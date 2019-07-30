Для налогоплательщиков на сайте ФНС России работает налоговый калькулятор
30 июля 2019 17:27
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В Налоговом калькуляторе для обоснования налоговой нагрузки организации применён метод сравнения выбранной организации со средними значениями по отраслям экономики (за исключением финансового и бюджетного секторов экономики) которые работают в этом же регионе и занимаются тем же видом деятельности.
С механизмом работы сервиса можно ознакомиться, посмотрев обучающий видеоролик.
Кроме того, в сервисе «Прозрачный бизнес» представлена информация об уровне средней заработной платы по отраслям экономики, которая поможет узнать уровень уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов, передает пресс-служба горадминистрации.
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