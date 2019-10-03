Дмитрий Азаров наградил работника ПАО «Кузнецов» за наставническую деятельность
3 октября 2019 16:37
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Игорь Давидович работает в ПАО «Кузнецов» 56 лет, без отрыва от производства окончил Куйбышевский авиационный институт. Начинал в должности
контрольного мастера, 13 лет проработал в эксплуатационно-ремонтном отделе (ныне – сервисный центр, занимающийся сопровождением двигателей в эксплуатации), затем трудился заместителем начальника цеха производства ракетных двигателей, в 1998 году перешел на должность начальника БТК цеха №17, где выпускаются изделия как для космической программы, так и для авиации.
В подчинении у Игоря Литинского 34 сотрудника. Организация процесса контроля требует высокой квалификации и огромного внимания. За полвека трудовой деятельности Игорь Давидович обучил не один десяток работников, всегда стремясь не просто передать свои знания и опыт, но и мотивировать младших коллег к получению образования и профессиональному росту.
Много лет Игорь Литинский тесно взаимодействует с учебным центром предприятия. Студенты самарских техникумов, обучающиеся по специальностям
«Технология машиностроения» и «Контролёр», приходя на практику в ПАО «Кузнецов», в первую очередь направляются в цех №17 к Литинскому. Наставник не только передает специальные знания, но и учит молодежь дисциплине, выстраиванию взаимодействия в рабочем процессе, способствуя скорейшей адаптации в коллективе. Только в 2018 г. он обучил 34 работника, в том числе 31 вновь принятого, а также трех студентов колледжей, обучавшихся по программе дуального образования.
«Контролеры несут колоссальную ответственность за выполненную работу, – подчеркивает Игорь Давидович. – Дефект самой мелкой детали в двигателе может
привести к трагическим последствиям. Поэтому мелочей у нас нет», передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».
Фото: пресс-служба ПАО «Кузнецов»
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