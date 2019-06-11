Дмитрий Азаров навестил семью Чичневых, которые недавно справили новоселье

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Общение с человеком, оказание ему помощи - одна из ключевых задач власти. После окончания форуманавестил семью, которые недавно справили новоселье. Долгие годы родители 6 детей вынуждены были снимать жильё, в собственности - лишь комната в коммуналке.Ситуацию изменило прямое обращение к главе региона. По поручению Дмитрия Азарова семье были выделены средства из резервного фонда, что позволило приобрести просторное жильё. Квартиру Чичневы выбрали сами в посёлке Шлюзовом Комсомольского района Тольятти. ➡️Поблизости Волга и прогулочная зона, магазины и социальные объекты. А в самой квартире 4 комнаты, у каждого теперь есть все личное пространство.«Очень рад, что все так успешно. Поздравляю вас с новосельем! Рад, что здесь, вместе с вашей семьей поселился и уют, и детский смех, и радость. Хочу, конечно, семье замечательной, красивой, большой, пожелать счастья!», - сказал губернатор.“Квартира замечательная, огромное вам спасибо за поддержку!» - рассказала Ирина Чичнева, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.