Дмитрий Азаров посетил новый детский сад в Курумоче

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Несмотря на то, что новое здание является подразделением действующего детского сада, по сути это — самостоятельное учреждение со своими группами, спортивным и музыкальным залами, пищеблоком, спортивной и игровой площадкой. Корпус рассчитан на 150 детишек в возрасте от 1,5 до 7 лет.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено 15 ноября. В детсад уже принято 78 детей, а штат сотрудников насчитывает 45 человек. Полное комплектование учреждения завершится на следующей неделе.«Дети и родители с нетерпением ждали открытия,— рассказала заведующая детсадом «Белочка» Татьяна Бородай. — Два действующих корпуса не обеспечивали ликвидации очередности. Третий корпус позволил нам закрыть этот вопрос на 100%».Глава региона осмотрел основные помещения детского сада, пообщался с сотрудниками, воспитанниками и их родителями. Губернатор посетил группу «Звёздочка», где старшие ребята проводили первые химические опыты — делали зубную пасту. Также Дмитрий Азаров побывал на концерте, который устроили воспитанники детского сада.«Я поздравляю вас с тем, что в Курумоче появился новый корпус детского сада — красивый, современный, комфортный, уютный, для таких красивых девчонок и мужественных парней, которые здесь растут»,— сказал Дмитрий Азаров.Глава региона напомнил, что новый корпус был построен в рамках исполнения нацпроекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. «Лучше всего про нацпроекты говорят как раз новые детские сады, школы, больницы, — объяснил Губернатор родителям воспитанников «Белочки». — Вот это сегодня можно потрогать, вот это и есть нацпроекты».На двух этажах нового корпуса комфортно разместились 8 групп (2 ясельных). Здесь есть спортивный и музыкальный залы; кабинеты специалистов (логопед, психолог). Пищеблок отвечает самым строгим санитарным нормам и требованиям и состоит из нескольких зон: цех первичной обработки овощей; мясо-рыбный цех с отдельной раковиной для рыбной продукции и отдельной для мясной; помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов; помещение для мытья кухонной посуды; комната отдыха для персонала пищеблока с гардеробной, душевой кабиной и санузлом. В медицинском блоке детского сада размещен процедурный кабинет, изолятор, медкабинет (в соответствии с СаНПиН). В подвальном помещении установлена система очистки воды, которая оснащена бактерицидной УФ лампой. Кроме этого, система смягчает воду и освобождает ее от примеси солей.Территория детсада разделена на игровую и хозяйственную зоны. Групповые площадки оборудованы набором малых архитектурных форм в соответствии с возрастом детей. Здание полностью доступно для маломобильных групп населения: есть специально оборудованные входы, туалетные комнаты, лифтовые, наличие визуальной информации, кнопки вызова, полы выложены тактильной напольной плиткой.Для обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждения по периметру установлено ограждение. Предусмотрен пункт видеонаблюдения (установлено 39 камер), а также автоматическая пожарная и охранная сигнализации с передачей тревожных сообщений.«Приводя ребенка в этот детсад, вы можете быть абсолютно за него спокойны, за то, как ему здесь тепло, комфортно, интересно и вкусно»,— сказал губернатор, обращаясь к родителям воспитанников детсада.Родители от всего сердца поблагодарили главу региона за новый корпус и подарили ему рождественский сувенир- поделку, которую они выполнили вместе с детьми, передает пресс-служба облправительства.