек, из них 113 – дети: «Но у нас нет достойной зоны отдыха, где бы можно было провести время с детьми, пожилым людям погулять, спортом заняться».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин доложил: в этом году в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы» выделены средства на создание зоны отдыха со спортивной и детской площадкой в поселке Новый Камелик. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию до конца июля.

«В 2020 году будет реализовано 623 объекта. Запланировано и предоставление субсидии Большечерниговскому району, в том числе, почти полмиллиона рублей – на создание зоны отдыха со спортивной площадкой в поселке Новый Камелик», – доложил Николай Абашин.

Дмитрий Азаров поручил главе района Тамаре Петровой тщательно контролировать сроки исполнения и качество работ. «В летней период такие объекты более востребованы, тем более, детей в поселке много. Поэтому не позднее 1 июля работу по объекту должны быть завершены».

Губернатор также поинтересовался у Любови Ермониной, как проходит дистанционное обучение школьников, есть ли проблемы с интернетом.

«Большие нагрузки на интернет. – призналась женщина. – Иногда даже фотографии выполненного домашнего задания не загружаются, которые нужно учителям отправить».

В свою очередь глава района Тамара Перова рассказала, что осенью в Новый Камелик в рамках инвестиционной программы компания «Ростелеком» должна провести оптоволокно. Губернатор дал поручение заместителю председателя правительства Самарской области – руководителю департамента информационных технологий и связи Константину Преснякову ускорить этот процесс.

Жители села Четыровка Кошкинского района обратились к Дмитрию Азарову с просьбой оказать содействие в решении вопроса со строительством спортивной площадки. Жители села Владимир Подковыров и Галина Запорожкина, рассказали, что в муниципалитете люди активно занимаются спортом. Особенно популярны у населения легкая атлетика, лыжи, футбол, волейбол, баскетбол. Многие сельчане входят в сборную района по разным видам спорта. Кроме того, в 2018 году сельская школа в районной спартакиаде заняла первое место, в 2019 году – второе.

По словам и.о. главы Кошкинского района Юрия Горяинова, работы по благоустройству в селе проводятся активно, в этом году установлены новые опоры уличного освещения, обустроено две детских площадки, но со спортплощадкой вопрос на данный момент остается нерешенным: «Во всех поселениях района уже есть спортивные объекты подобного типа. Но Четыровка, к сожалению, осталась за бортом в этом плане».

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал, что в 2020 году планировалось обустроить 22 спортивных площадок, но за счёт экономии средств на торгах удалось увеличить это количество до 26. Глава региона поручил обязательно построить спортплощадку в селе Четыровка и провести работы уже до конца июля.

Дмитрий Азаров подчеркнул – необходимо максимально ответственно подойти к срокам проведения и качеству работ, и отметил, что будет держать этот вопрос на личном контроле. «У меня запланировано посещение Кошкинского района, обязательно приеду в Четыровку и проверю».

С просьбой об открытии мини-технопарка в селе Богатое от имени всех жителей обратилась председатель родительского собрания района Ирина Саранцева: «Мы наслышаны о том, что на территории Самарской области реализуется проект «Успех каждого ребенка», знаем, что в соседних районах открыты мини-технопарки. Хотелось бы узнать в сложившейся ситуации с коронавирусом, с возникшими трудностями в экономике, продолжится ли реализация этого проекта, а конкретно, на нашей территории».

Дмитрий Азаров заверил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Самарской области национальный проект «Образование», как и другие нацпроекты, будет выполнен в полном объеме. «Некоторые планы нам действительно придется скорректировать по текущему году, но все, что касается национальных проектов, проектов, связанных с образованием и воспитанием детей, мы максимально будем исполнять».

Министр образования и науки Виктор Акопьян напомнил, что Самарская область первой в России предложила создавать мини-технопарки и с 2019 года в рамках нацпроекта «Образование» приступила к формированию региональной сети таких образовательных учреждений. Мини-технопарки открыты уже в 19 муниципалитетах, большинство из которых – сельские. «В этом году в наших планах в Богатовском районе открыть один такой технопарк, и 1371 учащийся из школ района будет иметь к нему доступ», – добавил министр.

В мини-кванториуме дети смогут заниматься по трем основным направлениям: IT-технологии, роботехника и хайтек-центр по реализации проектов в различных сферах. «Мы ставим задачу, чтобы дети вне зависимости от района проживания, имели равные возможности по получению образования, в том числе и дополнительного, для занятий творчеством. Поэтому непременно, Виктор Альбертович, к 1 сентября мы должны с этой задачей справиться», – поручил Глава региона министру.

В 2020 году в Самарской области ещё запланировано открытие 21 мини-технопарка, что позволит задействовать подобные формы организации дополнительного образования детей во всех муниципальных образованиях региона. Общее число учащихся, посещающих мини-технопарки, составит более 7,5 тысяч. Все мини-технопарки начнут работу 1 сентября текущего года.

С вопросом об открытии нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Соковнинка Борского района к Губернатору во время личного приема обратилась жительница села, многодетная мать Юлия Сергеева.

Женщина рассказала, что сегодня в селе Соковнинка проживает много пожилых людей, большинство из которых имеют хронические заболевания. При этом до центральной районной больницы ехать не менее 30 км, а существующий ФАП не соответствует современным требованиям: он расположен в бывшем производственном здании, которое нуждается в ремонте и закупке нового оборудования. «Фельдшер не имеет возможности в должной мере оказывать весь спектр необходимых медицинских услуг, а, соответственно, повышается риск развития заболеваний. Я от жителей села и от себя лично прошу рассмотреть возможность организации мобильного ФАПа», – обратилась Юлия Сергеева к Дмитрию Азарову.

Глава Борского района Эдуард Ардабьев доложил, что заявку на строительство ФАПа подавали в прошлом году: «На сходах граждан эта тема активно поднималась несколько раз».

По словам врио министра здравоохранения Сергей Вдовенко, заявка уже рассмотрена: «Контракт на возведение ФАПа заключен 23 апреля. Стоимость работ составляет более 3,4 миллионов рублей. Срок ввода в эксплуатацию – не позднее 15 ноября текущего года».

Учитывая, что земельный участок под ФАП определен, а торги проведены, Дмитрий Азаров поручил ускорить срок сдачи объекта, завершив все работы к сентябрю.

Также Дмитрий Азаров поинтересовался у многодетной мамы, как организовано дистанционное обучение в районе, есть ли какие-либо трудности. Женщина рассказала, что единственная проблема – это отсутствие качественной связи и интернета. «В селе плохой интернет, это доставляет массу неудобств: видеоуроки не прогружются, возникают некоторые трудности с отправкой домашнего задания».

Дмитрий Азаров поручил главе района выйти на компанию сотовой связи и проработать вопрос о проведении оптоволокна в село. Ответ о результатах переговоров поручено предоставить в течение двух недель. Кроме того, Губернатор поручил министру образования предоставить дополнительный ноутбук семье, чтобы дети с комфортом проходили дистанционное обучение. «Одного компьютера на четверых деток недостаточно. Этот вопрос нужно решить в кратчайшие сроки», – поручил Глава региона.

Напомним, что по решению Дмитрия Азарова из резервного фонда губернатора выделены средства на закупку ноутбуков для многодетных семей, в которых дети школьного возраста не имеют доступа к цифровым платформам. Ноутбуки предоставляются на период дистанционного обучения, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
15 мая 2020  15:43
В ходе которого были рассмотрены обращения жителей губернии по вопросам благоустройства, здравоохранения, образования и развития массового спорта.
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
В ходе которого были рассмотрены обращения жителей губернии по вопросам благоустройства, здравоохранения, образования и развития массового спорта.  Социум
75
15 мая 2020  15:07
Значок с красной гвоздикой можно купить в почтовых пунктах и торговых сетях региона, а все средства от реализации значков направляются на оказание медицинской помощи ветеранам.
Жители Самарской области могут принять участие в акции «Красная гвоздика» и помочь ветеранам
Значок с красной гвоздикой можно купить в почтовых пунктах и торговых сетях региона, а все средства от реализации направляются на оказание медицинской помощи... Социум
82
15 мая 2020  14:52
Из оперативной сводки следует, что за минувшие сутки в регионе произошло 6 таких пожаров.
МЧС СО: Пожары в загородных домах. Как избежать трагедии?
Из оперативной сводки следует, что за минувшие сутки в регионе произошло 6 таких пожаров.  Социум
116
Весь список

Здравоохранение
15 мая 2020  14:09
Об этом рассказала глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова.
Самарской губернии переходить к первому этапу снятия ограничений пока рано
Об этом рассказала глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова.  Здравоохранение
174
15 мая 2020  13:14
Стало известно, где в Самарской области нашли новых заболевших COVID-19
Стало известно, где в Самарской области нашли новых заболевших COVID-19
  Есть один приезжий из Казахстана. Здравоохранение
157
15 мая 2020  12:10
В Самарской области зафиксировали еще один очаг бешенства
В Самарской области зафиксировали еще один очаг бешенства
В этом районе будет установлен карантин. Здравоохранение
230
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
1286
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
2323
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
1154
Весь список
Туризм
14 мая 2020  21:31
"Туристическая ось" с Германией, Китаем и Россией может заработать уже в июне.
Италия изучает возможность создания туристического коридора с Россией
"Туристическая ось" с Германией, Китаем и Россией может заработать уже в июне.   Туризм
429
13 мая 2020  10:09
В Турции решили тестировать всех туристов на коронавирус ещё в аэропортах
В Турции решили тестировать всех туристов на коронавирус ещё в аэропортах
Отмечается, что систему "всё включено" отменять не будут. Туризм
474
11 мая 2020  20:55
Аренда виллы на Пхукете - ТОП 10 лучших вилл для семейного отдыха
Аренда виллы на Пхукете - ТОП 10 лучших вилл для семейного отдыха
 Для тех, кто мечтает об уединенном отдыхе, кто хочет отправляться в путешествие в любое время года, даже зимой, самое время обратить внимание на отдых на Пхукете. Туризм
207
Весь список
Образование
15 мая 2020  09:34
Разговорный клуб на французском приглашает самарцев
Разговорный клуб на французском приглашает самарцев
На этот раз обсуждение будет посвящено фильмам My French Film Festival.  Образование
222
14 мая 2020  16:05
Как отмечается, ЕГЭ в 2020 году должна начаться не позднее 1 сентября.
Минобрнауки готово к сценарию проведения ЕГЭ в августе
Как отмечается, ЕГЭ в 2020 году должна начаться не позднее 1 сентября.    Образование
440
14 мая 2020  10:52
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Для максимального разобщения классов за каждым классом будет закреплено учебное помещение.  Образование
329
Весь список

Культура
15 мая 2020  15:16
В 2017 году она вошла в список 100 лучших участников базы кадрового потенциала Министерства культуры Российской Федерации.
Наталья Тонковидова назначена заместителем министра культуры Самарской области
В 2017 году она вошла в список 100 лучших участников базы кадрового потенциала Министерства культуры Российской Федерации.  Культура
97
13 мая 2020  23:23
Автор материала – музыковед Людмила Ивановна Беляева, многие годы проработавшая в Самарской филармонии и написавшая книгу о её истории.
Самарская филармония запустила виртуальный проект «Путь самарского ОЛИМПА»
Автор материала – музыковед Людмила Ивановна Беляева, многие годы проработавшая в Самарской филармонии и написавшая книгу о её истории.  Культура
528
13 мая 2020  10:14
В Минкультуры рассказали, когда в России могут открыться музеи
В Минкультуры рассказали, когда в России могут открыться музеи
Перед этим в учреждениях проведут тотальную дезинфекцию, а также закупят средства защиты, санитайзеры и термометры. Культура
476
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
2954
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
1024
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
967
Весь список
Мода
8 мая 2020  18:59
Военная обувь – особенности
 Весьма разнообразна  военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
257
21 апреля 2020  14:57
Как выбрать кроссовки
 Кроссовки в современном мире популярны и востребованы. Подобная обувь комфорта и стильна.  Мода
394
9 апреля 2020  21:52
Часы от именитых кутурье и японских мастеров
 Подписывая в 2002 году совместный проект, известный кутюрье Valentino и представители швейцарской компании Vector Group были уверены в том, что соединение усилий двух... Мода
231
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
4584
9 августа 2019  22:02
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
 Существуют различные интересные альтернативные Фотошопу программы, которые позволяют успешно произвести обработку фото на достойном уровне качества на... Самарско-Тольяттинская агломерация
4082
28 мая 2019  15:03
Вкусный шашлык с оперативной доставкой - заказ онлайн
 Если хочется отведать неповторимый на вкус, ароматный и аппетитный шашлык, то самое время заглянуть на сайт ШАШЛЫК МАНГАЛЫЧ.  Самарско-Тольяттинская агломерация
1842
Весь список
Самара - Город - курорт
24 апреля 2020  18:42
Топ-10 сервисов доставки еды в Самаре
Топ-10 сервисов доставки еды в Самаре
 Множество фирм организует доставку готовых блюд на дом, при этом предлагаются различные услуги и обширное меню. Подробный обзор служб доставки еды по Самаре... Самара - Город - курорт
1320
24 апреля 2020  18:24
OTKOROBKI.RU - покупать продукты онлайн с доставкой теперь легко!
  OTKOROBKI.RU  - это магазин, ориентированный на закупки продуктов питания Самара - Город - курорт
529
9 апреля 2020  13:55
Частный дом престарелых открылся в Самаре
Частный дом престарелых открылся в Самаре
 Частный дом престарелых "Родительский дом", открывшийся в Самаре, создан для того, чтобы продлить активное долголетие старшего поколения, обеспечить... Самара - Город - курорт
1341
Весь список
Красота и стиль
9 апреля 2020  21:54
Часы для мужчины. Правила выбора
 Наручные часы ассоциируются с надежностью и успешностью, аксессуар, подчеркивающий стиль и индивидуальность. Красота и стиль
763
24 марта 2020  18:57
Как выбрать нарядное детское платье?
Как выбрать нарядное детское платье?
 Выбрать платье для девочки на торжество – нелегкая задача, ведь необходимо приобрести такой наряд, который полностью соответствует ее запросам, нравится... Красота и стиль
558
20 марта 2020  19:11
Универсальные секреты успеха. Общие стандарты для бьюти-салонов разной категории
Универсальные секреты успеха. Общие стандарты для бьюти-салонов разной категории
 Востребованность и успешность – вот главные проблемы, которые волнуют владельца бизнеса и инвесторов перед открытием нового дела.  Красота и стиль
287
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
499
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
304
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
588
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
2954
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
1024
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
967
Весь список
Современная медицина
9 марта 2020  10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
656
3 марта 2020  23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
 ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для  определения отцовства .  Современная медицина
887
17 февраля 2020  22:04
Лечение в клиниках Москвы – как сделать верный выбор
Лечение в клиниках Москвы – как сделать верный выбор
 Для того, чтобы вылечить ту или иную болезнь, важно своевременно обратиться к врачу. И здесь многое зависит от того, к какому специалисту вы обратитесь.  Современная медицина
959
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
1286
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
2323
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
1154
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
6728
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
1949
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
2088
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
1876
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
2593
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
1965
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
1080
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
807
Весь список
Туризм в Самаре
12 апреля 2020  19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
 Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
1316
12 апреля 2020  10:12
Музейно-выставочный центр Самара космическая - в топ-3 лучших космических музеев России
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
1657
13 февраля 2020  23:07
Гражданство Сент-Китса и Невиса: чем привлекательна инвестиционная программа карибской страны
Гражданство Сент-Китса и Невиса: чем привлекательна инвестиционная программа карибской страны
 Гражданство Сент-Китса и Невиса в рамках инвестиционной программы выдается с 1984 года. Правительство этого карибского государства разработало лояльные и... Туризм в Самаре
1424
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
5763
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
10725
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
11256
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
10322
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
9388
Весь список
Мероприятия
«Ночь музеев»: Самарцам предлагается посетить музеи и галереи, не выходя при этом из собственной квартиры
СОУНБ приглашает поговорить о турецкой литературе и образе русского эмигранта
Самарская филармония запустила виртуальный проект «Путь самарского ОЛИМПА»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные