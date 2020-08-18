Для резидентов iВолги эксперт грантового конкурса Росмолодежи проведет лекцию по публичным защитам

19 августа на платформе fadmgrant.ru пройдет лекция по публичным защитам для резидентов Молодежного форума ПФО «iВолга» от эксперта грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи.
В 11:00 в прямом эфире выступит Наталья Ельчанинова, эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов, заместитель председателя
Оренбургской областной молодежной общественной организации «Военно-патриотический поисковый клуб "Патриот"».
Слушатели лекции смогут подробно узнать о том, как презентовать свой проект в дни публичных защит на iВолге и об особенностях защиты в
онлайн-формате. Наталья расскажет о том, как понятно донести информацию и заинтересовать экспертов при публичной защите грантового конкурса.
Присоединиться к просмотру прямого эфира можно будет 19 августа в 11:00 на платформе fadmgrant.ru. Следите за новостями в официальной
группе ВКонтакте Молодежного форума ПФО «iВолга»: vk.com/ivolgaforum2020
Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором Форума является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, передает пресс-центр Молодежного форума ПФО «iВолга».
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