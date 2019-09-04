Дмитрий Азаров посетил садоводческое предприятие в Сергиевском районе

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В среду,, губернаторпосетил ОАО «Сургутское» – одно из лидирующих в регионе сельхозпредприятий в регионе по производству садоводческой продукции.Как рассказала заместитель генерального директора ОАО «Сургутское», предприятие было создано ещё в 1930 году как лесомелиоративный питомник. Тогда общая площадь составляла немногим более 200 га.В 2016 году предприятие вошло в состав группы компаний «Синко», которая за три года инвестировал в ОАО «Сургутское» 118 миллионов рублей.Сегодня предприятие имеет 2800 га земельных угодий, три фруктохранилища, цех переработки яблок, парк сельскохозяйственной техники.В 2018 году производство яблок увеличилось по сравнению с 2016 более, чем в 2 раза, с 1840 т до 4160 тонн. В текущем году планируется собрать 6000 тонн. Кроме того здесь выращивают садовую земляника, смородины и малину. В сезон уборочных работ численность работников достигает 430 человек.В планах предприятия – реконструкция старых насаждений и закладка новых исключительно под капельным поливом, развитие собственного питомника саженцев, а также строительство нового, современного завода по переработке яблок и ягод.Глава региона поинтересовался, сотрудничает ли предприятие с научно-исследовательским институтом «Жигулевские сады».Как пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия региона, ежегодно в НИИ выводят 2-3 новых сорта, но существует проблема с внедрением их в производство.Елена Кардаполова добавила, что нужны даже не столько новые сорта, сколько проведение сортоиспытаний, новые сорто-подвойные комбинации.Губернатор поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия изучить этот вопрос и разработать предложения для чтобы объединить здесь усилия ученых и производителей, передает пресс-служба облправительства.