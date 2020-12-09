Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем Героев Отечества

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Дорогие земляки!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления с Днем Героев Отечества!

Вся тысячелетняя история России – это история ратных и трудовых подвигов наших соотечественников, их самоотверженного служения Родине. Эти выдающиеся люди, Герои прошлого и дня сегодняшнего, являются для всех нас примером безграничной преданности и любви к Отчизне, ответственности за ее судьбу, готовности к самопожертвованию во имя Родины.

Дорогие наши Герои! Ваши выдающиеся заслуги навсегда вошли в славную летопись Российского государства и Самарской области. Благодаря вашей воинской и трудовой доблести наш народ одержал Победу в Великой Отечественной войне, обеспечил послевоенное восстановление и дальнейшее развитие нашей державы, защиту от угроз и вызовов современности.

Позвольте выразить Вам самую искреннюю благодарность за все, что Вы сделали для нашей Отчизны, для ее укрепления и процветания. Уверен, ваш героический пример, ваше мужество и стойкость всегда будут служить надежным ориентиром для подрастающего поколения, вдохновляя молодежь на преданное служение Отечеству, честное выполнение своего воинского и гражданского долга.

От всей души желаю вам и вашим семьям, всем жителям Самарского края здоровья, благополучия, мира, добра и всего самого лучшего!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров