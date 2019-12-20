Я нашел ошибку
Главные новости: 
Повышать пассажирам настроение вызвалась и Снегурочка: ее миссия – еще и выдавать проездные билеты.
В Самаре по маршруту № 3 курсирует трамвай под управлением Деда Мороза
Главный Дед Мороз страны весь день будет дарить радость детям и взрослым в Самаре.
22 декабря Самару посетит Дед Мороз из Великого Устюга
Для детей и взрослых будет организована развлекательная программа с концертными номерами, детской анимацией, розыгрышем призов.
21 и 22 декабря в парках Самары состоится открытие новогодних комплексов
Сегодня же на фасаде дома №31 по ул. Степана Разина установили доску в честь видного контрразведчика — полковника Сергея Хумарьяна.
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником
Фуд-маркет, прежде всего, это пространство для покупателей. Здесь нет очередей в кассы, всю продукцию можно попробовать.
В Агропарке «Самара» открылся фуд-маркет под региональным брендом «Ярмарка вкусов»
На протяжении долгих лет они были верными помощникам кинологов, и по выходу на заслуженный отдых, полицейские стали искать для них новый дом.
В Тольятти, вышедшие на заслуженный отдых служебные собаки, обрели любящих хозяев
По его словам, главное в таких ситуациях — соблюдать технику безопасности и не подвергать опасности чужую жизнь, здоровье или имущество.
Юрист оценил развлечения москвичей: Закон не запрещает бросаться "геликами"
Остатки разбитого автомобиля 1995 года выпуска отвезли на металлолом.
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
сегодня  Пятница, 20 декабря, 16:54
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/12:
USD 62.53
-0.05
EUR 69.59
-0.1
Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником

20 декабря 2019 16:24
49
Сегодня же на фасаде дома №31 по ул. Степана Разина установили доску в честь видного контрразведчика — полковника Сергея Хумарьяна.
В пятницу, 20 декабря, сотрудники органов безопасности России отметили свой профессиональный праздник. В день 102-й годовщины с момента образования спецслужб в Самаре открыли мемориальную доску известным на весь мир разведчикам – членам «Кембриджской пятерки» Дональду Маклэйну и Гаю Берджессу, судьба которых тесно связана с Советским Союзом и городом Куйбышевым. Участие в торжественной церемонии приняли Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн, начальник регионального Управления ФСБ России Владимир Татауров, ветераны органов безопасности, воспитанники Юнармии, кадеты и жители губернской столицы.

Работа членов пятерки Дональда Маклэйна и Гая Берджесса – одна из золотых страниц в истории отечественной внешней разведки. На протяжении почти двух десятилетий высокопоставленные сотрудники британских спецслужб и МИДа передавали Советскому Союзу важнейшую информацию.

Дональд Маклэйн и Гай Берджесс, Ким Филби, Энтони Блант, Джон Кэрнкрос сотрудничали с советской разведкой сугубо на идейной основе, видя в нашей стране единственную надежду на спасение мира от нацизма и однополярности. Благодаря их помощи, СССР, в частности, удалось заблаговременно развернуть работы по созданию атомного оружия, а также быть в курсах всех планов и замыслов западных правительств, в том числе в период Второй Мировой войны.

В начале 1950-х годов, в связи с возможным провалом, Дональд Маклэйн и Гай Берджесс были выведены в СССР и поселились в г. Куйбышеве, который являлся тогда закрытым для иностранцев, где прожили до 1955 года. За свою работу оба они были награждены советскими орденами.

Именно на том доме, где они жили в Куйбышеве – на улице Фрунзе, 179 – появилась мемориальная доска членам «Кембриджской пятерки».

«Сегодня, в день сотрудников органов безопасности, мы отдаем дань уважения людям, которые многое сделали для безопасности нашей Родины, сохранения мира во всем мире, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Я уверен, что нынешнее поколение сотрудников свято будет чтить традиции и защищать Родину на ближних и дальних рубежах, охранять безопасность граждан России».

Губернатор поблагодарил всех инициаторов установки мемориальной доски и организаторов церемонии. «Я уверен, что таких мест в Самаре станет больше. Мы откроем много славных страниц истории нашего города и области, которые станут основой для движения вперед, для будущих побед», – сказал Глава региона.

Свой приветственный адрес участникам церемонии направил директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Знаменательно, что это событие происходит в канун 75-ой годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, героического подвига солдат, ополченцев, партизан, тружеников тыла – всего советского народа. Спасибо организаторам мероприятия за то, что поддерживаете память о тех великих событиях и их непосредственных участниках», – поблагодарил руководитель федерального ведомства.

«Дональд Маклэйн и Гай Берджесс внесли неоценимый вклад в безопасность нашей страны, связав свою судьбу с советской разведкой. Эти имена вписаны золотыми буквами в историю нашего Отечества», – отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Сегодня же на фасаде дома №31 по ул. Степана Разина установили доску в честь видного контрразведчика — полковника Сергея Хумарьяна. Он прослужил в органах госбезопасности более 40 лет. Долгое время руководил контрразведывательным подразделением УКГБ по Куйбышевской области.

Напомним, в июне 1918 года на Всероссийской конференции Чрезвычайной Комиссии было принято положение о ЧК на местах для борьбы с контрреволюцией и спекуляцией. Одной из первых была создана Самарская губернская Чрезвычайная Комиссия, которая начала работу только после освобождения Самары от белочехов в октябре 1918 года и уже в декабре самарские чекисты докладывали о проделанной работе.

В годы гражданской войны и интервенции Самарские чекисты внесли неоценимый вклад в наведении порядка на территории губернии. В 30-х годах сотрудники успешно решали главную задачу, стоящую перед Объединенным государственным политическим управлением – борьба с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом.

С первых дней Великой Отечественной войны Куйбышевские чекисты были переведены на военное положение и немедленно приступили к выполнению задач по выявлению и розыску шпионов, диверсантов и террористов. Благодаря их напряженной работе был разоблачен ряд вредительских групп и бригад саботажников, выявлены банды дезертиров, совершавшие рейды по дорогам и грабившие проезжавших граждан. На территорию области было заброшено 14 разведывательно-диверсионных групп противника, и все они были обезврежены.

В послевоенное время Куйбышев стал крупнейшим промышленным центром СССР и одним из мощнейших транспортных узлов. Куйбышевские контрразведки внесли большой вклад в дело оперативной защиты государственных секретов и противодействия разведустремлениям иностранных специалистов к оборонным объектам города и области.

Подполковник в отставке Владимир Бушуев посвятил свою жизнь информационной безопасности. «Я не выбирал эту профессию. Она выбрала меня. Практически все мужчины нашей семьи: дед, отец, брат, посвятили себя военной службе и работе в силовых органах. Мой дед выходит из Кировской области, где родились многие видные военоначальники, маршалы Советского союза», – рассказывает ветеран. После окончания срочной службы он пришел в органы КГБ, где и проработал всю жизнь по линии защиты государственной тайны. «Конечно, наша профессия накладывает определенный отпечаток. Это собранность, ответственность во всем – на работе, с родными, в быту».

В свой профессиональный праздник ветеран вспоминает первую командировку в Афганистан. «Тогда меня еще молодого офицера инструктировали ветераны разведки. Они учили меня, как нужно вести себя в тяжелой обстановке, как защитить секретную информацию, как сохранить жизнь личного состава и самому остаться в живых. За время командировки ни один человек из моего подразделения не пострадал», – рассказал ветеран.

Сегодня преемственность поколений сохраняется. «Мы регулярно проводим уроки мужества, дни призывника. Делаем все, чтобы память об отцах и дедах передавалась сегодняшним школьникам и студентам. Пусть честность, преданность Родине, искренность и мужество продолжают жить в поколениях», – говорит Владимир Бушуев.

На сегодняшний день костяк кадров регионального Управления ФСБ составляют профессионалы, обладающие боевым и оперативным опытом. Они хорошо обучены, физически подготовлены, оснащены новейшей техникой и современным оружием.

«Служба требует особых качеств – глубоких знаний, профессионализма, отваги, выдержки, мужества, хладнокровия, самопожертвования. Не раз доказывая свою способность оперативно, грамотно и эффективно действовать в самых трудных ситуациях, вы завоевали уважение жителей Самарской области», – подчеркнул Дмитрий Азаров и поблагодарил офицеров за преданное служение Родине.

В рамках торжественного собрания офицерам ФСБ были вручены государственные, региональные и ведомственные награды, ряд сотрудников получили очередные звания.

«Я искренне благодарю всех офицеров за работу по охране жизни граждан, которую вы проводите ежедневно. Вы всегда находитесь на передовом рубеже борьбы с терроризмом, экстремизмом и киберпреступлениями, организованной преступностью и коррупцией», – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к сотрудникам ФСБ.

«Почетная и благородная профессия разведчика представляет собой надежный щит безопасности государства, оплот социальной и политической стабильности в стране. Сотрудники органов безопасности всегда были и остаются примером в готовности действовать в сложнейших условиях оперативной обстановки, отстаивая независимость Родины, справедливость порядок и законность», – отметил начальник Управления ФСБ России по Самарской области Владимир Татауров, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
20 декабря 2019  16:48
Повышать пассажирам настроение вызвалась и Снегурочка: ее миссия – еще и выдавать проездные билеты.
В Самаре по маршруту № 3 курсирует трамвай под управлением Деда Мороза
Повышать пассажирам настроение вызвалась и Снегурочка: ее миссия – еще и выдавать проездные билеты.  Социум
2
20 декабря 2019  16:41
Главный Дед Мороз страны весь день будет дарить радость детям и взрослым в Самаре.
22 декабря Самару посетит Дед Мороз из Великого Устюга
Главный Дед Мороз страны весь день будет дарить радость детям и взрослым в Самаре.  Социум
6
20 декабря 2019  16:36
Для детей и взрослых будет организована развлекательная программа с концертными номерами, детской анимацией, розыгрышем призов.
21 и 22 декабря в парках Самары состоится открытие новогодних комплексов
Для детей и взрослых будет организована развлекательная программа с концертными номерами, детской анимацией, розыгрышем призов.   Социум
25
Весь список

Здравоохранение
19 декабря 2019  11:08
Выездные дни донора пройдут в отдаленных районах и малых городах области
Выездные дни донора пройдут в отдаленных районах и малых городах области
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области. Здравоохранение
186
19 декабря 2019  11:05
В Самаре спецбригады будут выезжать на дом к детям-инвалидам
В Самаре спецбригады будут выезжать на дом к детям-инвалидам
Выезд осуществляется на основании заявления на предоставление соцуслуг. Здравоохранение
222
18 декабря 2019  22:47
Как пережить слишком теплую зиму.
Врач рассказала, чем опасна для россиян аномально теплая зима
Как пережить слишком теплую зиму.  Здравоохранение
319
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
212
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14964
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14826
Весь список
Туризм
20 декабря 2019  13:22
В Самаре открыли крупнейший океанариум в Поволжье с редкими рыбами и экзотическими животными
В Самаре открыли крупнейший океанариум в Поволжье с редкими рыбами и экзотическими животными
Он расположился в ТРК «Московский». Туризм
347
20 декабря 2019  12:20
Речные круизы – особенности
Речные круизы – особенности
 Каждый человек, собираясь в отпуск, хочет провести его интересно и увлекательно. И речные круизы предпочитают многие. Это невероятное ощущения/, яркие и... Туризм
22
18 декабря 2019  18:02
Традиционно на мероприятии будут озвучены итоги 2019 года и озвучены планы на будущий год.
В Самаре вручат премии «Звезда Гостеприимства Самарской области» в сфере туризма
Традиционно на мероприятии будут озвучены итоги 2019 года и озвучены планы на будущий год.   Туризм
311
Весь список
Образование
19 декабря 2019  14:33
Из-за нового федерального закона, дающего братьям и сестрам преимущество при зачислении в первый класс школ, где уже учатся старшие дети той же семьи.
Братья и сестры «помешали» начать запись детей в первые классы в привычные сроки
Из-за нового федерального закона, дающего братьям и сестрам преимущество при зачислении в первый класс школ, где уже учатся старшие дети той же семьи.   Образование
315
19 декабря 2019  12:21
Министерство культуры РФ еще не приняло решение о продление полномочий ректора Самарского института культуры
Министерство культуры РФ еще не приняло решение о продление полномочий ректора Самарского института культуры
В начале 2020 года Эллеонора Куруленко должна покинуть пост ректора. Образование
237
18 декабря 2019  14:57
Зимнюю школу проведет Самарский университет.
Самарская область станет площадкой проведения зимней школы «Инженерное лидерство»
Зимнюю школу проведет Самарский университет.  Образование
355
Весь список

Культура
20 декабря 2019  10:45
Оркестр самарской филармонии отправляется на большие международные гастроли
Оркестр самарской филармонии отправляется на большие международные гастроли
Коллектив примет участие в новогоднем фестивале классической музыки в Испании. Культура
138
19 декабря 2019  23:08
Уже завтра симфонический оркестр отправляется на гастроли в Испанию.
Оркестр самарской филармонии отправляется на большие международные гастроли
Уже завтра симфонический оркестр отправляется на гастроли в Испанию.  Культура
266
19 декабря 2019  14:26
В мероприятии примут участие 14 театральных коллективов со всей России.
Спектакль «Манкурт» театра-студии «Грань» вошел в афишу XVIII фестиваля театров малых городов России 2020
В мероприятии примут участие 14 театральных коллективов со всей России.  Культура
367
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
175
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15550
Весь список
Мода
16 декабря 2019  08:46
Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ.  Мода
71
28 ноября 2019  22:12
Услуги по индивидуальному пошиву одежды
 Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности.  Мода
115
22 ноября 2019  19:01
Трикотаж – виды и особенности
 Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
250
Весь список

Видео
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
464
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
350
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
970
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
720
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
659
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
1024
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
345
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
626
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
702
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
943
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2125
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2632
Весь список

Мероприятия
22 декабря Самару посетит Дед Мороз из Великого Устюга
21 и 22 декабря в парках Самары состоится открытие новогодних комплексов
В Агропарке «Самара» открылся фуд-маркет под региональным брендом «Ярмарка вкусов»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные