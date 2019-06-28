Для зрителей концерта группы «Ленинград» на «Самара Арене» организуют специальный трамвайный маршрут

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Для удобства зрителей, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-ая Стадионная, далее - по ул. 2-ой проезд.К услугам зрителей, имеющих VIP билеты и специальное разрешение на парковку, будет работать Южная парковка, заезд на которую будет осуществлять со стороны Московского шоссе и далее по ул. Дальняя. Для всего остального транспорта проезд по ул. Дальняя будет закрыт на всем ее протяжении.Будет закрыто движение по ул. Дальняя на всем ее протяжении, Проезду № 7, Проезду № 8, Проезду № 10, Проезду № 12, а также ул. Арена 2018 от ул. 2-ой проезд до Волжского шоссе.Для тех зрителей, кто воспользуется общественным транспортом, будет работать специальный трамвайный- в «длинном» варианте: от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»;- в «укороченном» варианте: от Барбошиной поляны через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена».Трамваи начнут движение в 15:58 с интервалом 8-10 минут от остановки «ул. Тухачевского» по маршруту S5 в сторону стадиона «Самара-Арена» со всеми остановками по ходу движения. Время в пути 1 час 20 минут.От остановки «Барбошина поляна» до стадиона движение трамваев S5 начнется в 17:00 со всеми остановками.Работа трамвайного маршрута S5 на доставку зрителей на стадион «Самара Арена» завершится в 20:00 и возобновится в 23:00 по окончании концерта. Посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. Все трамвайные поезда проследуют до ул. Тухачевского со всеми остановками.Трамвайные маршруты 11 и 12 в режиме до остановки «Стадион «Самара Арена» будут работать до 17:00, а позже и до окончания движения – до остановки «Барбошина поляна»По окончании матча на остановку «Улица Алма-Атинская» (около «Мерседес Центра») будут поданы дополнительные автобусы маршрутов 1, 41, 51, 45, 67. Дополнительные автобусы маршрута № 50 будут ожидать зрителей на остановке на ул. 2-ой проезд в районе стоянки такси.Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на муниципальных маршрутах общественного транспорта:- на автобусном маршруте № 295 до остановки «Стадион «Самара Арена» / Агропарк»;- на трамвайном маршруте № 5, троллейбусных маршрутах №№ 8, 9, 19 и на автобусных маршрутах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовая, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;- на трамвайных маршрутах №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;- на автобусном маршруте № 50 до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;- на автобусных маршрутах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268, до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона, передает пресс-служба горадминистрации.