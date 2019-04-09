Диктант по киберграмотности пройдет в Самарской областной детской библиотеке

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В этот день в 11 регионах страны пройдет первый такой диктант для школьников средних классов, приуроченный к 25-летию Рунета. Организаторы акции – Российская государственная детская библиотека и Центральный банк Российской Федерации – поставили своей цельювыявить, насколько современные подростки знают основы информационной безопасности, в том числе в сфере платежных услуг. Акция проходит при поддержке Министерства культуры РФ.Диктант будет состоять из 20 вопросов, касающихся общих правил поведения в Сети и грамотности в сфере платежных услуг. Задания диктанта разрабатывались авторским коллективом специалистов ФинЦЕРТ Банка России с привлечением других межпрофильных специалистов Банка, Координационного центра национальных доменов RU/РФ (КЦ RU/РФ), Фонда «Разумный интернет» (ДЕТИ), Российской государственной детской библиотеки.Необходимым условием участия в мероприятии является наличие у участника электронного устройства с выходом в Интернет (мобильный телефон, планшет и пр.), а также электронной почты для получения результатов по кибердиктанту.Результаты будут объявлены сразу же после завершения диктанта. По его итогам специалисты из Банка России проведут мастер-классы для школьников и расскажут о правилах безопасного поведения в Интернете.Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по телефону: 8(846) 337-03-88, передает пресс-служба облправительства.