Дмитрий Азаров поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
2 октября 2019 16:59
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В общеобразовательных организациях Самарской области работают свыше 20 тыс. учителей. Они обучают больше 300 тыс. школьников. Всего же в системе образования губернии трудятся порядка 45 тыс. педагогов, специалистов, мастеров производственного обучения и сотрудников вспомогательных служб. Заслуги педагогов нашего региона отмечены на самом высоком уровне. Больше 60 самарских преподавателя являются обладателями высокого звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». В школах региона трудятся обладатели звания «Народный учитель Самарской области», заслуженные учителя Самарской области и заслуженные работники образования.
С профессиональным праздником педагогов поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Особые слова благодарности глава региона адресовал Почетному гражданину области, единственному в губернии народному учителю СССР Евгении Аршлутовой, которая на протяжении 45 лет преподавала физику в самарской школе №25.
«Дорогие учителя! Я очень рад, что мы сохраняем традицию собираться в преддверии Дня учителя, вместе чествовать, награждать самых заслуженных, талантливых, тех, кто показал замечательные результаты вместе со своими воспитанниками за предыдущий период, вместе строить планы на будущее», — сказал он.
Губернатор напомнил,что на августовской конференции, которая в этом году прошла в новом формате, уже были определены цели и задачи по созданию школы будущего. «Мы с вами говорили о том, что школа будущего – это в том числе современное оборудование, технологии, новые проекты и предметы. Все это так. Но очень важно, чтобы создавая школу будущего, мы основывались на святых для каждого присутствующего в зале традициях российской педагогики. Важно, чтобы вы взяли все самое лучшее», — обратился Дмитрий Азаров к учителям.
Руководитель области подчеркнул: в современной школе на первый план необходимо вывести воспитание детей. «Это то, что когда-то пытались из школы убрать: говорили, что школа должна только знания давать, а воспитание оставим семье. Каждый из вас сталкивался с плодами такого подхода, и я очень рад, что совместными усилиями, в первую очередь педагогической общественности, воспитательная работа вернулась в школу,- отметил он. — Хочу вас искренне за это поблагодарить, поздравить вас с успехами самарского образования, с успехами ваших учеников и ваших воспитанников. Я совершенно точно знаю, что будущее Самарской области в надежных руках – руках учителей с большой буквы!».
Сегодня благодаря нацпроекту «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в стране началась масштабная программа модернизации школ и профессиональных образовательных учреждений. Самарская область включилась своими ресурсами в эту работу. Губернатор пообещал выделять средства тем школам, где необходимо дополнительно усилить оснащение необходимым современным оборудованием.
К поздравлениям педагогов присоединился председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. «Наше будущее, будущее государства невозможно без высокого уровня образования. Да, в век развития высоких технологий, интернета получить знания можно достаточно легко, но задача школ — научить человека учиться. Учитель формирует образ мыслей и образ действий целого поколения. Поэтому роль учителей очень высока и ответственна», — сказал спикер парламента.
По традиции в этот светлый праздник были вручены награды лучшим работникам сферы образования. Семеро педагогов были удостоены Почетного звания «Заслуженный учитель Самарской области». Так, это звание присвоено учителю музыки средней общеобразовательной школы № 1 поселка Суходол Ольге Галныкиной. За плечами она имеет не мало наград, например, за победу в конкурсе «Лучший учитель Самарской области» в рамках нацпроекта «Образование». Однако сама она себя выше других педагогов не ставит. «Я думаю, что каждый учитель нашей суходольской школы достоин звания Заслуженного учителя, — отметила Ольга Галныкина. — Этому свидетельствует тот факт, что, например, в этом году в конкурсе «Лучший учитель Самарской области» участвовало сразу два представителя нашей школы».
Еще несколько учителей были отмечены Почетным знаком за заслуги в наставничестве и благодарностями за разработку учебных пособий по истории «Самарского края». Этот предмет введен в школы региона в этом году по инициативе Дмитрия Азарова. Также в «МТЛ Арена» чествовали учителей, ставших обладателями премии губернатора за успешную реализацию воспитательных проектов. Их ученики показали значительные успехи в общественной, учебной, творческой деятельности. В этом году обладателями премии стали 60 педагогов – весь год они будут получать ежемесячные денежные выплаты, передает пресс-служба облправительства.
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