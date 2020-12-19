Дмитрий Азаров: "С Днём святителя Николая Чудотворца!"

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Дмитрий Азаров поздравил жителей губернии с праздником и рассказал об иконе святого, которая находится в Троицком храме села Утевка:

"С Днём святителя Николая Чудотворца! В этот светлый праздник решил рассказать вам об иконе Святого, которая находится в Троицком храме с. Утёвка. Долгие годы об иконе не было ничего известно, обнаружили её эксперты при подготовке к реставрации здания. От времени лак, которым она покрыта, потемнел, но постепенно образ Николая Чудотворца обновляется сам, без участия человека. Настоящее чудо! Написал её великий самарский иконописец Григорий Журавлёв, который с рождения не имел рук и ног, а свои произведения создавал, держа кисть в зубах", - написал губернатор в инстаграме azarov.life.

Фото: инстаграм Дмитрия Азарова azarov.life