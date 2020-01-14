Для самарцев состоится презентация "Семейного лектория Детской картинной галереи"

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Открывает праздничный год презентация первого в городе Семейного лектория. «Семейный лекторий Детской картинной галереи» – универсальная площадка, которая предлагает лекции для детей и взрослых по истории и краеведению, изобразительному искусству, детскому художественному творчеству.15 января музей знакомит посетителей с новым циклом «Исторические субботы». Лекции и экскурсии по краеведению проводятся в музее уже четвертый год.Лектор – заведующий отделом, историк Александр Житков, которого популярное интернет-издание «Большая Деревня» номинировала на ежегодную премию«Серебряная коза» («Арт года»: Самые громкие новости и проекты в мире самарского искусства) – «за искренний и ненатужный патриотизм», как былосказано в комментариях к выбору кандидатуры. Александр Житков – профессиональный историк, преподаватель, сертифицированный экскурсовод. В основе каждой лекции – вдумчивая исследовательская работа с архивными материалами, с воспоминаниями участников событий, с научными и периодическими изданиями.Еженедельный лекторий о старой Самаре для детей и взрослых постоянно совершенствуется, тема, если и остается в списке, то всякий раз дополняетсяновым и небанальным. Так, благодаря краеведу Александру Житкову самарцы узнали, каким мог бы быть город, если бы реализовались все проекты егозастройки, как в городе развивался общественный транспорт и появилось метро, какие «планы на выходные» были у жителей столицы губернии, когда в городе открылись первые кинотеатры и что значат маскароны на фасадах самарских особняков...Сегодня в «копилке» лектория 28 краеведческих и 5 общеисторических тем по истории государства и города. В поддержку школьного курса «История самарского края» (4, 6-7 классы) разработан курс лекций, дополняющих и расширяющих школьную программу.Разработан цикл мини-лекций (по 15 минут) для детей 11-16 лет об исторических событиях, которые оказали влияние на формирование нынешнего обликаСамары.С весны до осени лекторий перемещается на улицы города. Современные дети знают и представляют городское пространство в виде дома, двора и дороги вдетский сад или школу. Городской квартал для них – уже большой и сложный мир, поэтому отличный вариант – летняя пешеходная экскурсия. Яркие образы и незабываемые впечатления дает детям даже небольшое путешествие по старым улицам. И взрослые слушатели в теплое время года тоже предпочитаютпешеходные прогулки, они пользуются большой популярностью.Отдельный бонус слушателям – абонемент лектория, который предлагает на выбор удобный и комфортный режим посещения. Программа лектория подготовлена на весь 2020 год из 19 лекций и 9 экскурсий.Лекторий ориентирован на самые разные интересы и запросы слушателей, учитывает особенности восприятия исторического материала детьми,предусмотрены «взрослый» и «детский» варианты подачи содержания.На презентации 15 января среди участников будут разыграны подарочные абонементы лектория под номерами 1, 2, 3. Счастливый обладатель такогоабонемента сможет выбрать любой «набор» тем лекций и экскурсий. Можно будет приобрести и льготные абонементы разных номинаций. Александр Житковподведет итоги интернет-викторины. Темы вопросов касались истории Самары и Куйбышева. Активных участников и победителей ждут призы.В рамках Семейного лектория в 2020 году Детской картинной галереи предлагает:- новые темы для встреч с родителями рисующих детей о развитии детского изобразительного творчества (цикл «Ваш ребенок рисует»);- курс лекций по истории искусства для детей и взрослых;- издания по истории особняка Клодта, его владельцев, основанного на неопубликованных архивных данных, раритетных фотографиях – прекраснаяиллюстрация истории города, отдельная тема лектория, важная часть нескольких экскурсионных маршрутов;- иллюстрированная авторскими рисунками книга для детей по истории Самары, передает пресс-служба музея..