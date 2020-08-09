Дмитрий Азаров поздравил самарских работников отрасли с Днем строителя

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Быть строителем было почетно во все времена. Ваша мирная, созидательная профессия двигает вперед прогресс, служит драйвером роста экономики, преображает облик российских городов и сел.Надежное и комфортное жилище – это не просто «крыша над головой», но и ощущение стабильности, безопасности, уверенности в завтрашнем дне для каждой семьи. Президент России Владимир Владимирович Путин назвал задачу обеспечения граждан жильем одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека. Это одно из ключевых направлений развития России в среднесрочной перспективе. По мнению Главы государства, сегодня у нас есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос. Национальный проект «Жилье и городская среда» создает для этого необходимые предпосылки.Несмотря на экономические трудности, связанные с ограничениями последних месяцев, строительная отрасль региона продолжает развиваться. За счет грамотной организации работ нам удалось сохранить темпы строительства социальных объектов – школ, детских садов, больниц и поликлиник, спортивных комплексов. В приоритете – вопросы увеличения объема жилищного строительства, обеспечения доступным жильем семей со средним достатком, решение проблем обманутых дольщиков, переселение из ветхого и аварийного фонда.Самарские строители всегда отличались умением ставить перед собой грандиозные цели и последовательно добиваться результата. Уверен, что потенциал нашей строительной отрасли позволяет нам справиться со всеми поставленными задачами.Дорогие друзья! Ваш высочайший профессионализм, созидательная энергия, инициатива и ответственность служат залогом того, что Самарская область и в дальнейшем будет занимать лидирующие позиции в сфере строительства.Уважаемые ветераны строительного комплекса! Выражаю особую благодарность за ваш многолетний самоотверженный труд, за тот бесценный опыт и богатые традиции, которые вы передаете молодой смене.От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, новых успехов в покорении профессиональных высот!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров