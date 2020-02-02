Директор самарской гимназии №3 едва не стала жертвой странного розыгрыша

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Началось все с настойчивых звонков на ее мобильный телефон с незнакомого номера. В конце концов абонент написал смс: «Срочно перезвоните, беспокоит правительство. Круглов Андрей Григорьевич». По его словам, в правительстве вторую неделю работает московская межведомственная комиссия из различных надзорных органов и прокуратуры, и ее члены едут с проверкой уже и в 3-ю гимназию. Причем прибудут в течение часа. И хотя учреждение в январе планово и внепланово проверили уже разные структуры, при информации о новой внутри у директор все же что-то сжалось, в ушах начало стучать.Тем временем звонивший предложил свою помощь в организации визита проверяющих, после чего попросил подумать о «памятных сувенирах» для членов комиссии. Г-жа Ильина предложила календари и конфеты с логотипом гимназии. В ответ услышала: «Светлана Сергеевна, конфеты — это как-то несерьёзно…»Лишь в этот момент что-то внутри директора гимназии подсказало, что человек не тот, за кого себя выдает. Она задала пару вопросов о руководителе абонента и услышала о вице-губернаторе с ФИО, которого в правительстве Самарской области никогда не было. И все же окончательно поверить, что это обман, не решилась. Позвонила министру (очевидно, образования и науки Самарской области Виктору Акопьяну), у которого и в самом деле среди сотрудников не оказалось никакого Круглова. И в департамент образования Самары. Там выяснилось, что Светлана Ильина не единственный директор гимназии, которой которая получила такие звонки.Кто именно и с какой целью ей звонил, Светлана Ильина так и не смогла понять. «Можно выдохнуть. Но… Что это было? Мошенничество? Зачем? С какой целью? Или попытка правоохранителей сделать план и склонить к подкупу должностных лиц?» — спросила она в сети.В ответ директор лицея № 3 Липецка Светлана Тюнина ей рассказала, что сама была в прошлом году в подобной ситуации. Ей позвонили от имени руководителя, «доверительным шепотом» сообщили, что нужно завершить беседу, проводить всех из кабинета и «слушать и выполнять инструкции по телефону». Тогда также выяснилось, что аналогичные звонки поступили многим директорам школ в тот день, и некоторым предлагали перечислить деньги на счёт для «решения проблемы», рассказала г-жа Тюнина. По ее словам, потом выяснили, что звонили из женской колонии в Мордовии.