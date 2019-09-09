Дмитрий Азаров поблагодарил избирателей за участие в выборах
9 сентября 2019 20:17
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Напомним, в воскресенье в регионе прошло более 30 избирательных кампаний. В единый день голосования жители выбирали депутатов Самарской губернской думы, городской думы Новокуйбышевска, четырех районных советов Самары и собраний представителей 27 сельских поселений. Всего на выборы пришло 82,5 тысячи человек – это 29,4% от общего числа избирателей, сообщил Вадим Михеев.
На данный момент подведены только предварительные итоги голосования. Так, по информации облизбиркома, мандаты в губернскую думу могут получить Андрей Мастерков (округ №11, 56,48%) и Сергей Гринько (округ №19, 75,44%). В Самаре лидирующие позиции заняли Владимир Бодров (Октябрьский район, 52,6%), Олеся Дворцова (Самарский район, 70,4%) и Сергей Петров (62,27%, Советский район).
Депутатами гордумы Новокуйбышевска стали 25 человек. Согласно предварительной информации, 18 из них – представители партии «Единая Россия», четыре мандата, предположительно, получит КПРФ, по одному мандату достанется «Справедливой России», ЛДПР и самовыдвиженцу Олегу Фандееву.
По словам главы Избиркома, серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, выявлено не было. Дмитрий Азаров поблагодарил глав муниципалитетов за высокую организацию выборов на своих территориях, а также земляков, которые приняли участие в голосовании.
«День был солнечным и, фактически, это последние дни уходящего лета. Тем не менее, вы проявили свою гражданскую ответственность. Благодаря этой активности выборы состоялись. Избраны новые кандидаты, а, значит, представительство избирателей будет обеспечено на всех уровнях. Еще раз хочу поблагодарить земляков за проявленную гражданскую активность», – резюмировал глава региона, передает пресс-служба облправительства.
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