Дмитрий Азаров дал старт соревнованиям пахарей Похвистневского района

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В четверг, 5 сентября, в завершении рабочей поездки в Похвистевский район губернатор Самарской областидал старт районному конкурсу механизаторов-пахарей и оценил ход уборки кукурузы на полях АО «Северный ключ».Это увлекательное соревнование среди механизаторов районе проводится во второй раз. Задача лучших представителей профессии качественно и одновременно быстро вспахать определенный участок поля.На старт вышло десять механизаторов на тракторах МТЗ-82 с трехкорпусными плугами. Перед тем, как трактористы сели в кабины, с напутствием к ним обратился Дмитрий Азаров.«Сегодня победит один человек, но точно не будет проигравших, потому что каждый из вас является мастером своего дела, человеком, преданным родной земле, своему родному полю», – подчеркнул глава региона.В «гонке» мастеров сильнейшим оказался пахарь из села Подбельск. Его борозды судьи признали «самыми качественными и глубокими». Сказался многолетний опыт – впервые в кабину управления трактором 29-летний победитель сел в шесть лет.В завершении рабочего дня Дмитрий Азаров проверил ход уборки кукурузы на полях АО «Северный ключ» из кабины комбайна CLASS «Ягуар». Эта современная машина справляется с уборкой любых культур, дает стабильное качество и высокую производительность, передает пресс-служба облправительства.