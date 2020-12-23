Для водителей введут новые правила покупки машин с пробегом

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В мае 2021 года в России вступит в силу новый законопроект, предусматривающий возможность заключения электронного договора купли-продажи (ДКП) автомобиля через портал госуслуг, передает РБК. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минцифры сообщает «Коммерсантъ».



Ведомство подготовило проект приказа, расширяющего функционал единого портала госуслуг. Нововведения, в том числе, предусматривают сделки, совершаемые с созданием электронных документов.



Если на данный момент при продаже автомобиля используют бумажные договоры, заполняемые от руки или на компьютере, то с мая 2021 года оформление документов упростится. Информация автоматически попадет в договор из баз данных, после чего документ будет закреплен электронной подписью.



Плюс ко всему электронные документы позволят направлять штрафы за нарушения ПДД, оформленные при помощи камер, сразу новому владельцу автомобиля. При этом покупатель получит уведомление о штрафе вне зависимости от того, успел ли он перерегистрировать на себя машину или нет.



О том, что на портале госуслуг появится новый функционал, позволяющий совершать сделки по покупке и продаже автомобилей, стало известно в конце 2019 года. Тогда заместитель главы минкомсвязи Максим Паршин заявил, что новая программа позволит сделать процесс купли-продажи более безопасной.



К примеру, еще до покупки пользователь портала сможет ознакомиться с параметрами и историей автомобиля (количеством владельцев, ограничениями судебных приставов) или узнать, находится ли машина в розыске или в залоге. Кроме того, все данные о продавце и покупателе будут заполняться автоматически, что избавит от необходимости личного присутствия в ГИБДД.



Фото: Mos.ru./РБК