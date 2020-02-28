Дмитрий Азаров пообщался с воспитанниками центра для одаренных детей «Вега»

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В Самарской области работа с одаренной молодежью ведется системно и регулярно. В сентябре 2016 года открылся «Самарский региональный центр для одаренных детей». В настоящий момент в режиме полного пансиона здесь обучаются 209 талантливых и интеллектуально одаренных ребят со всей области. Обучение осуществляется по трем приоритетным направлениям: химико-биологическое, физико-математическое, информационно-технологическое. Развивается и техническое творчество: ребята осваивают 3 D-моделирование, робототехнику и Web-дизайн.На новый уровень поддержка одаренных детей вышла в прошлом году: на базе центра был создан региональный центр «Вега» — аналог сочинского «Сириуса». Соответствующее соглашение подписали глава региона Дмитрий Азаров и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Напомним, в соответствии с поручением Президента страны Владимира Путина до 2024 подобные организации должны появиться во всех субъектах России .В основе работы центра принцип профильных смен. Каждая такая смены длится 14- 21 день и включают в себя как занятия по профилю («Наука», «Культура», «Спорт») так и развивающий досуг, мастер-классы и оздоровительные процедуры. К очному участию в профильных сменах приглашаются школьники 8−11-х классов, прошедшие конкурсный отбор. За время работы центра в 8 профильных сменах прошли обучение 327 ребят из Самарской области и других регионов страны.«Построение эффективной системы выявления и поддержки одарённых детей — одна из важнейших задач,- отметил Дмитрий Азаров. — Уже завтра их таланты и способности станут драйвером развития региона и России в целом». В регионе уже проделана значительная работа: создана эффективная экосистема выявления и поддержки талантливой молодёжи. «Мы имели уникальную возможность создать аналог «Сириуса» не на пустом месте, а на базе уже работающего учреждения,- подчеркнул Дмитрий Азаров.- Центр должен консолидировать лучшие образовательные программы и кадры. Для этого необходимо развивать партнерскую сеть из промышленных предприятий, научных и образовательных организаций».Задачи, которые ставит перед собой команда центра, в полной мере соответствуют приоритетами национальных проектов. «Наша цель- дать каждому ребёнку возможность проявить свои стремления, найти дело по душе и получить востребованную интересную специальность. На это нацелен национальный проект «Образование». Уверен, что «Вега» займёт достойное место в образовательной системе региона и будет способствовать реализации нацпроекта», — сказал глава региона.О концепции развития «Веги» рассказала директор центра Ирина Лепенская. По ее словам, уже в следующем году участникам смен будут доступны образовательные программы по робототехнике, нанотехнологии и ракетостроению. Так же появятся смены по живописи, театральное мастерству, футбол и дзюдо. «Каждая смена будет состоять из общеобразовательного курса, углублённых дисциплин, а также расширенной программы. Это посещение технопарка, мастер классы и творческие встречи»,- говорит Ирина Липенская.К следующему учебному году работа центра выйдет на новый уровень. На грантовые средства будет закуплено новое оборудование, проведён ремонт здания, организованы химические и физические лаборатории.Дмитрий Азаров обратил внимание членов совета на информационную грамотность учащихся. «Сегодня информационные технологии играют ключевую роль в развитии страны и региона. Поэтому крайне важно, чтобы школьники владели инструментами работы с вычислительными машинами, осваивали технологии обработки данных », — отметил глава региона. Он также предложил пригласить в попечительский совет популярных спортсменов и деятелей искусства.После заседания ученики провели экскурсию для Дмитрия Азарова по аудиториям центра. Несмотря на поздний час, ребята с увлечением занимаются творчеством и наукой. Например, в кабинете физики главе региона показали опыт по расщеплению золота. Юная уроженка нефтегорска Маша Маршунина на днях вернулась из Москвы, где заняла первое место на конференции «Авангард 2020». Девочка представила технологию по изменению смачиваемости поверхности титана. Разработка имеет большое будущее и может успешно использоваться в имплантологии.Кипит работа и в кабинете химии. «Пройдёт 20 лет, и две трети этих ребят окажутся кандидатами химических наук», — уверен педагог центра. Даниил Струнин приехал в Самару из Суходола. «Для меня — сельского парня, учеба в большом городе была настоящий мечтой. Я сделал все, чтобы достойно подготовиться и поступить сюда,- говорит молодой человек.- Здесь отличные условия и замечательные педагоги. Благодаря им я стал более ответственным и целеустремленным. Научился побеждать и не сдаваться».Глава региона поинтересовался у ребят их дальнейшими планами. Многие признались, что планируют «штурмовать» столичные вузы, а потом, выучившись, вернуться в регион. «Это здорово. Но не нужно забывать, что образование мирового уровня можно получить и на родной земле, — сказал Дмитрий Азаров.- Сегодня в регионе начала работ Научно-образовательный центр. Он позволит вывести высшую школу области на новый уровень, что откроет новые возможности как для педагогов, так и для студентов».Кроме того, ребята показали Дмитрию Азарову жилой корпус и рассказали про проект «Гордись той землёй, что взрастила тебя», который подготовили к юбилею Великой Победы. ‪В рамках проекта ребята рассказывают о трудовых подвигах куйбышевцев, снимают фильмы о ветеранах, разрабатывают маршруты для экскурсий по памятным местам «Запасной столицы» и региона в целом, передает пресс-служба облправительства.