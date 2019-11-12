Диетолог рассказала, кому не стоит есть картофель и морковь

108

— Корнеплоды в сыром виде, особенно острые, такие как редька, не рекомендуются к употреблению в период заболевания желудочно-кишечного тракта, — отметила врач. — При этом горькая редька, особенно редис и дайкон, вреда принесёт меньше.По словам эксперта, крахмалистые продукты, такие как картошка и морковь, в термической обработке могут нанести вред людям с сахарным диабетом. Также обойти стороной варёный картофель стоит тем, у кого лишний вес. Морковь же у таких людей, наоборот, усвоится лучше.Запечённый картофель содержит большое количество калия, который понижает артериальное давление и улучшает работу сердца. Сырые же корнеплоды показаны тем, у кого атеросклероз и рак кишечника. Они помогут вывести из организма токсины, эндотоксины и холестерин.