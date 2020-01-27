Я нашел ошибку
Главные новости: 
Около 18,5 миллиона россиян находятся за чертой бедности по итогам 2018 года, из них 70-80% - семьи с детьми.
Голикова назвала число россиян, находящихся за чертой бедности
Ребята поделились с главой региона своими планами на будущее и предложениями по развитию родного края.
Дмитрий Азаров встретился с талантливыми студентами вузов и ссузов Самарской области
Организована работа по подготовке медицинских работников по вопросам клиники, диагностики и лечения новой короновирусной инфекции и мерам личной безопасности.
Минздравом СО организованы мероприятия по своевременному выявлению лиц с короновирусной инфекцией прибывших из-за рубежа
Для деблокирования тела погибшего водителя Лексуса на место ДТП выехали спасатели ПСС СО.
В районе поселка Просвет произошло лобовое столкновение автомобиля Лексус и многотонника КАМАЗ
Причиной отзыва транспортных средств являются особенности уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки.
Toyota и Lexus отзывают более 80 тысяч автомобилей
Особое внимание – вокзалам и аэропортам.
Дмитрий Азаров подписал план по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе
В ходе проверки, выявлено 50 иностранных разнорабочих. Установлено, что восемь иностранцев, работали с нарушением закона.
Полицейские проверили строительную площадку МЖД в Октябрьском районе Самары
Хозяин самарской подрядной организации «Больверк» обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах при строительстве порта в Калининградской области.
Следственный комитет намерен вернуть Сергея Шипицина в тюрьму
сегодня  Понедельник, 27 января, 22:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/01:
USD 62.34
0.54
EUR 68.78
0.49
Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров подписал план по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе

27 января 2020 19:41
128
Особое внимание – вокзалам и аэропортам.
В понедельник, 27 января, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением
коронавирусной инфекции. В ходе совещания Председатель Правительства поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов
исполнительной власти, а также в течение двух дней разработать План по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова такая работа на территории региона уже проведена. Сегодня глава региона подписал план санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения в регионе коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov. Соответствующий документ по поручению главы региона был разработан Министерством здравоохранения и Управлением Роспотребнадзора по Самарской области.

В частности, планом предполагается усиление режима текущей дезинфекции в местах массового скопления людей - торговых центрах, местах проведения массовых мероприятий.

Особое внимание – вокзалам и аэропортам. Здесь будет усилен противоэпидемический режим, приезжающие из-за рубежа пассажиры будут проверяться на наличие повышенной температуры. В случае обнаружения признаков заболевания, не исключающего новую коронавирусную инфекцию, пассажиры будут доставлены в медицинские учреждения для дальнейших обследований. При этом в регионе принимаются все меры для того, чтобы в случае выявления опасного вируса исключить дальнейшее его распространение.

Важным аспектом в вопросе предупреждения завоза вируса на территорию нашего региона и страны является профилактическая работа с населением.

Министерство здравоохранения обращает особое внимание на необходимость информирования граждан, выезжающих в КНР с деловыми или туристическими целями, о текущей эпидемиологической обстановке и существующих мерах профилактики, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
27 января 2020  19:41
Особое внимание – вокзалам и аэропортам.
Дмитрий Азаров подписал план по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе
Особое внимание – вокзалам и аэропортам.   Социум
127
27 января 2020  17:37
Около сотни учащихся школы №168 и кадетской школы №95 Самары вспомнили трагедию и героизм жителей блокадного Ленинграда в годы ВОВ.
В Самаре около Триумфальной арки на Аллее Трудовой Славы прошла акция «Блокадная свеча»
Около сотни учащихся школы №168 и кадетской школы №95 Самары вспомнили трагедию и героизм жителей блокадного Ленинграда в годы ВОВ.  Социум
147
27 января 2020  16:57
Для врачей такая выплата составит 5 тысяч рублей, для медицинских сестер 3 тысячи рублей.
Медицинские работники Самары получат дополнительные выплаты из городского бюджета
Для врачей такая выплата составит 5 тысяч рублей, для медицинских сестер 3 тысячи рублей.  Социум
178
Весь список

Здравоохранение
27 января 2020  20:59
Организована работа по подготовке медицинских работников по вопросам клиники, диагностики и лечения новой короновирусной инфекции и мерам личной безопасности.
Минздравом СО организованы мероприятия по своевременному выявлению лиц с короновирусной инфекцией прибывших из-за рубежа
Организована работа по подготовке медицинских работников по вопросам клиники, диагностики и лечения новой короновирусной инфекции и мерам личной безопасности.... Здравоохранение
107
27 января 2020  14:14
Одна из последних жалоб была от Дмитрия Марченко, которому сняли инвалидность в 2019 году, при том, что никаких улучшений состояния здоровья у него не произошло.
Александр Хинштейн намерен добиваться чистоты, прозрачности и социальной справедливости в методике установления инвалидности
Одна из последних жалоб была от Дмитрия Марченко, которому сняли инвалидность в 2019 году, при том, что никаких улучшений состояния здоровья у него не произошло.  Здравоохранение
623
27 января 2020  13:32
В Самаре у здания Минздрава прошел пикет против частной скорой
В Самаре у здания Минздрава прошел пикет против частной скорой
Уже 1 мая 2020 года в губернии появятся аутсорсеры, которые будут заниматься развозом врачей к пациентам. Здравоохранение
276
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
374
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15223
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
15047
Весь список
Туризм
25 января 2020  10:40
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай
При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств. Туризм
470
22 января 2020  16:57
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний.
В Самаре создадут туристический акселератор: самарских туроператоров приглашают пройти обучение в рамках нацпроекта
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний.   Туризм
418
18 января 2020  07:36
Путешествия под стук колес
Путешествия под стук колес
 Поезда один из старейших видов массовых перевозок людей на значительные расстояния.  Туризм
1566
Весь список
Образование
27 января 2020  21:17
Ребята поделились с главой региона своими планами на будущее и предложениями по развитию родного края.
Дмитрий Азаров встретился с талантливыми студентами вузов и ссузов Самарской области
Ребята поделились с главой региона своими планами на будущее и предложениями по развитию родного края.  Образование
90
24 января 2020  19:29
Всё обо всём. Интересные факты
 Сейчас ответ на любой вопрос можно найти на просторах интернета. Конечно для этого порой приходиться посетить не один десяток сайтов и перечитать бесконечное... Образование
57
24 января 2020  13:07
Самарский университет собирает будущих инженеров-лидеров России
Самарский университет собирает будущих инженеров-лидеров России
Самара стала одним из восьми городов России, где проходят подобные мероприятия. Образование
280
Весь список

Культура
27 января 2020  10:59
В Татьянин день в Самарском театре оперы и балета именинницам вручили розы Для них прозвучала песня.
В Татьянин день в Самарском театре оперы и балета именинницам вручили розы
Для них прозвучала песня. Культура
172
24 января 2020  16:34
Хедлайнером фестиваля станет группа Papa Roach. На сцене также выступят "Би-2" и "Мумий Тролль".
Земфира выступит на фестивале "Рок над Волгой", который пройдет 27 июня на стадионе "Самара Арена"
Хедлайнером фестиваля станет группа Papa Roach. На сцене также выступят "Би-2" и "Мумий Тролль".  Культура
389
24 января 2020  11:15
В Самаре состоится юбилейный концерт ведущей оперной солистки Татьяны Гайворонской
В Самаре состоится юбилейный концерт ведущей оперной солистки Татьяны Гайворонской
Он пройдет в Самарском театре оперы и балета. Культура
217
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
308
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15716
Весь список
Мода
20 января 2020  07:43
Серебряные украшения – особенности
 Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма.  Мода
74
9 января 2020  23:12
Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
 Сегодня именно  ткань вискоза  является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве.  Мода
103
25 декабря 2019  07:10
Наручные часы с 24-часовы циферблатом: преимущества использования
Наручные часы с 24-часовы циферблатом: преимущества использования
  Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
288
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
376
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1955
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
716
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1616
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1341
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
917
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
932
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1386
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1480
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1740
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2853
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3395
Весь список

Мероприятия
В Самаре около Триумфальной арки на Аллее Трудовой Славы прошла акция «Блокадная свеча»
Танцуй пока молодой: в СК "Грация" прошли первенство и чемпионат Самарской области по брейкингу
В Самаре отметили 77-ю годовщину со дня образования легендарной 2-й гвардейской Краснознаменной армии
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные