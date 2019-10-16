Для повышения финансовой грамотности населения в регионах пройдет Всероссийская неделя сбережений

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С 2014 года, в рамках реализации Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» на постоянной основе проводятся всероссийские информационно просветительские мероприятия. В их числе Неделя сбережений для взрослого населения (проводимая осенью) и Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи (проводимая весной). С начала реализации Проекта более 10 миллионов граждан приняли участие в указанных мероприятиях.Основная цель Недели — повышение интереса широких слоев населения к вопросам финансовой грамотности, проведение комплексной информационно-просветительской кампании, направленной на разъяснение и привлечение внимания населения к вопросам личной финансовой безопасности, важности ответственного финансового поведения и отношения к личным финансам, защиты прав потребителей финансовых услуг.С 31 октября 2019 года стартует Всероссийская неделя сбережений. В рамках данной Недели будут проведены мероприятия для взрослой аудитории во всех регионах страны. Участники смогут посетить лекции и практикумы, послушать вебинары от ведущих спикеров Проекта на темы финансовой грамотности, задать интересующие вопросы он-лайн специалистам, поучаствовать в финансовых он-лайн квестах и курсах. Используя опыт предыдущих мероприятий, ориентированных на семью, для родителей будут организованы семинары в формате родительских собраний, где они узнают о финансовом воспитании детей. Все мероприятия являются бесплатными и прошли экспертную оценку на предмет содержания.Более подробная информация о Неделе сбережений, включая план доступных мероприятий и возможностей для участников, размещена на портале вашифинансы.рф (vashifinancy.ru), передает пресс-служба облправительства.