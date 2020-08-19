Дмитрий Азаров поздравил Русское географическое общество со 175-летием

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С юбилеем всех представителей и президента РГО Сергея Шойгу поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «За время своего развития организация прошла огромный путь, по крупицам собирая и сберегая историко-документальное наследие», – отметил Глава региона в приветственном адресе.О значении и статусе географического общества в России свидетельствует то, что его в разные годы возглавляли представители Императорского дома Романовых, знаменитые путешественники, исследователи и государственные деятели. История организации связана с именами величайших мореплавателей, естествоиспытателей, астрономов, геологов, видных военных деятелей.РГО внесло значительный вклад в изучение Европейской России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран и других территорий. Обществом были заложены основы отечественного заповедного дела.«Архивы Русского географического общества широко востребованы отечественными и зарубежными учеными, специалистами самых разных сфер деятельности, а также всеми, кто интересуется историей нашей великой Родины – России», – отметил Губернатор.Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что «нынешнее поколение граждан России, любящих свою страну, следуя лучшим традициям, будет бережно хранить и приумножать все то, что с таким трудом было собрано за прошедшие годы».Отдельные слова благодарности Глава региона выразил руководителю Самарского регионального отделения РГО Габибулле Хасаеву и его представителям, которые сегодня активно способствуют развитию туризма. Члены общества являются организаторами экспедиций для жителей и гостей губернии, этно-фестивалей, экологических акций.«Отрадно, что представители регионального отделения вносят значительный вклад в работу по формированию интереса к нашей родине, по сохранению историко-культурных ценностей», – отметил Дмитрий Азаров.Губернатор пожелал всем соратникам Русского географического общества успехов и новых достижений: «Пусть последующие десятилетия проходят под знаком уверенного развития, приносят новые победы».