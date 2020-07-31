Дмитрий Азаров поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам

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Это светлый праздник обращает всех, кто исповедует ислам, к непреходящим ценностям веры, к традициям предков, символизирует общую радость, стремление к добру и милосердию.В нашей области, где на протяжении многих веков в атмосфере дружбы и добрососедства проживают представители многих национальностей и конфессий, Курбан-байрам является неотъемлемой частью культурно-исторического наследия.Ключевую роль в жизни мусульманской общины играет Региональное духовное управление мусульман Самарской области. При содействии РДУМСО строятся мечети, развивается система религиозного образования, сохраняются традиционные семейные ценности, реализуются благотворительные проекты.Наше единство всегда помогало нам решать задачи развития региона и всего Российского государства, достойно отвечать на все угрозы и вызовы. Уверен, что мусульмане Самарской области и в дальнейшем будут активно способствовать укреплению межконфессионального и межнационального мира и согласия на родной земле, духовно-нравственному воспитанию молодежи, конструктивному взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества.От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях на благо Самарской области, на благо нашего общего дома — России!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров