Дмитрий Азаров поздравил Александра Хинштейна с присвоением ордена Александра Невского

Эта награда является единственной, существовавшей ещё в Российской империи и Советском Союзе.
Губернатор Дмитрий Азаров в своём твиттер-аккаунте поздравил депутата Государственной думы РФ от Самарской области Александра Хинштейна с присвоением высокой награды. Политик удостоен ордена Александра Невского.
Он присвоен Хинштейну Президентом России Владимиром Путиным за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность, сообщает портал СОВА.
- Искренне благодарю Президента РФ за высокую награду, - отметил депутат.
Фото: твиттер-аккаунт Дмитрия Азарова
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