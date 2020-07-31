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Дмитрий Азаров поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам

31 июля 2020 10:11
186
Дмитрий Азаров поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
Уважаемые мусульмане Самарской области!

Примите мои искрение поздравления со священным праздником Курбан-байрам!

Это светлый праздник обращает всех, кто исповедует ислам, к непреходящим ценностям веры, к традициям предков, символизирует общую радость, стремление к добру и милосердию.

В нашей области, где на протяжении многих веков в атмосфере дружбы и добрососедства проживают представители многих национальностей и конфессий, Курбан-байрам является неотъемлемой частью культурно-исторического наследия.

Ключевую роль в жизни мусульманской общины играет Региональное духовное управление мусульман Самарской области. При содействии РДУМСО строятся мечети, развивается система религиозного образования, сохраняются традиционные семейные ценности, реализуются благотворительные проекты.

Наше единство всегда помогало нам решать задачи развития региона и всего Российского государства, достойно отвечать на все угрозы и вызовы. Уверен, что мусульмане Самарской области и в дальнейшем будут активно способствовать укреплению межконфессионального и межнационального мира и согласия на родной земле, духовно-нравственному воспитанию молодежи, конструктивному взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества.

От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях на благо Самарской области, на благо нашего общего дома — России!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров
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Комментарии


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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
31 июля 2020  10:35
В Тольятти увековечили имя Героя Советского Союза Василия Маргелова
В Тольятти увековечили имя Героя Советского Союза Василия Маргелова
 30 июля в преддверии празднования 90-летия образования Воздушно-десантных войск в Тольятти открылось сразу два бюста Герою Советского Союза, военачальнику,... Новости Тольятти
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30 июля 2020  19:53
Которые сделали на "АВТОВАЗе" специально с учетом потребностей инвалидов-колясочников.
Для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья в Тольятти задействуют три новых автомобиля LADA Largus
Которые сделали на "АВТОВАЗе" специально с учетом потребностей инвалидов-колясочников.  Новости Тольятти
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29 июля 2020  14:16
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и операционному лизингу.
АВТОВАЗ и СДЭК объявляют о заключении партнерского соглашения
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и... Новости Тольятти
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