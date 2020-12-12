Дмитрий Азаров посетил школу в селе Патровка, модернизированную по нацпроекту "Образование"

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В субботу, 12 декабря, в День Конституции РФ Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн с рабочим визитом побывали в Алексеевском районе. В селе Патровка они оценили возможности местной школы, классы которой были переоборудованы по национальному проекту «Образование».

На средства, выделенные по нацпроекту, для школы закупили новое современное оборудование: 38 ноутбуков и 2 интерактивные панели. Кроме того, во все классы проведен интернет, скорость которого достигает 100 мегабит в секунду. «Новое оборудование позволяет развивать не только предметные навыки, но и информационно-коммуникативные. Мы активно используем цифровую образовательную среду для подготовки к государственной итоговой аттестации, участвуем в различных онлайн-олимпиадах, проводим онлайн-экскурсии, — рассказала исполняющая обязанности директора школы Надежда Сторожкова. — Как учитель раньше при подготовке к ГИА я распечатывала КИМы, раздавала их детям, затем их проверяла. Сейчас все намного проще: дети садятся за компьютеры, заходят на сайт, выполняют задания и тут же видят свои результаты. Это позволят сразу же увидеть ошибки, разобрать с учеником материал еще раз».

В настоящее время в школе обучаются 92 ребенка, причем не только из Патровки, но и из соседних сел — Шариповки, Новотроевки и Гавриловского. Ученики средних и старших классов получают знания в дистанционном формате. Несмотря на это, новые кабинеты не пустуют: в них занимаются младшеклассники, а учителя по ВКС проводят уроки с учениками среднего и старшего звена. «Сегодня сельский ребенок имеет те же возможности, что и городской. И уровень образования равный. Тем более у нас есть доступ к различным интерактивным ресурсам», — добавила руководитель учреждения.

Обновленные кабинеты пришлись по вкусу и самим школьникам. Ученик 8 класса Денис Москвин, который сейчас посещает школу для индивидуальных консультаций, отметил, что изучать предметы стало намного интереснее. «Раньше мы выполняли задания на бумаге, а сейчас учитель нам дает ссылку. Мы по ней переходим и выполняем упражнения. Это очень удобно. Если сделали что-то неправильно, то мы сразу же набираем эти ошибки и еще раз повторяем пройденный материал», — рассказал Денис. Он добавил, что информационные технологии ему нравятся. Сравнивая обычную доску с интерактивной, отличник отметил: «Их используют для показа видео на уроках. На интерактивной доске можно быстрее писать, нажимать как на клавиатуре, можно зайти в интернет на любой учебный портал».

Денис Москвин предложил Губернатору и депутату Госдумы на новых ноутбуках пройти викторину на знание основ Конституции Российской Федерации. И Дмитрий Азаров, и Александр Хинштейн без проблем ответили на все вопросы на «пять». Дмитрий Азаров поблагодарил руководство школы и учеников, которые принимали участие в составлении викторины, а также подарил ноутбуки, чтобы у педколлектива и ребят было еще больше возможностей для выстраивания высококачественного образовательного процесса.

В завершение осмотра школы Дмитрий Азаров дал старт районной новогодней акции по украшению елок игрушками, сделанными детьми. Также Губернатор осмотрел выставку поделок учеников.

Во время визита в Патровку Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн возложили цветы к Мемориалу в честь уроженцев села, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также осмотрели территорию парка, благоустроенного в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», передает пресс-служба облправительства.