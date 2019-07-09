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Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров передал ключи от новой спецтехники сотрудникам пожарно-химических станций региона

9 июля 2019 17:48
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Поддержка в профилактике возникновения лесных пожаров губернии оказывается в рамках федеральной программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
Сегодня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от новых тракторов и патрульных автомобилей сотрудникам пожарно-химических станций региона. Поддержка в профилактике возникновения лесных пожаров губернии оказывается в рамках федеральной программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», участие в котором позволяет укреплять материально-техническую базу противопожарных служб области, передает vkonline.ru.


С 15 апреля по 30 сентября на территории региона установлен особый противопожарный режим. Несмотря на все принимаемые меры, по данным областного ГУ МЧС, местами по губернии отмечена чрезвычайная пожароопасность лесов (5-й класс). За тушение пожаров в лесах отвечают сотрудники ПХС. Всего таких станций в регионе насчитывается 17. Они расположены в районах, где растительность имеет очень высокую природную пожароопасность. Станции оснащаются мощной техникой, транспортом для оперативной доставки команд к пожарам, средствами тушения огня, оборудованием для связи, инвентарем и прочим имуществом. Однако со временем спецтехника ПХС устаревает и нуждается в обновлении.

Укреплять материально-техническую базу станций Самарской области помогает участие в федеральной программе «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». С 2019 по 2021 год за счет федерального бюджета запланирована закупка 78 единиц специальной техники и 21 единицы лесохозяйственного оборудования. В этом году уже приобретено 15 тракторов со спецоборудованием и семь патрульных автомобилей повышенной проходимости с оборудованием для тушения пожаров. 9 июля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал сотрудникам ПХС новую технику.

«Пожароопасная ситуация в регионе остается очень непростой, и вы об этом хорошо знаете, - заметил губернатор. - К сожалению, мы с вами не застрахованы от неблагоприятных погодных условий, от человеческого фактора. Не раз мы сталкивались с ситуациями, когда небрежное отношение человека к природе приводит к трагическим последствиям. Однако в Самарской области на протяжении многих лет во время лесных пожаров ни разу не пострадали люди и даже хозяйственные постройки. И это во многом благодаря вашему профессионализму, отваге, ответственности и самоотверженности, которые позволяют вам сегодня справляться с любыми сложностями и чрезвычайными ситуациями. Я хочу вас за это поблагодарить».

Сотрудники ПХС оценили новое оборудование и технику по достоинству. Водитель ПХС-3 поселка Волжского Алексей Дворковой объяснил губернатору, что такие машины незаменимы при лесных пожарах. «Они маневренные, везде на них можно пройти. При этом техника компактная. Большой трактор в промежутках между деревьями может не проехать. А ведь дорогу в лесу ты не выбираешь - где горит, там и нужно тушить. Поэтому такие тракторы для борьбы с лесными пожарами наиболее оптимальны», - поделился водитель.

Глава региона осмотрел новое оборудование и отметил, что без средств защиты справиться с проблемой на одном только энтузиазме невозможно. «Мы и в дальнейшем будем укомплектовывать материально-техническую базу», - пообещал губернатор. 
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