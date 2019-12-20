Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником
20 декабря 2019 16:24
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Работа членов пятерки Дональда Маклэйна и Гая Берджесса – одна из золотых страниц в истории отечественной внешней разведки. На протяжении почти двух десятилетий высокопоставленные сотрудники британских спецслужб и МИДа передавали Советскому Союзу важнейшую информацию.
Дональд Маклэйн и Гай Берджесс, Ким Филби, Энтони Блант, Джон Кэрнкрос сотрудничали с советской разведкой сугубо на идейной основе, видя в нашей стране единственную надежду на спасение мира от нацизма и однополярности. Благодаря их помощи, СССР, в частности, удалось заблаговременно развернуть работы по созданию атомного оружия, а также быть в курсах всех планов и замыслов западных правительств, в том числе в период Второй Мировой войны.
В начале 1950-х годов, в связи с возможным провалом, Дональд Маклэйн и Гай Берджесс были выведены в СССР и поселились в г. Куйбышеве, который являлся тогда закрытым для иностранцев, где прожили до 1955 года. За свою работу оба они были награждены советскими орденами.
Именно на том доме, где они жили в Куйбышеве – на улице Фрунзе, 179 – появилась мемориальная доска членам «Кембриджской пятерки».
«Сегодня, в день сотрудников органов безопасности, мы отдаем дань уважения людям, которые многое сделали для безопасности нашей Родины, сохранения мира во всем мире, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Я уверен, что нынешнее поколение сотрудников свято будет чтить традиции и защищать Родину на ближних и дальних рубежах, охранять безопасность граждан России».
Губернатор поблагодарил всех инициаторов установки мемориальной доски и организаторов церемонии. «Я уверен, что таких мест в Самаре станет больше. Мы откроем много славных страниц истории нашего города и области, которые станут основой для движения вперед, для будущих побед», – сказал Глава региона.
Свой приветственный адрес участникам церемонии направил директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Знаменательно, что это событие происходит в канун 75-ой годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, героического подвига солдат, ополченцев, партизан, тружеников тыла – всего советского народа. Спасибо организаторам мероприятия за то, что поддерживаете память о тех великих событиях и их непосредственных участниках», – поблагодарил руководитель федерального ведомства.
«Дональд Маклэйн и Гай Берджесс внесли неоценимый вклад в безопасность нашей страны, связав свою судьбу с советской разведкой. Эти имена вписаны золотыми буквами в историю нашего Отечества», – отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Сегодня же на фасаде дома №31 по ул. Степана Разина установили доску в честь видного контрразведчика — полковника Сергея Хумарьяна. Он прослужил в органах госбезопасности более 40 лет. Долгое время руководил контрразведывательным подразделением УКГБ по Куйбышевской области.
Напомним, в июне 1918 года на Всероссийской конференции Чрезвычайной Комиссии было принято положение о ЧК на местах для борьбы с контрреволюцией и спекуляцией. Одной из первых была создана Самарская губернская Чрезвычайная Комиссия, которая начала работу только после освобождения Самары от белочехов в октябре 1918 года и уже в декабре самарские чекисты докладывали о проделанной работе.
В годы гражданской войны и интервенции Самарские чекисты внесли неоценимый вклад в наведении порядка на территории губернии. В 30-х годах сотрудники успешно решали главную задачу, стоящую перед Объединенным государственным политическим управлением – борьба с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом.
С первых дней Великой Отечественной войны Куйбышевские чекисты были переведены на военное положение и немедленно приступили к выполнению задач по выявлению и розыску шпионов, диверсантов и террористов. Благодаря их напряженной работе был разоблачен ряд вредительских групп и бригад саботажников, выявлены банды дезертиров, совершавшие рейды по дорогам и грабившие проезжавших граждан. На территорию области было заброшено 14 разведывательно-диверсионных групп противника, и все они были обезврежены.
В послевоенное время Куйбышев стал крупнейшим промышленным центром СССР и одним из мощнейших транспортных узлов. Куйбышевские контрразведки внесли большой вклад в дело оперативной защиты государственных секретов и противодействия разведустремлениям иностранных специалистов к оборонным объектам города и области.
Подполковник в отставке Владимир Бушуев посвятил свою жизнь информационной безопасности. «Я не выбирал эту профессию. Она выбрала меня. Практически все мужчины нашей семьи: дед, отец, брат, посвятили себя военной службе и работе в силовых органах. Мой дед выходит из Кировской области, где родились многие видные военоначальники, маршалы Советского союза», – рассказывает ветеран. После окончания срочной службы он пришел в органы КГБ, где и проработал всю жизнь по линии защиты государственной тайны. «Конечно, наша профессия накладывает определенный отпечаток. Это собранность, ответственность во всем – на работе, с родными, в быту».
В свой профессиональный праздник ветеран вспоминает первую командировку в Афганистан. «Тогда меня еще молодого офицера инструктировали ветераны разведки. Они учили меня, как нужно вести себя в тяжелой обстановке, как защитить секретную информацию, как сохранить жизнь личного состава и самому остаться в живых. За время командировки ни один человек из моего подразделения не пострадал», – рассказал ветеран.
Сегодня преемственность поколений сохраняется. «Мы регулярно проводим уроки мужества, дни призывника. Делаем все, чтобы память об отцах и дедах передавалась сегодняшним школьникам и студентам. Пусть честность, преданность Родине, искренность и мужество продолжают жить в поколениях», – говорит Владимир Бушуев.
На сегодняшний день костяк кадров регионального Управления ФСБ составляют профессионалы, обладающие боевым и оперативным опытом. Они хорошо обучены, физически подготовлены, оснащены новейшей техникой и современным оружием.
«Служба требует особых качеств – глубоких знаний, профессионализма, отваги, выдержки, мужества, хладнокровия, самопожертвования. Не раз доказывая свою способность оперативно, грамотно и эффективно действовать в самых трудных ситуациях, вы завоевали уважение жителей Самарской области», – подчеркнул Дмитрий Азаров и поблагодарил офицеров за преданное служение Родине.
В рамках торжественного собрания офицерам ФСБ были вручены государственные, региональные и ведомственные награды, ряд сотрудников получили очередные звания.
«Я искренне благодарю всех офицеров за работу по охране жизни граждан, которую вы проводите ежедневно. Вы всегда находитесь на передовом рубеже борьбы с терроризмом, экстремизмом и киберпреступлениями, организованной преступностью и коррупцией», – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к сотрудникам ФСБ.
«Почетная и благородная профессия разведчика представляет собой надежный щит безопасности государства, оплот социальной и политической стабильности в стране. Сотрудники органов безопасности всегда были и остаются примером в готовности действовать в сложнейших условиях оперативной обстановки, отстаивая независимость Родины, справедливость порядок и законность», – отметил начальник Управления ФСБ России по Самарской области Владимир Татауров, передает пресс-служба облправительства.
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