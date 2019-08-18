Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,18 августа, 18:58
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/08:
USD 66
0.11
EUR 73.22
-0.23
Новости /  Общество /  Социум  

Директор Шатунова прокомментировал скандал с песнями "Белые розы" и "Седая ночь"

18 августа 2019 13:43
219
Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов сравнил ситуацию с кошмарным сном и заверил, что Шатунов никогда не отказывался от исполнения песен группы
Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов прокомментировал заявление продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина о том, что певец покинул коллектив и полностью отказался от исполнения хитов группы, передает life.ru.

— Он как правообладатель запретил петь свои песни Юрию Шатунову. С чем это связано? Я не знаю, почему он это сделал. Может быть, ему не хватает пиара? — заявил представитель Шатунова в разговоре с корреспондентом "Вечерней Москвы".

Кудряшов сравнил ситуацию с кошмарным сном и заверил, что Шатунов никогда не отказывался от исполнения песен группы "Ласковый май".

— Шатунов не хочет комментировать, у него нет слов! Он передал только, что песни "Белые розы" и "Седая ночь" — это его визитные карточки. Это определил народ, — сказал директор артиста, отметив, что продюсер публикует в соцсетях не соответствующую действительности информацию.

Помощник Разина Сергей в комментарии изданию заявил, что продюсер пока не собирается комментировать скандал вокруг исполнения Шатуновым песен группы "Ласковый май".

— Он только передал: "Всё будет хорошо. Для обеих сторон так или иначе всё к лучшему", — уточнил представитель продюсера.

Напомним, 15 августа продюсер музыкального коллектива "Ласковый май" Андрей Разин в посте в "Инстаграме" сообщил о решении Юрия Шатунова отказаться от исполнения репертуара группы. Разин написал, что музыкант якобы заявил, что "уже перерос и не хочет исполнять на своих концертах" старые хиты. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
18 августа 2019  17:48
Разин сообщил, что планирует навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая находится в коме в одной из больниц Полтавы.
Продюсер "Ласкового мая" попросил Зеленского разрешить ему въезд на Украину
Разин сообщил, что планирует навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая находится в коме в одной из больниц Полтавы.  Социум
102
18 августа 2019  17:32
Как это принято в авиации при встрече нового рейса, пожарные автомобили сделали водную арку для приземлившегося самолёта.
В новом аэропорту Саратова приземлился первый самолёт
Как это принято в авиации при встрече нового рейса, пожарные автомобили сделали водную арку для приземлившегося самолёта.   Социум
98
18 августа 2019  15:39
Отдыхая у воды, помните о правилах безопасности!
МЧС СО: Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения
Отдыхая у воды, помните о правилах безопасности!  Социум
123
Весь список

Здравоохранение
18 августа 2019  11:19
Назван лучший продукт для людей с повышенным давлением
Назван лучший продукт для людей с повышенным давлением
При гипертонии стоит употреблять моцареллу, заявила американский диетолог Сара Шенкер. Здравоохранение
238
17 августа 2019  10:17
Минздрав предложил работодателям ограничить продажу чипсов и газировки в офисах
Минздрав предложил работодателям ограничить продажу чипсов и газировки в офисах
Предположительно это поможет снизить заболеваемость. Здравоохранение
394
16 августа 2019  21:46
По его словам, перед выходом на улицу следует брать с собой носовой платок с каплями масла чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои.
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
По его словам, перед выходом на улицу следует брать с собой носовой платок с каплями масла чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои.  Здравоохранение
481
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14221
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14215
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14334
Весь список
Туризм
16 августа 2019  09:01
Турецкие торговцы потребовали ограничить систему всё включено
Турецкие торговцы потребовали ограничить систему «всё включено»
На сегодняшний день туристы сидят в отелях, не путешествуют по стране. Туризм
217
15 августа 2019  11:37
Начался заключительный этап аккредитации экскурсоводов по маршруту Самара Православная
Начался заключительный этап аккредитации экскурсоводов по маршруту «Самара Православная»
Это первая аккредитация по православному маршруту в истории региона. Туризм
234
13 августа 2019  11:57
После ЧМ в России перестали строить люксовые отели
После ЧМ в России перестали строить люксовые отели
В стране в целом упала динамика открытия новых отелей.  Туризм
249
Весь список
Образование
17 августа 2019  11:47
Продажи дневников в России выросли на 797%
Продажи дневников в России выросли на 797%
В этом году наблюдается большой рост продаж именно в интернет-магазинах. Образование
418
16 августа 2019  13:46
Открытие межрегионального форума Созвездие IQ - Самарский НАНОГРАД пройдет 18 августа
Открытие межрегионального форума «Созвездие IQ» - Самарский НАНОГРАД пройдет 18 августа
В нем примут участие 156 талантливых старшеклассников из 8 регионов ПФО. Образование
369
16 августа 2019  13:20
Набор абитуриентов в СамГМУ в 2019 году побил исторический максимум
Набор абитуриентов в СамГМУ в 2019 году побил исторический максимум
География первокурсников – 45 регионов России и 20 зарубежных стран.  Образование
308
Весь список

Культура
16 августа 2019  14:10
20 августа в 18:30.
В Самарской филармонии состоится гала-концерт Юношеского и Молодежного симфонического оркестра Поволжья
20 августа в 18:30.  Культура
399
16 августа 2019  09:50
Самарская область примет порядка 30 ведущих профессиональных художников и порядка 70 творческих путешественников
Самарская область примет порядка 30 ведущих профессиональных художников и порядка 70 творческих путешественников
В наш город прибывает первая группа туристов в рамках нового культурно-туристического межрегионального проекта «Поезд на пленэр».  Культура
245
15 августа 2019  13:42
В Самаре проходит международный фестиваль Палитра мира
В Самаре проходит международный фестиваль «Палитра мира»
В галерее «Вавилон» состоялось открытие международной выставки. Культура
290
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14964
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14449
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1135
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1626
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
459
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1002
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
560
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
660
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
574
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
487
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
569
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
382
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
554
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
912
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
884
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
830
Весь список

Мероприятия
Французские художники побывали на экскурсии в СОУНБ
На Маяковском и Некрасовском спусках набережной Самары продолжаются танцевальные и музыкальные мероприятия
В Самарской филармонии состоится гала-концерт Юношеского и Молодежного симфонического оркестра Поволжья
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные