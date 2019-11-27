Дмитрий Азаров пообщался с победителями регионального этапа окружного проекта «Театральное Приволжье»

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В преддверии проведения интернет-голосования по выбору лучшего детского и молодежного театральных коллективов ПФО конкурса «Театральное Приволжье» в самарском театре оперы и балета состоялся показ спектакля «Аленький цветочек» одного из победителей регионального этапа – студентов самарского института культуры. Посмотреть спектакль, а также пообщаться с артистами и режиссером в театр пришел глава региона, а также главный федеральный инспектор по Самарской областии депутат Государственной ДумыПеред спектаклем глава региона встретился с актерами. Он поинтересовался у студентов, как часто они играют этот спектакль.«Наша жизнь теперь делится на нормальную и «Аленький цветочек», – пошутили студенты.С момента премьеры спектакль уже был показан больше 30 раз, становился участником фестивалей, в том числе, международного фестиваля в Евпатории этим летом.За пять минут до начала актеры и режиссер, традиционно взявшись за руки, встали в круг и пожелали успешного показа. На это раз к актерской традиции присоединился и губернатор, пожелав молодым исполнителям удачи.«Спектакль уже является победителем конкурса «Театральное Приволжье», и мы надеемся, что с вашей с поддержкой он добьется большего признания, – обратился Дмитрий Азаров к зрителям. – Я очень рад, что конкурс проходит у нас так масштабно, и особенно рад, что ощущается мощный интерес к искусству театра не только у участников, но у многих школьников, студентов, молодых ученых и рабочих».Губернатор также напомнил, что в последние годы многие театры Самарской области добились значительных успехов, в регионе реконструируются существующие и появляются новые сценические площадки. «В рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы реконструируем, ремонтируем и создаем новые площадки для театров. Безусловно, важно, что создаются новые формы, такие как виртуальные концертные залы, передвижные библиотеки. Это востребовано временем, новым поколением граждан России, которые зачастую могут знакомиться с новыми постановками, находясь у экрана компьютера. Но как же важно, чтобы люди приходили в театр, только здесь можно почувствовать настоящую силу искусства».В спектакле «Аленький цветочек» Александра Мальцева молодые актеры не только демонстрируют драматическую игру, но также прекрасный вокал и хореографию. Актеры изображают птиц и зверей, деревья и сказочный дворец, где живет Чудовище. Образ аленького цветочка передается движением множества девичьих рук и светом.Голосование за полюбившийся спектакль начнется 29 ноября в 14.00 по самарскому времени и продлится ровно сутки. По правилам, жители Самарской области не голосуют за свой коллектив, но они могут поддержать своих артистов, приняв участие в акции–челледж «Подари аленький цветочек».«Замечательно, что так активно движется «Театральное Приволжье», – сказал Александр Хинштейн, – жаль, что мы не можем голосовать за самарские спектакли, у нас их целых два и «Аленький цветочек» имеет прямые самарские корни. Но я призываю всех неравнодушных, принять участие в этом проекте и поддержать наших соседей – волжан, проголосовав за, действительно, достойных».Напомним, что проект «Театральное Приволжье» стартовал в апреле 2019 года. Театральный фестиваль-конкурс реализуется в Приволжском Федеральном округе впервые, проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, в Самарской области конкурс получил личную поддержку Главы региона. Фестиваль проходит в два этапа – региональный и окружной. В Самарской области победителями регионального этапа стали спектакли «Аленький цветочек» и среди школьных коллективов – спектакль «Тайна серого замка, или каникулы с привидениями» Детской школы искусств № 6 (образцовая эстрадная студия «Дорога добра»), передает пресс-служба облправительства.