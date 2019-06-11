Дмитрий Азаров навестил семью Чичневых, которые недавно справили новоселье
11 июня 2019 22:47
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Ситуацию изменило прямое обращение к главе региона. По поручению Дмитрия Азарова семье были выделены средства из резервного фонда, что позволило приобрести просторное жильё. Квартиру Чичневы выбрали сами в посёлке Шлюзовом Комсомольского района Тольятти. ➡️
Поблизости Волга и прогулочная зона, магазины и социальные объекты. А в самой квартире 4 комнаты, у каждого теперь есть все личное пространство.
«Очень рад, что все так успешно. Поздравляю вас с новосельем! Рад, что здесь, вместе с вашей семьей поселился и уют, и детский смех, и радость. Хочу, конечно, семье замечательной, красивой, большой, пожелать счастья!», - сказал губернатор.
“Квартира замечательная, огромное вам спасибо за поддержку!» - рассказала Ирина Чичнева, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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11 июня 2019 22:57
Он выразил надежду, что расследование будет продолжено и никто больше не окажется в такой ситуации, в которой побывал он сам. Социум
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11 июня 2019 22:47
Долгие годы родители 6 детей вынуждены были снимать жильё, в собственности - лишь комната в коммуналке. Социум
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11 июня 2019 13:29
При этом те бригады, что работали в Самаре, продолжают там работать. Здравоохранение
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10 июня 2019 18:27
Отмечается, что рядом с ними во время полёта будет находиться бригада реаниматологов и хирургов. Здравоохранение
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10 июня 2019 17:53
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