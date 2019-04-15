Для учащихся школ Самарской области проведут видеоконференцию «Имею право знать!»

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Мероприятие проводится в целях противодействию наркомании и связанных с ней правонарушений, формирования психологической устойчивости детей и молодёжи к употреблению наркотиков.Представители министерства образования и науки Самарской области, Прокуратуры Самарской области, Самарского областного наркологического диспансера, Управления МВД России по Самарской области и других заинтересованных ведомств расскажут школьникам оразличных аспектах наркозависимости (медицинских, психологических, социальных), а также способах противодействия вовлечению в употребление наркотиков и официальных источниках получения информации по данной тематике.С гостями интернет-студии будут вести диалог учащиеся 50 общеобразовательных школ Самарской области.Все желающие (учащиеся, родители, педагоги) смогут смотреть видеоконференцию в режиме онлайн на главной странице сайта ЦПО Самарской области (https://www.cposo.ru/) и задавать свои вопросы в чате видеоконференции. В дальнейшем запись видеоконференции будетсохранена, просмотр архива видеоконференции возможен в любое время, передает пресс-служба облправительства.