Дмитрий Азаров поздравил Героя Советского Союза Владимира Чудайкина с 95-летием

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С самого утра в квартире именинника суета – на юбилей Владимира Ивановича приехали родные и близкие, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина, Почетные граждане города и области. В доме виновника торжества не протолкнуться. Иначе и быть не может, ведь это юбилей настоящей легенды Самарской области.Владимир Иванович родился в обычной крестьянской семье. Окончив школу, он трудился разнорабочим на Куйбышевском авиационном заводе. После начала Великой Отечественной войны сотрудников авиазавода на фронт не брали. «Только через два года после начала войны я хитростью попал на фронт. Спрятал заводскую бронь и комсомольский билет и попал под проверку документов как бездомный, которых массово отправляли на фронт», – вспоминает именинник. Чтобы не попасть в штрафбат на призывном пункте, он предъявил документы, призывная комиссия решила таки отправить рвущегося на фронт юношу служить. Только в апреле 1944 года Владимир Чудайкин вступил в ряды Красной Армии.В ноябре 1944 года он попал на фронт, где служил заряжающим в танке 23-й танковой бригады, (9-й танковый корпус). В первом в своей жизни бою Владимир Чудайкин уничтожил три самоходных орудия противника. За время войны сменил три танка и три экипажа. Первый танк, на котором воевал Владимир Иванович, был подбит во время боев в Польше. С разницей в несколько секунд в него попало два вражеских снаряда. Второй – угодил в боекомплект, после чего раздался взрыв. Чудайкин чудом успел выпрыгнуть из машины в эти несколько секунд. Просто повезло – у него, как у заряжающего, был отдельный люк. Остальные четыре члена экипажа сгорели заживо. На второй танк он пришел уже наводчиком.Владимир Иванович отличился в ходе взятия Берлина. Танк старшины Чудайкина действовал в составе штурмовой группы. Командир танка погиб, и его обязанности исполнял Чудайкин. В бою прикрывал наступающую пехоту огнем и броней, бомбил огневые точки противника, уничтожил до 30 вражеских солдат. Танкисты помогли погасить огонь экипажу соседнего танка и отбуксировали его в укрытие, после чего вернулись в бой. В ходе штурма рейхстага, при поддержке огнем пехоты, танк был подбит, а Владимир Чудайкин получил ранение и был контужен, после чего госпитализирован. Только вернувшись из госпиталя через месяц он узнал, что за бои под рейхстагом ему было присвоено звание Героя Советского Союза.В 1947 году он вступил в ряды КПСС. Уволен в запас в 1950 году. Работал на металлургическом заводе Самары, где трудился около 40 лет. Возглавляет Совет ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Кировского района Самары.Поздравить Владимира Ивановича с юбилеем пришли многие. Супруга именинника Лидия Дмитриевна, с которой он вместе уже 66 лет, показала гостям фотографию, на которой Владимир Иванович изображен с внуком и двумя правнуками. «Это самая дорогая для меня фотография», – говорит она. На другом фото именинник изображен на фоне собственного бюста, установленного в Тоцке – еще один бесценный кадр.Для самых важных и памятных подарков у Владимира Ивановича есть в квартире целая витрина. Там – и часы от Президента РФ, модель самолета Ил-2, которую ему подарил губернатор в прошлом году. «Почему самолет? Потому что в 16 лет он работал на заводе и помогал их создавать, пока добровольно не удрал на фронт», – рассказала Лидия Дмитриевна.​Поздравляя юбиляра, глава региона вручил ему знак отличия «За заслуги перед Самарской областью».​«Владимир Иванович, я очень горд тем, что сегодня имею возможность вас поздравить с юбилеем. Уверен, что к моим поздравлениям присоединятся сегодня все жители Самарской области и сотни тысяч людей за пределами нашего региона, которые знают вас, гордятся личным знакомством, благодарят вас за подвиг, за то что вы и по сей день оказываете внимание людям, – сказал губернатор Дмитрий Азаров. – Вы стали олицетворением героя, труженика, защитника и созидателя, настоящим патриотом нашей страны. И вы, конечно же, стали легендой для нашей великой Родины и для Самарской области».Владимир Иванович продолжает участвовать в общественной жизни города и области. Например, он стал одним из инициаторов предложения о присвоении Самаре звания «Город трудовой доблести». Напомним, в декабре 2019 года Президент страны Владимир Путин внес в Государственную думу РФ соответствующий законопроект. По мнению главы государства, это необходимо для увековечивания памяти о героизме тружеников тыла, значительном вкладе городов и предприятий в Победу над нацизмом.Согласно законопроекту, звание «Город трудовой доблести» будет присвоено городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». В таких городах будут устанавливать стелу с изображением герба города и текстом указа, проводить мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города. Самара (в прошлом Куйбышев) по праву достойна такого звания, ведь здесь тыл был фронтом.Тыловой Куйбышев жил по законам военного времени. Город превратился в один большой конвейер — с осени 1941 года область приняла и разместила около 80 заводов с территорий, оказавшихся под угрозой оккупации вражескими войсками.​Партия «Единая Россия» уже выступила с инициативой организовать в рамках работы оргкомитета «Победа» сбор подписей за присвоение Самаре почетного статуса. Первые подписи за это важное решение 19 февраля поставили заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, Губернатор Дмитрий Азаров и Герой Советского Союза Владимир Чудайкин.«Я два года по 12 часов без выходных делал самолеты, а потом воевал. С полным правом говорю: нельзя разграничивать тружеников тыла и участников Великой Отечественной войны во вкладе в Победу», – считает Владимир Иванович.Губернатор поблагодарил ветерана за ту работу, которую он делает для региона и по сей день. «Хочу вас искренне поблагодарить за то, что вы и сегодня в строю, проводите огромную общественную работу, четко стоите на защите интересов и нашей государственности, жителей, ветеранов», – сказал Дмитрий Азаров.​На вопрос о том, как ему удается сохранять бодрость духа и тела в 95 лет именинник отвечает: «Это заслуга жены». Лидия Дмитриевна поделилась секретом долголетия супруга. «Пилить» надо больше, вот бегает у меня по делам разным постоянно. Нечего лежать на диване и жир нагонять», – шутит она.А вот какого-то секрета счастливого брака у них нет. Просто взаимное уважение и понимание – это главное в семье, считают они. «Вообще мы никогда не ругались особо. Бывает спорили, но не скандалили. В семье должен быть мир», – говорит Лидия Дмитриевна.​Семья у Владимира Ивановича большая и дружная. Февраль для них особенный месяц. Кроме главы семейства в феврале отмечает день рождения правнук Слава, которому в этом году исполнилось 11 лет, а два года назад, 10 февраля, на свет появилась правнучка Лиза. «Целый месяц гудим», – говорит Лидия Чудайкина, передает пресс-служба облправительства.