Для резидентов iВолги эксперт грантового конкурса Росмолодежи проведет лекцию по публичным защитам

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В 11:00 в прямом эфире выступит Наталья Ельчанинова, эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов, заместитель председателяОренбургской областной молодежной общественной организации «Военно-патриотический поисковый клуб "Патриот"».Слушатели лекции смогут подробно узнать о том, как презентовать свой проект в дни публичных защит на iВолге и об особенностях защиты вонлайн-формате. Наталья расскажет о том, как понятно донести информацию и заинтересовать экспертов при публичной защите грантового конкурса.Присоединиться к просмотру прямого эфира можно будет 19 августа в 11:00 на платформе fadmgrant.ru. Следите за новостями в официальнойгруппе ВКонтакте Молодежного форума ПФО «iВолга»: vk.com/ivolgaforum2020Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором Форума является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, передает пресс-центр Молодежного форума ПФО «iВолга».