Для безопасного отдыха на воде в Самарской области открыты 22 пляжа общего пользования
2 июля 2019 15:19
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в г. Самара – 7 (городские пляжи 1, 2, 4 очередей набережной, пляж в Загородном парке, пляж «Барбошина Поляна», пляж в районе ул. Советской Армии, пляж в Красноглинском районе);
в г. Тольятти – 3 (пляж Центрального района, пляжи «Восточный» и «Западный»);
в Ставропольском районе – 2 (пляжи с. Ягодное);
в г. Новокуйбышевск – 3 (пляжи Сакулино 1, Сакулино 2, озера Орлова);
в г. Сызрань – 3 (городские пляжи № 1, 2, 3);
в г. Отрадный – 1 (городской пляж «Остров Детства»);
в г. Жигулёвск – 1 (городской пляж, мкр. Моркваши);
Безенчукский район - 2 (пляжи с.п. Екатериновка и Васильевка).
Главное управление напоминает жителям области: отдыхая на воде, посещайте специально оборудованные пляжи!
Не забывайте о безопасности, следите за детьми.Соблюдайте правила безопасного поведения на воде! От Вашей сознательности во многом зависит собственная жизнь, а также здоровье и безопасность близких!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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