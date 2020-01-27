Дмитрий Азаров подписал план по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе

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В понедельник, 27 января, председатель Правительства РФпровёл совещание по вопросам профилактики и контроля за распространениемкоронавирусной инфекции. В ходе совещания Председатель Правительства поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органовисполнительной власти, а также в течение двух дней разработать План по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.По поручению губернатора Самарской областитакая работа на территории региона уже проведена. Сегодня глава региона подписал план санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения в регионе коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov. Соответствующий документ по поручению главы региона был разработан Министерством здравоохранения и Управлением Роспотребнадзора по Самарской области.В частности, планом предполагается усиление режима текущей дезинфекции в местах массового скопления людей - торговых центрах, местах проведения массовых мероприятий.Особое внимание – вокзалам и аэропортам. Здесь будет усилен противоэпидемический режим, приезжающие из-за рубежа пассажиры будут проверяться на наличие повышенной температуры. В случае обнаружения признаков заболевания, не исключающего новую коронавирусную инфекцию, пассажиры будут доставлены в медицинские учреждения для дальнейших обследований. При этом в регионе принимаются все меры для того, чтобы в случае выявления опасного вируса исключить дальнейшее его распространение.Важным аспектом в вопросе предупреждения завоза вируса на территорию нашего региона и страны является профилактическая работа с населением.Министерство здравоохранения обращает особое внимание на необходимость информирования граждан, выезжающих в КНР с деловыми или туристическими целями, о текущей эпидемиологической обстановке и существующих мерах профилактики, передает пресс-служба облправительства.