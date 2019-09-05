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Новости /  Общество /  Социум  

Дмитрий Азаров дал старт соревнованиям пахарей Похвистневского района

5 сентября 2019 20:30
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На старт вышло десять механизаторов на тракторах МТЗ-82 с трехкорпусными плугами.
В четверг, 5 сентября, в завершении рабочей поездки в Похвистевский район губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт районному конкурсу механизаторов-пахарей и оценил ход уборки кукурузы на полях АО «Северный ключ».

Это увлекательное соревнование среди механизаторов районе проводится во второй раз. Задача лучших представителей профессии качественно и одновременно быстро вспахать определенный участок поля.

На старт вышло десять механизаторов на тракторах МТЗ-82 с трехкорпусными плугами. Перед тем, как трактористы сели в кабины, с напутствием к ним обратился Дмитрий Азаров.

«Сегодня победит один человек, но точно не будет проигравших, потому что каждый из вас является мастером своего дела, человеком, преданным родной земле, своему родному полю», – подчеркнул глава региона.

В «гонке» мастеров сильнейшим оказался пахарь из села Подбельск Антон Станин. Его борозды судьи признали «самыми качественными и глубокими». Сказался многолетний опыт – впервые в кабину управления трактором 29-летний победитель сел в шесть лет.

В завершении рабочего дня Дмитрий Азаров проверил ход уборки кукурузы на полях АО «Северный ключ» из кабины комбайна CLASS «Ягуар». Эта современная машина справляется с уборкой любых культур, дает стабильное качество и высокую производительность, передает пресс-служба облправительства.

 
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