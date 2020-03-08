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Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»

8 марта 2020 12:38
150
Дмитрий Азаров прочитал для самарчанок стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия»
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жительниц Самарской области с праздником 8 марта.

Глава региона прочитал стихотворение Р. Рождественского «Красивая женщина-это профессия», выложив видео в своем инстаграме.

Поздравление можно посмотреть по ссылке: https://www.instagram.com/tv/B9dsFtDIKkH/?igshid=1jgcgy8c92qc1 
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Комментарии


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