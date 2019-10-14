Для жителей СО состоится прямая линия о регистрации договоров участия в долевом строительстве

127

Законодательство в сфере регистрации договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) изменилось. Для жителей региона, планирующих приобрести «долевку», Управление Росреестра по Самарской области проводит «прямую линию», в ходе которой можно узнать о новом порядке регистрации ДДУ и составе документов, необходимых застройщику для регистрации ДДУ, а также получить информацию о том, как проверить, насколько благонадежен застройщик и какие механизмы защиты средств дольщиков на сегодня предусмотрены.Задавайте вопросы начальнику отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Самарской области СергеюАлександровичу Лазареву 16 октября с 10.30 до 11.30 по телефону (846) 33-22-555, передает пресс-служба Управления Росреестра СО.Фото: пресс-служба Управления Росреестра СО