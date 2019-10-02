Дмитрий Азаров поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя

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В общеобразовательных организациях Самарской области работают свыше 20 тыс. учителей. Они обучают больше 300 тыс. школьников. Всего же в системе образования губернии трудятся порядка 45 тыс. педагогов, специалистов, мастеров производственного обучения и сотрудников вспомогательных служб. Заслуги педагогов нашего региона отмечены на самом высоком уровне. Больше 60 самарских преподавателя являются обладателями высокого звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». В школах региона трудятся обладатели звания «Народный учитель Самарской области», заслуженные учителя Самарской области и заслуженные работники образования.С профессиональным праздником педагогов поздравил губернатор Самарской области. Особые слова благодарности глава региона адресовал Почетному гражданину области, единственному в губернии народному учителю СССРкоторая на протяжении 45 лет преподавала физику в самарской школе №25.«Дорогие учителя! Я очень рад, что мы сохраняем традицию собираться в преддверии Дня учителя, вместе чествовать, награждать самых заслуженных, талантливых, тех, кто показал замечательные результаты вместе со своими воспитанниками за предыдущий период, вместе строить планы на будущее», — сказал он.Губернатор напомнил,что на августовской конференции, которая в этом году прошла в новом формате, уже были определены цели и задачи по созданию школы будущего. «Мы с вами говорили о том, что школа будущего – это в том числе современное оборудование, технологии, новые проекты и предметы. Все это так. Но очень важно, чтобы создавая школу будущего, мы основывались на святых для каждого присутствующего в зале традициях российской педагогики. Важно, чтобы вы взяли все самое лучшее», — обратился Дмитрий Азаров к учителям.Руководитель области подчеркнул: в современной школе на первый план необходимо вывести воспитание детей. «Это то, что когда-то пытались из школы убрать: говорили, что школа должна только знания давать, а воспитание оставим семье. Каждый из вас сталкивался с плодами такого подхода, и я очень рад, что совместными усилиями, в первую очередь педагогической общественности, воспитательная работа вернулась в школу,- отметил он. — Хочу вас искренне за это поблагодарить, поздравить вас с успехами самарского образования, с успехами ваших учеников и ваших воспитанников. Я совершенно точно знаю, что будущее Самарской области в надежных руках – руках учителей с большой буквы!».Сегодня благодаря нацпроекту «Образование», инициированного Президентом России, в стране началась масштабная программа модернизации школ и профессиональных образовательных учреждений. Самарская область включилась своими ресурсами в эту работу. Губернатор пообещал выделять средства тем школам, где необходимо дополнительно усилить оснащение необходимым современным оборудованием.К поздравлениям педагогов присоединился председатель Самарской губернской думы. «Наше будущее, будущее государства невозможно без высокого уровня образования. Да, в век развития высоких технологий, интернета получить знания можно достаточно легко, но задача школ — научить человека учиться. Учитель формирует образ мыслей и образ действий целого поколения. Поэтому роль учителей очень высока и ответственна», — сказал спикер парламента.По традиции в этот светлый праздник были вручены награды лучшим работникам сферы образования. Семеро педагогов были удостоены Почетного звания «Заслуженный учитель Самарской области». Так, это звание присвоено учителю музыки средней общеобразовательной школы № 1 поселка Суходол. За плечами она имеет не мало наград, например, за победу в конкурсе «Лучший учитель Самарской области» в рамках нацпроекта «Образование». Однако сама она себя выше других педагогов не ставит. «Я думаю, что каждый учитель нашей суходольской школы достоин звания Заслуженного учителя, — отметила Ольга Галныкина. — Этому свидетельствует тот факт, что, например, в этом году в конкурсе «Лучший учитель Самарской области» участвовало сразу два представителя нашей школы».​Еще несколько учителей были отмечены Почетным знаком за заслуги в наставничестве и благодарностями за разработку учебных пособий по истории «Самарского края». Этот предмет введен в школы региона в этом году по инициативе Дмитрия Азарова. Также в «МТЛ Арена» чествовали учителей, ставших обладателями премии губернатора за успешную реализацию воспитательных проектов. Их ученики показали значительные успехи в общественной, учебной, творческой деятельности. В этом году обладателями премии стали 60 педагогов – весь год они будут получать ежемесячные денежные выплаты, передает пресс-служба облправительства.