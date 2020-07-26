Дмитрий Азаров поздравил военных моряков с Днем Военно-Морского Флота

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"Уважаемые офицеры, матросы, ветераны ВМФ!От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота!Наш флот уже более трех столетий надежно стоит на страже водных рубежей Родины. Благодаря мужеству и отваге многих поколений военных моряков, их верности Андреевскому флагу и военной присяге наша страна завоевала славу великой морской державы.Сегодня Военно-Морской Флот России является важнейшей составляющей обороноспособности нашего государства. Мы гордимся поколениями моряков, которые надежно защищают интересы нашей страны, нерушимость ее границ как на воде, так и под водой.Самарская область многие годы поддерживает прочные дружеские связи с экипажем атомной подводной лодки «Самара», который несёт службу на Тихом океане. Воинский коллектив АПЛ, как и прежде, отличается высокой слаженностью, морской выучкой, готовностью выполнить все поставленные командованием задачи.Уважаемые военные моряки! Спасибо вам за безупречную службу во благо нашего Отечества, ответственность, мужество, профессионализм и отвагу.Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Мир, который сегодня надежно хранят ваши сыновья, внуки и правнуки, был завоеван вами в смертельном бою с жестоким врагом. Мы преклоняемся перед вашим подвигом и свято храним память о нем.В этот праздничный день хочу пожелать всем, кто посвятил себя службе на флоте, успехов в ратном труде, удачных походов и счастливого возвращения к родным берегам!Здоровья и благополучия вам и вашим близким!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров"В этот день Губернатор вместе с депутатами Губернской Думы Игорем Станкевичем и Владимиром Шамановым, главой города Еленой Лапушкиной, действующими и отставными военными моряками возложили цветы к памятнику Соловецким юнгам на одноименной аллее набережной.